Chủ tịch Hội đồng thẩm định phim nói gì về "Mưa đỏ"?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Chủ tịch Hội đồng thẩm định phim nói gì về "Mưa đỏ"?

Yến Anh (thực hiện)

(NLĐO)- GS-TS Trần Thanh Hiệp khẳng định "Mưa đỏ" đã chạm được vào những điều thiêng liêng nhất trong trái tim con người Việt Nam.

- Phóng viên: "Mưa đỏ" trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Nhiều người đã nói về thành công của bộ phim, còn với riêng ông, ông đánh giá "Mưa đỏ" thế nào?

Chủ tịch Hội đồng thẩm định phim nói gì về "Mưa đỏ"? - Ảnh 1.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ"

+ GS-TS Trần Thanh Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình: Doanh thu của "Mưa đỏ" trong hơn 2 tuần công chiếu rất ấn tượng, xô đổ nhiều kỷ lục, nhưng doanh thu chỉ là một trong những tiêu chí để đánh giá một tác phẩm điện ảnh thôi.

Điều đặc biệt quan trọng của "Mưa đỏ" là phim đã trở thành một sự kiện văn hoá, có sức hút mạnh mẽ với người xem các thế hệ, chạm được vào những điều thiêng liêng nhất trong trái tim con người Việt Nam, chạm được vào những trăn trở của con người sau chiến tranh.

Bằng cách diễn tả thực tế đầy khốc liệt của chiến đấu giành và giữ Thành cổ Quảng Trị, "Mưa đỏ" đã cho thế hệ trẻ hôm nay thấy cái giá của độc lập dân tộc, cái giá của hòa bình. Trân trọng ký ức cộng đồng nhưng các nhà làm phim không minh họa lịch sử mà trân trọng sống cùng ký ức, có sự chắt lọc khái quát nghệ thuật. Đối lập với bom đạn là phẩm chất can trường, sự đáng yêu của người chiến sĩ bằng xương bằng thịt, cho người xem thấy phẩm chất, tố chất của những người làm nên chiến thắng.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định phim nói gì về "Mưa đỏ"? - Ảnh 2.

GS-TS Trần Thanh Hiệp khẳng định "Mưa đỏ" đã chạm được vào những điều thiêng liêng nhất trong trái tim con người Việt Nam.

Sự bùng nổ doanh thu của phim "Mưa đỏ" gắn bó tự nhiên với chất lượng nghệ thuật, hiệu quả xã hội của phim là kết quả của cách tiếp cận khai thác đề tài chiến tranh cách mạng, kháng chiến.

Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nguyễn Thu Dung, đạo diễn Đặng Thái Huyền, Giám đốc sản xuất phim Kiều Thanh Thúy hơn một lần nói rằng mục đích của phim không phải hướng tới doanh thu mà là sự tri ân, là sự lan toả những giá trị cách mạng và kháng chiến. Mục đích ấy chắc chắn phần nào lý giải sâu xa những động lực làm nên thành công của bộ phim và tập thể những người làm phim.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định phim nói gì về "Mưa đỏ"? - Ảnh 3.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ"

- Nhưng nếu không có sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, theo ông, các nhà làm phim có sản xuất được những bộ phim chiến tranh hoành tráng thế này không?

+ Trên truyền thông, lãnh đạo Điện ảnh Quân đội, Giám đốc sản xuất, đạo diễn phim "Mưa đỏ" đã nói tới vai trò vô cùng quan trọng của Bộ Quốc phòng, của Tổng cục Chính trị Quân đội, của các đơn vị quân đội và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, tư vấn, yểm trợ cho sự ra đời bộ phim. Nói tới vai trò quan trọng đó, không phải lãnh đạo Điện ảnh Quân đội, đạo diễn phim "Mưa đỏ" nói cho phải phép đâu.

Nhìn về nguồn lực, thực lực tất cả các cơ sở làm phim truyện trên đất Việt Nam hiện nay trong bối cảnh hệ sinh thái dịch vụ kỹ thuật chưa thật phát triển, có thể thấy không một cơ sở làm phim nào có thể một mình thực hiện được một bộ phim đề tài chiến tranh tầm cỡ quy mô như "Mưa đỏ" nếu không có sự hỗ trợ, tạo điều kiện vật chất, kỹ thuật của Quân đội.

Dù vậy, cũng nên nói rằng sự yểm trợ bao giờ cũng vô cùng quan trọng, nhưng phim hay hay không lại là câu chuyện tài năng của người làm phim.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định phim nói gì về "Mưa đỏ"? - Ảnh 4.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ"

- Từ thành công của "Mưa đỏ", trước đó là "Địa đạo", ông có niềm tin trong tương lai sẽ có thêm nhiều bộ phim chiến tranh được khán giả đón nhận như thế này?

+ Tôi tin cùng với "Đào, phở và piano", cùng với phim "Địa đạo", "Mưa đỏ" đã mạnh mẽ hơn mở ra một thời kỳ mới trong khai thác đề tài chiến tranh cách mạng của điện ảnh Việt Nam.

Sự thành công của "Mưa đỏ" chắc chắn khích lệ rất lớn đối với những người làm điện ảnh trẻ. Chúng ta có công chúng điện ảnh thật tuyệt vời. Không có chuyện người xem quay lưng với điện ảnh, không có chuyện người xem quay lưng với đề tài chiến tranh.

Những giá trị đạo đức tinh thần trong những bộ phim xuất sắc như "Mưa đỏ" sẽ cùng con người Việt Nam đương đầu với thách thức hôm nay và ngày mai. Tôi tin sẽ có những tác giả đạo diễn trẻ tiếp tục thắp sáng những giá trị đạo đức tinh thần ấy trong các bộ phim của mình.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định phim nói gì về "Mưa đỏ"? - Ảnh 5.

Phim "Mưa đỏ" nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị

- Để tạo nên những tác phẩm xứng tầm, theo ông cần phải có những điều kiện gì?

+ Chúng ta cùng tự hỏi: nếu không có sự quan tâm ủng hộ, yểm trợ của Bộ Quốc phòng, của Tổng cục Chính trị, liệu có phim "Mưa đỏ" không?

Nếu chỉ ủng hộ chủ trương nhưng không ủng hộ yểm trợ thực chất, cần và đủ kinh phí cho một tác phẩm ra đời, thì có phim "Mưa đỏ" không?

Nếu chỉ dựa vào sự ủng hộ, yểm trợ của cơ quan quản lý cấp trên nhưng không có tài năng, liệu có phim "Mưa đỏ" không?

Điện ảnh Quân đội nếu không biết phối hợp, quy tụ tài năng ở các cơ sở làm phim khác, không biết phát hiện tài năng, không có con mắt xanh, liệu có phim "Mưa đỏ" không?

Nếu không biết PR, không biết lựa chọn thời điểm phát hành, không hội tụ đủ thiên thời địa lợi, nhân hòa liệu có thành công của "Mưa đỏ" không?

Cuối cùng, không thể có tác phẩm lớn nếu không có khát vọng lớn. Cả chục năm Điện ảnh Quân đội đã nung nấu đề tài này.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định phim nói gì về "Mưa đỏ"? - Ảnh 6.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ"

- Ông có lời khuyên nào cho các nhà làm phim trẻ muốn tạo nên những tác phẩm thành công như "Mưa đỏ" trong tương lai?

+ Đây là câu hỏi khó nhất đấy. Tôi không muốn khuyên họ. Bởi họ thừa sức hiểu không có công thức nào dẫn tới thành công cho tất cả mọi người. Nhưng thành công và thất bại của những người đi trước bao giờ cũng là kinh nghiệm quý cho tất cả.

Tôi chỉ chúc các nhà điện ảnh trẻ có nhiều tác phẩm hay, xứng đáng với sự mong đợi của người xem cả nước.

Tin liên quan

Giải mã cơn sốt "Mưa đỏ"

Giải mã cơn sốt "Mưa đỏ"

Với đà tăng đều đặn như những ngày qua, "Mưa đỏ" có thể sẽ vươn lên dẫn đầu danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại

Mưa đỏ Phim Mưa đỏ GS-TS Trần Thanh Hiệp Thành cổ Quảng Trị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo