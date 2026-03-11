HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Huế đang mưa lạnh, đến ngày bầu cử thời tiết như thế nào?

Tin, ảnh: Quang Tám

(NLĐO) - Thời tiết ở Huế đang mưa lạnh, cơ quan khí tượng thuỷ văn đã đưa ra dự báo diễn biến thời tiết trong ngày toàn dân đi bầu cử 15-3

Ngày 11-3, Đài Khí tượng thuỷ văn TP Huế đã có báo cáo phân tích xu thế và dự báo thời tiết phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại địa phương. 

Ngày bầu cử, xu thế thời tiết ở Huế sẽ như thế nào? - Ảnh 1.

Thời tiết ở Huế đang mưa lạnh. Trong ảnh là một điểm bầu cử tại phường Thuận An. Ảnh chụp chiều 11-3.

Theo đó, trước thời điểm bầu cử, từ ngày 11 đến 14-3, TP Huế chịu ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định, sau suy yếu và tăng cường yếu trở lại. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, ở TP Huế thời tiết mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm 19-22 độ C, các xã vùng núi A Lưới 16-19 độ C, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ cao nhất ban ngày 23-26 độ C, các xã A Lưới 21-24 độ C.

Ngày bầu cử, xu thế thời tiết ở Huế sẽ như thế nào? - Ảnh 2.

Vào ngày bầu cử, thời tiết được dự báo khá đẹp khi có nắng, nhiệt độ không cao.

Đài Khí tượng thuỷ văn TP Huế cảnh báo có khả năng xuất hiện mưa diện rộng, mưa lớn cục bộ trong khoảng thời gian này. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 15 đến 16-3, địa bàn TP Huế ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm 20-23 độ C, các xã vùng núi A Lưới 17-20 độ C, đêm và sáng trời lạnh; nhiệt độ cao nhất ban ngày 26-29 độ C, các xã A Lưới 23-26 độ C. 

Vào ngày toàn dân đi bầu cử (15-3), tại các khu vực vùng núi phía Bắc, vùng núi phía Nam, khu vực trung tâm và khu vực ven biển TP Huế có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20- 22 độ C, cao nhất là 25-27 độ C.

Riêng khu vực vùng núi phía Tây TP Huế với các xã A Lưới 1 - 5 và xã Bình Điền, thời tiết được dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rải rác; đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18- 20 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Toàn TP Huế đã thành lập 676 khu vực bỏ phiếu tại 40/40 xã, phường. Danh sách hơn 1 triệu cử tri đã được rà soát, cập nhật và niêm yết công khai theo quy định, tạo điều kiện để người dân kiểm tra thông tin và thực hiện quyền công dân. 

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được TP Huế triển khai đồng bộ. Đến nay, toàn thành phố đã tổ chức 153 hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri.

Tin liên quan

TPHCM chuẩn bị cho ngày bầu cử: Không bỏ sót quy trình, nhiệm vụ nào

TPHCM chuẩn bị cho ngày bầu cử: Không bỏ sót quy trình, nhiệm vụ nào

(NLĐO) - Đây là yêu cầu của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc tại phiên họp thứ 8 của Ủy ban bầu cử TPHCM

Đồng Nai yêu cầu bố trí ca làm việc hợp lý để người lao động tham gia bầu cử

(NLĐO) - Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội không bố trí tăng ca, làm thêm giờ trùng với thời gian bỏ phiếu, trừ trường hợp đặc biệt

Cử tri có được nhờ người khác viết và bỏ hộ phiếu bầu cử?

(NLĐO) - Theo quy định, cử tri không thể tự viết phiếu bầu cử thì được nhờ người khác viết phiếu hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu

bầu cử thời tiết thời tiết miền Bắc ngày hội bầu cử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo