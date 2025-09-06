"Mưa đỏ" vượt mốc 500 tỉ đồng, bám sát "Mai" của Trấn Thành

“Mưa đỏ” bùng nổ doanh thu, sắp vượt phim "Mai" của Trấn Thành

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, tính đến sáng 6-9, phim "Mưa đỏ" đã thu về hơn 510 tỉ đồng. Đáng chú ý, phim lập được thành tích này chỉ sau 2 tuần ra rạp (kể từ 22-8). Tác phẩm hiện dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

"Mưa đỏ" thu về hơn 500 tỉ đồng chỉ sau 2 tuần ra rạp

Với thành tích này, phim sẽ sớm vượt "Mai" của Trấn Thành

Tác phẩm vẫn đang thu hút nhiều khán giả ra rạp thưởng thức

Trước đó, "Mưa đỏ" thu về hơn 313 tỉ đồng vào trưa ngày 31-8. Thời điểm đó, phim đã bán được 341.541 vé tính trong ngày, số tiền thu về đã hơn 32 tỉ đồng, tính trong ngày. Ngày 30-8, phim có hơn 4.900 suất chiếu, bán hơn 446.000 vé.

"Mưa đỏ" tạo được hiệu ứng truyền miệng tích cực. Tác phẩm nhận nhiều lời khen và doanh thu vẫn không ngừng tăng nhanh. Với đà hiện tại, phim được dự đoán sớm vượt thành tích "Mai" của Trấn Thành, dẫn đầu danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

Phim "Mai" có doanh thu 551 tỉ đồng, phim "Mưa đỏ" đang ở vị trí thứ 2 sau khi vượt qua: "Lật mặt 7: Một điều ước", "Nhà bà Nữ", "Bố già"….

Khúc tráng ca "Mưa đỏ" sẽ lập kỷ lục mới cho điện ảnh Việt

"Mưa đỏ" là phim về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

"Mưa đỏ" nhận được nhiều lời khen ngợi

Phim tập trung kể về Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này.

Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.

"Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy…