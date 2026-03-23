Thời sự

Mưa kèm dông lốc tàn phá hơn 800 ngôi nhà ở Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên

Thùy Linh

(NLĐO) - Mưa kèm dông lốc khiến 1 nhà bị sập đổ, 824 nhà bị tốc mái, hư hỏng ở Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo thiệt hại về tình hình mưa kèm dông lốc ở một số địa phương miền núi phía Bắc.

Mưa dông lốc tàn phá 824 ngôi nhà ở Lào Cai , Lai Châu , Điện Biên - Ảnh 1.

Thiên tai đã làm tốc mái nhiều nhà dân ở Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai

Báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên cho hay mưa kèm dông lốc xảy ra vào ngày 21 đến 22-3 đã khiến 2 người bị thương ở Lào Cai.

Về nhà ở, 1 nhà bị sập đổ (Lào Cai); 824 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Lào Cai 783 nhà, Lai Châu 29 nhà, Điện Biên 12 nhà).

Về nông nghiệp: 173,7 ha hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại (Lào Cai 173,2 ha, Lai Châu 0,5 ha).

Mưa kèm dông lốc cũng khiến 1 cột điện bị gãy đổ; 1 điểm trường, 1 nhà văn hóa và một số công trình phụ bị tốc mái, hư hỏng (Lào Cai).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Thống kê cho thấy từ 19 giờ ngày 21-3 đến 19 giờ ngày 22-3, khu vực miền núi phía Bắc có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hà Giang (Tuyên Quang) 77 mm; Tân Nam 2 (Tuyên Quang) 75 mm; Bắc Hà (Lào Cai) 61 mm; Bản Lầu (Lào Cai) 56 mm; Nậm Giàng (Lai Châu) 45 mm; Thạch Lâm (Cao Bằng) 45 mm.

Mưa đêm từ 19 giờ ngày 22-3 đến 7 giờ ngày 23-3, khu vực miền núi phía Bắc có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bắc Hà (Lào Cai) 45 mm; Đông Hà 2 (Tuyên Quang) 62 mm; Cốc Pàng (Cao Bằng) 34 mm.

Trong 3 ngày, từ 19-3 đến 23-3, khu vực miền núi phía Bắc có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Bắc Hà (Lào Cai) 86 mm; Sông Bắc (Tuyên Quang) 85 mm; Tân Trịnh (Tuyên Quang) 78 mm; Cốc Pàng (Cao Bằng) 60 mm.

Huế đang mưa lạnh, đến ngày bầu cử thời tiết như thế nào?

Huế đang mưa lạnh, đến ngày bầu cử thời tiết như thế nào?

(NLĐO) - Thời tiết ở Huế đang mưa lạnh, cơ quan khí tượng thuỷ văn đã đưa ra dự báo diễn biến thời tiết trong ngày toàn dân đi bầu cử 15-3

Không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc chuyển mưa, rét

(NLĐO) - Ngày 9-3, đợt không khí lạnh yếu sẽ gây mưa, mưa rào ở Bắc Bộ và Thanh Hóa với nhiệt độ ở vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Thiệt hại nặng nề vì mưa trái mùa

Mưa trái mùa đã làm thiệt hại 1.522 ha muối của 787 hộ dân tại Cà Mau với 10.758 tấn - trị giá gần 13 tỉ đồng; ao nuôi thủy sản cũng bị ảnh hưởng

