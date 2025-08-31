"Mưa đỏ" thu hơn 313 tỉ đồng, sẽ vượt thành tích "Mai" của Trấn Thành?

“Mưa đỏ” bùng nổ doanh thu phòng vé

Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, tính đến trưa ngày 31-8, phim "Mưa đỏ" đã thu về hơn 313 tỉ đồng. Tác phẩm hiện dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

Phim đang "làm mưa, làm gió" phòng vé

Được dự đoán nhiều khả năng vượt doanh thu của "Mai" do Trấn Thành đạo diễn

Chính thức ra rạp từ 22-8, phim "Mưa đỏ" đã tạo được hiệu ứng truyền miệng tích cực và lập kỷ lục ấn tượng với dòng phim chiến tranh, lịch sử Việt.

Trong ngày 30-8, phim có hơn 4.900 suất chiếu, bán hơn 446.000 vé. Đến ngày 31-8, phim tăng lên 5.297 suất chiếu.

Đến trưa 31-8, phim đã bán được 341.541 vé, với số tiền thu về đã hơn 32 tỉ đồng, con số vẫn tiếp tục tăng cao.

So với phim Việt "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn", "Mưa đỏ" vẫn đang áp đảo doanh thu về mọi mặt. Dự kiến trong những ngày nghỉ lễ, phim "Mưa đỏ" vẫn trụ vững phong độ ở phòng vé và nhiều khả năng sẽ vượt phim "Mai" do Trấn Thành đạo diễn, vươn lên dẫn đầu trong danh sách phim điện ảnh ăn khách nhất phòng vé Việt.

“Mưa Đỏ” tạo hiệu ứng truyền miệng tích cực

"Mưa đỏ" là phim về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Phim tập trung kể về Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này.

Phim được nhiều lời khen từ khán giả

Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.

"Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy…