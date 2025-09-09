Chủ tịch Hội đồng thẩm định phim nói gì về "Mưa đỏ"?

- Phóng viên: "Mưa đỏ" trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Nhiều người đã nói về thành công của bộ phim, còn với riêng ông, ông đánh giá "Mưa đỏ" thế nào?



Cảnh trong phim "Mưa đỏ"

+ GS-TS Trần Thanh Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình: Doanh thu của "Mưa đỏ" trong hơn 2 tuần công chiếu rất ấn tượng, xô đổ nhiều kỷ lục, nhưng doanh thu chỉ là một trong những tiêu chí để đánh giá một tác phẩm điện ảnh thôi.

Điều đặc biệt quan trọng của "Mưa đỏ" là phim đã trở thành một sự kiện văn hoá, có sức hút mạnh mẽ với người xem các thế hệ, chạm được vào những điều thiêng liêng nhất trong trái tim con người Việt Nam, chạm được vào những trăn trở của con người sau chiến tranh.

Bằng cách diễn tả thực tế đầy khốc liệt của chiến đấu giành và giữ Thành cổ Quảng Trị, "Mưa đỏ" đã cho thế hệ trẻ hôm nay thấy cái giá của độc lập dân tộc, cái giá của hòa bình. Trân trọng ký ức cộng đồng nhưng các nhà làm phim không minh họa lịch sử mà trân trọng sống cùng ký ức, có sự chắt lọc khái quát nghệ thuật. Đối lập với bom đạn là phẩm chất can trường, sự đáng yêu của người chiến sĩ bằng xương bằng thịt, cho người xem thấy phẩm chất, tố chất của những người làm nên chiến thắng.

GS-TS Trần Thanh Hiệp khẳng định "Mưa đỏ" đã chạm được vào những điều thiêng liêng nhất trong trái tim con người Việt Nam.

Sự bùng nổ doanh thu của phim "Mưa đỏ" gắn bó tự nhiên với chất lượng nghệ thuật, hiệu quả xã hội của phim là kết quả của cách tiếp cận khai thác đề tài chiến tranh cách mạng, kháng chiến.

Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nguyễn Thu Dung, đạo diễn Đặng Thái Huyền, Giám đốc sản xuất phim Kiều Thanh Thúy hơn một lần nói rằng mục đích của phim không phải hướng tới doanh thu mà là sự tri ân, là sự lan toả những giá trị cách mạng và kháng chiến. Mục đích ấy chắc chắn phần nào lý giải sâu xa những động lực làm nên thành công của bộ phim và tập thể những người làm phim.

- Nhưng nếu không có sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, theo ông, các nhà làm phim có sản xuất được những bộ phim chiến tranh hoành tráng thế này không?

+ Trên truyền thông, lãnh đạo Điện ảnh Quân đội, Giám đốc sản xuất, đạo diễn phim "Mưa đỏ" đã nói tới vai trò vô cùng quan trọng của Bộ Quốc phòng, của Tổng cục Chính trị Quân đội, của các đơn vị quân đội và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, tư vấn, yểm trợ cho sự ra đời bộ phim. Nói tới vai trò quan trọng đó, không phải lãnh đạo Điện ảnh Quân đội, đạo diễn phim "Mưa đỏ" nói cho phải phép đâu.

Nhìn về nguồn lực, thực lực tất cả các cơ sở làm phim truyện trên đất Việt Nam hiện nay trong bối cảnh hệ sinh thái dịch vụ kỹ thuật chưa thật phát triển, có thể thấy không một cơ sở làm phim nào có thể một mình thực hiện được một bộ phim đề tài chiến tranh tầm cỡ quy mô như "Mưa đỏ" nếu không có sự hỗ trợ, tạo điều kiện vật chất, kỹ thuật của Quân đội.

Dù vậy, cũng nên nói rằng sự yểm trợ bao giờ cũng vô cùng quan trọng, nhưng phim hay hay không lại là câu chuyện tài năng của người làm phim.

- Từ thành công của "Mưa đỏ", trước đó là "Địa đạo", ông có niềm tin trong tương lai sẽ có thêm nhiều bộ phim chiến tranh được khán giả đón nhận như thế này?

+ Tôi tin cùng với "Đào, phở và piano", cùng với phim "Địa đạo", "Mưa đỏ" đã mạnh mẽ hơn mở ra một thời kỳ mới trong khai thác đề tài chiến tranh cách mạng của điện ảnh Việt Nam.

Sự thành công của "Mưa đỏ" chắc chắn khích lệ rất lớn đối với những người làm điện ảnh trẻ. Chúng ta có công chúng điện ảnh thật tuyệt vời. Không có chuyện người xem quay lưng với điện ảnh, không có chuyện người xem quay lưng với đề tài chiến tranh.

Những giá trị đạo đức tinh thần trong những bộ phim xuất sắc như "Mưa đỏ" sẽ cùng con người Việt Nam đương đầu với thách thức hôm nay và ngày mai. Tôi tin sẽ có những tác giả đạo diễn trẻ tiếp tục thắp sáng những giá trị đạo đức tinh thần ấy trong các bộ phim của mình.

Phim "Mưa đỏ" nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị

- Để tạo nên những tác phẩm xứng tầm, theo ông cần phải có những điều kiện gì?

+ Chúng ta cùng tự hỏi: nếu không có sự quan tâm ủng hộ, yểm trợ của Bộ Quốc phòng, của Tổng cục Chính trị, liệu có phim "Mưa đỏ" không?

Nếu chỉ ủng hộ chủ trương nhưng không ủng hộ yểm trợ thực chất, cần và đủ kinh phí cho một tác phẩm ra đời, thì có phim "Mưa đỏ" không?

Nếu chỉ dựa vào sự ủng hộ, yểm trợ của cơ quan quản lý cấp trên nhưng không có tài năng, liệu có phim "Mưa đỏ" không?

Điện ảnh Quân đội nếu không biết phối hợp, quy tụ tài năng ở các cơ sở làm phim khác, không biết phát hiện tài năng, không có con mắt xanh, liệu có phim "Mưa đỏ" không?

Nếu không biết PR, không biết lựa chọn thời điểm phát hành, không hội tụ đủ thiên thời địa lợi, nhân hòa liệu có thành công của "Mưa đỏ" không?

Cuối cùng, không thể có tác phẩm lớn nếu không có khát vọng lớn. Cả chục năm Điện ảnh Quân đội đã nung nấu đề tài này.

- Ông có lời khuyên nào cho các nhà làm phim trẻ muốn tạo nên những tác phẩm thành công như "Mưa đỏ" trong tương lai?

+ Đây là câu hỏi khó nhất đấy. Tôi không muốn khuyên họ. Bởi họ thừa sức hiểu không có công thức nào dẫn tới thành công cho tất cả mọi người. Nhưng thành công và thất bại của những người đi trước bao giờ cũng là kinh nghiệm quý cho tất cả.

Tôi chỉ chúc các nhà điện ảnh trẻ có nhiều tác phẩm hay, xứng đáng với sự mong đợi của người xem cả nước.