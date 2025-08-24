Đạo diễn, diễn viên "Mưa đỏ" kêu gọi không phát tán nội dung phim lên mạng

Đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền buồn khi "Mưa đỏ" bị lộ những cảnh quan trọng

Đạo diễn – NSƯT Đặng Thái Huyền ngày 24-8 bày tỏ trên trang cá nhân về nỗi buồn và xót xa khi "đứa con tinh thần" bị chụp rồi quay những cảnh quan trọng tung lên mạng.

"Công sức của cả ê-kíp chuẩn bị trong nhiều năm. 81 ngày đêm lăn lộn, tận hiến… cả máu, mồ hôi, nước mắt đã đổ trên phim trường. Xin khán giả đi xem phim yêu thương ê-kíp, đừng "spoil" nội dung, chụp rồi quay những cảnh quan trọng tung lên mạng tiết lộ hết nội dung phim. Mọi người hãy yêu thương, trân trọng công sức của ê-kíp. Hãy cho chúng tôi thêm động lực muốn tận hiến ở những sản phẩm sau" - Đạo diễn – NSƯT Đặng Thái Huyền thổ lộ.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ"

Tác phẩm bị lộ những cảnh quan trọng trên nền tảng mạng

Ê-kíp phim kêu gọi khán giả đừng phát tán hình ảnh, video clip clip quay lén nội dung phim

Tác phẩm đang bùng nổ doanh thu

Trong khi đó, nam diễn viên Phương Nam – hóa thân nhân vật Tạ trong phim "Mưa đỏ", cũng kêu gọi đừng phát tán video clip, hình ảnh để lộ nội dung quan trọng của phim.

"Anh Tạ hiểu rằng tất cả đều xuất phát từ tình cảm trân quý của mọi người dành cho các nhân vật, dành cho phim. Thế nhưng, có lẽ, mọi người đang thể hiện tình yêu mến của mình sai cách khi liên tục đăng lên mạng xã hội những đoạn video clip quay lén công khai. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của những người xem sau mà còn ảnh hưởng rất nhiều bên khác" – Phương Nam nhắn nhủ.

Anh nói thêm phim là tâm huyết, công sức của đội ngũ sản xuất, diễn viên và thậm chí là các cụ thương binh liệt sĩ tham gia trong suốt thời gian tính bằng năm, bằng tháng. Vì vậy, tất cả hãy để mọi người được xem phim một cách hoàn chỉnh, mỹ mãn trên màn ảnh rộng với hình ảnh và âm thanh chất lượng cao.

Nam diễn viên Lâm Thanh Nhã đăng lời kêu gọi: "Mưa đỏ mới chỉ ra rạp được 3 ngày nhưng ê-kíp nhận thấy đã có rất nhiều đoạn phim bị quay lén – đăng tải tràn lan trên mạng. Điều này không chỉ làm mất đi trải nghiệm trọn vẹn của những khán giả chưa xem, mà còn tổn thương công sức hàng ngàn con người đã đổ mồ hôi, nước mắt để làm nên bộ phim".

Anh mong khán giả khi xem không quay lén, không đăng tải nội dung phim lên mạng xã hội, hãy giữ trọn cảm xúc cho khán giả lần đầu thưởng thức tác phẩm. Nếu yêu quý phim, khán giả hãy lan tỏa bằng bình luận cảm xúc, lời khen, chia sẻ chân thật, thay vì những đoạn video clip tiết lộ nội dung phim.

Doanh thu “Mưa đỏ” bùng nổ, hứa hẹn thắng đậm phòng vé

Một số diễn viên khác trong phim cũng kêu gọi tương tự. Tính đến tối 24-8, theo thống kê từ Box Office Vietnam, phim "Mưa đỏ" đã thu về gần 100 tỉ đồng. Tác phẩm chính thức ra rạp từ 22-8 và hiện vẫn đang tăng mạnh về doanh thu.

"Mưa đỏ" là phim về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Phim đã thu về gần 100 tỉ đồng chỉ sau 2 ngày chính thức ra rạp

Tác phẩm là tâm huyết của cả ê-kíp

Tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi xuân cho đất nước

Phim tập trung kể về Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này.

Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.

"Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy…