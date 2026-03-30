Kinh tế

Mưa dông dữ dội ảnh hưởng đến các sân bay miền Bắc

Dương Ngọc

(NLĐO)- Trận dông đầu mùa với cường độ mạnh trong hai ngày 29, 30-3 khiến hoạt động bay tại các sân bay miền Bắc bị ảnh hưởng.

Trận dông đầu mùa với cường độ mạnh trong hai ngày 29, 30-3 khiến hoạt động bay tại các sân bay miền Bắc như Nội Bài, Thọ Xuân, Vân Đồn bị ảnh hưởng, nhiều chuyến phải bay chờ, điều chỉnh giờ cất hạ cánh.

- Ảnh 1.

Hình ảnh Kíp trực tại Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài

Theo Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài, nhiễu động trong đới gió Tây tạo hội tụ gió ở độ cao 3.000-5.000 m, hình thành các vùng mây đối lưu mạnh từ phía Tây Bắc, nhanh chóng lan rộng xuống đồng bằng. Tại Nội Bài (TP Hà Nội), ngày 29-3 ghi nhận hai đợt dông, trong đó đợt từ 8 đến 10 giờ sáng làm tầm nhìn giảm còn 800 m; rạng sáng 30-3 tiếp tục xuất hiện dông mạnh kéo dài nhiều giờ, có nơi kèm mưa đá.

Cùng thời điểm, sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) xuất hiện dông mưa chiều 29-3, còn sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) sáng 30-3 ghi nhận mưa đá, tầm nhìn giảm xuống khoảng 700 m.

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, diễn biến thời tiết phức tạp làm gia tăng áp lực điều hành bay, đặc biệt trong giờ cao điểm. Một số chuyến đến sân bay Nội Bài phải bay chờ, giãn cách hoặc điều chỉnhphương thức tiếp cận để tránh vùng thời tiết nguy hiểm; các chuyến đi cũng được điều tiết theo điều kiện thực tế. 

"Áp lực điều hành gia tăng trong các khung giờ cao điểm khi vừa phải đảm bảo năng lực thông qua, vừa phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn trong điều kiện thời tiết bất lợi"- đại diện Tổng công ty cho biết. 

Tuy vậy, không có chuyến bay nào phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị nhờ sự chủ động trong công tác dự báo, cảnh báo và điều hành.

Cơ quan khí tượng nhận định đây là hiện tượng thường gặp trong giai đoạn chuyển mùa từ tháng 3 đến 4, khi các khối không khí nóng - lạnh xung đột mạnh, tạo mây đối lưu gây dông, mưa rào, thậm chí mưa đá.

Nhờ theo dõi sát diễn biến qua radar, vệ tinh và cập nhật liên tục các bản tin cảnh báo, ngành hàng không đã chủ động điều chỉnh khai thác, đảm bảo hoạt động bay khu vực miền Bắc duy trì an toàn, hạn chế tối đa ảnh hưởng dây chuyền.

