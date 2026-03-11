Huế đang mưa lạnh, đến ngày bầu cử thời tiết như thế nào?

Ngày 11-3, Đài Khí tượng thuỷ văn TP Huế đã có báo cáo phân tích xu thế và dự báo thời tiết phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại địa phương.

Thời tiết ở Huế đang mưa lạnh. Trong ảnh là một điểm bầu cử tại phường Thuận An. Ảnh chụp chiều 11-3.

Theo đó, trước thời điểm bầu cử, từ ngày 11 đến 14-3, TP Huế chịu ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định, sau suy yếu và tăng cường yếu trở lại. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, ở TP Huế thời tiết mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm 19-22 độ C, các xã vùng núi A Lưới 16-19 độ C, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ cao nhất ban ngày 23-26 độ C, các xã A Lưới 21-24 độ C.

Vào ngày bầu cử, thời tiết được dự báo khá đẹp khi có nắng, nhiệt độ không cao.

Đài Khí tượng thuỷ văn TP Huế cảnh báo có khả năng xuất hiện mưa diện rộng, mưa lớn cục bộ trong khoảng thời gian này. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 15 đến 16-3, địa bàn TP Huế ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm 20-23 độ C, các xã vùng núi A Lưới 17-20 độ C, đêm và sáng trời lạnh; nhiệt độ cao nhất ban ngày 26-29 độ C, các xã A Lưới 23-26 độ C.

Vào ngày toàn dân đi bầu cử (15-3), tại các khu vực vùng núi phía Bắc, vùng núi phía Nam, khu vực trung tâm và khu vực ven biển TP Huế có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20- 22 độ C, cao nhất là 25-27 độ C.

Riêng khu vực vùng núi phía Tây TP Huế với các xã A Lưới 1 - 5 và xã Bình Điền, thời tiết được dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rải rác; đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18- 20 độ C, cao nhất 22-24 độ C.



Toàn TP Huế đã thành lập 676 khu vực bỏ phiếu tại 40/40 xã, phường. Danh sách hơn 1 triệu cử tri đã được rà soát, cập nhật và niêm yết công khai theo quy định, tạo điều kiện để người dân kiểm tra thông tin và thực hiện quyền công dân.

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được TP Huế triển khai đồng bộ. Đến nay, toàn thành phố đã tổ chức 153 hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri.