Văn hóa - Văn nghệ

Phim "Mưa đỏ" doanh thu vượt mốc 50 tỉ đồng

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Mưa đỏ" đã tạo được sức hút phòng vé, lượng doanh thu vẫn đang tiếp tục tăng cao.

“Mưa đỏ” vượt thành tích của "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối"

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, tính đến trưa ngày 23-8, phim "Mưa đỏ" đã thu về hơn 50, 9 tỉ đồng. Phim có các suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 21-8 và chính thức khởi chiếu từ 22-8.

Phim "Mưa đỏ" doanh thu vượt mốc 50 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ"

Phim "Mưa đỏ" doanh thu vượt mốc 50 tỉ đồng - Ảnh 2.

Tác phẩm đang tạo được sức hút với khán giả

Phim "Mưa đỏ" doanh thu vượt mốc 50 tỉ đồng - Ảnh 3.

Doanh thu tăng nhanh

Phim "Mưa đỏ" doanh thu vượt mốc 50 tỉ đồng - Ảnh 4.

Phim cũng tạo được nhiều thảo luận trên nền tảng mạng xã hội

Phim "Mưa đỏ" doanh thu vượt mốc 50 tỉ đồng - Ảnh 5.

Phim "Mưa đỏ" doanh thu vượt mốc 50 tỉ đồng - Ảnh 6.

Với thành tích ngày đầu công chiếu thu về hơn 40 tỉ đồng, phim đã vượt qua "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (doanh thu ngày đầu công chiếu 30 tỉ đồng), trở thành phim điện ảnh đề tài chiến tranh có doanh thu mở màn cao nhất phòng vé Việt tính đến nay.

"Mưa đỏ" cũng tạo được độ thảo luận tốt trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều kỳ vọng về tổng doanh thu ấn tượng của phim.

"Mưa đỏ" dẫn đầu  doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày

"Mưa đỏ" là phim về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Phim "Mưa đỏ" doanh thu vượt mốc 50 tỉ đồng - Ảnh 7.

Phim tập trung kể về Tiểu đội 1 cùng các đồng đội khác bám trụ trận địa Thành cổ Quảng Trị

Phim tập trung kể về Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này.

Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.

"Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy…

Tin liên quan

Mưa đỏ: Lời tụng ca bi tráng thành cổ Quảng Trị

Mưa đỏ: Lời tụng ca bi tráng thành cổ Quảng Trị

(NLĐO)- Đông đảo khách mời đặc biệt và loạt sao Việt cùng có chung niềm xúc động nghẹn ngào trong buổi công chiếu "Mưa đỏ" tối 18-8 tại Hà Nội.

Bật mí vai diễn Hòa Minzy trong phim "Mưa đỏ"

(NLĐO) - Phim "Mưa đỏ" tung trailer (video clip quảng bá) chính thức, hé lộ cảnh bi tráng về trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

"Mưa đỏ" tái hiện trận chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị

(NLĐO)- Phim điện ảnh "Mưa đỏ" là lời tri ân sâu sắc của những người làm nghệ thuật với những người lính đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc

