HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mưa lớn kéo dài, một gia đình ở Hà Tĩnh mất trắng 20 tấn cá

Vĩnh Gia

(NLĐO) – Mưa lớn kéo dài khiến khoảng 20 tấn cá sắp xuất bán của gia đình ông Phạm Anh Tuấn (Hà Tĩnh) chết trắng.

Clip: Bão số 10 quét qua địa bàn Hà Tĩnh gây ra nhiều thiệt hại

Mưa lớn do bão số 10 gây sạt lở và thiệt hại nặng nề ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Ngày 29-9, ông Võ Tá Cương, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết mưa lớn kèm gió giật mạnh trong đêm khiến hồ nuôi của hộ ông Phạm Anh Tuấn (ngụ thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa) bị sóng đánh tràn, làm cá hồng và cá lăng chết hàng loạt. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 20 tấn, trị giá 1 tỉ đồng.

Mưa lớn do bão số 10 gây sạt lở và thiệt hại nặng nề ở Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Trước đó, vào đêm 28-9, do thời tiết xấu nên gia đình ông phải Tuấn sơ tán, không thể ở lại ao nuôi. Đến sáng sớm ra kiểm tra, ông bàng hoàng phát hiện lượng lớn cá bị trôi và chết trắng mặt hồ.

Mưa lớn do bão số 10 gây sạt lở và thiệt hại nặng nề ở Hà Tĩnh - Ảnh 3.

“Chỉ còn vài ngày nữa là số cá này đến kỳ xuất bán, công sức, vốn liếng cả năm nay thành trắng tay, chúng tôi không biết lấy gì để tái đàn nữa”, ông Tuấn nói.Để hỗ trợ khắc phục, hàng trăm người dân đã cùng gia đình vớt cá, phân loại, bán tháo số cá còn sống để gỡ gạc phần nào chi phí đầu tư. Tuy vậy, số lượng cá chết quá lớn khiến thiệt hại hầu như không thể bù đắp.

Mưa lớn do bão số 10 gây sạt lở và thiệt hại nặng nề ở Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Theo chính quyền xã Kỳ Hoa, đây là trường hợp thiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn do bão số 10 gây ra. Chính quyền sẽ phối hợp với ngành chuyên môn đánh giá cụ thể mức độ tổn thất, đồng thời nghiên cứu phương án hỗ trợ để người dân sớm khôi phục sản xuất.

Mưa lớn do bão số 10 gây sạt lở và thiệt hại nặng nề ở Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa lớn, nước thượng nguồn đổ về lớn khiến 2 thôn với 265 hộ dân ở xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập. Ngay khi bị nước lũ cô lập, địa phương cũng huy động lực lượng công an, quân sự đoàn viên thanh niên… sớm tiếp cận người dân thôn 3 và 4, xã Sơn Giang để có phương án hỗ trợ cụ thể.

Mưa lớn do bão số 10 gây sạt lở và thiệt hại nặng nề ở Hà Tĩnh - Ảnh 6.

Mưa lớn kéo dài cũng đã làm sạt lở đất đá, cây cối trên địa bàn xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, tại Km77+300 Quốc lộ 8A gây tắc nghẽn, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực.

Mưa lớn do bão số 10 gây sạt lở và thiệt hại nặng nề ở Hà Tĩnh - Ảnh 7.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an xã Sơn Kim 1 và các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chốt chặn, phân luồng giao thông, đồng thời hướng dẫn phương tiện dừng, quay đầu tại các điểm an toàn.Lực lượng chức năng cũng đang huy động máy móc, phương tiện cơ giới để khẩn trương san gạt, giải tỏa đất đá, sớm thông tuyến trở lại.

Mưa lớn do bão số 10 gây sạt lở và thiệt hại nặng nề ở Hà Tĩnh - Ảnh 8.

Theo báo cáo nhanh vào trưa nay của tỉnh Hà Tĩnh, bão số 10 khiến 1 người dân ở thôn Quang Tiền, xã Đức Thịnh bị chết do tai nạn khi khắc phục nhà cửa bị hư hỏng; 9 người bị thương.

Mưa lớn do bão số 10 gây sạt lở và thiệt hại nặng nề ở Hà Tĩnh - Ảnh 9.

Gần 43.000 nhà ở bị hư hỏng, đặc biệt một số xã có số nhà bị hư hỏng nhiều gồm: Can Lộc, Đông Kinh, Cẩm Bình, Đồng Tiến.

Mưa lớn do bão số 10 gây sạt lở và thiệt hại nặng nề ở Hà Tĩnh - Ảnh 10.

Về nông nghiệp có 987 ha hoa màu bị đổ ngã; 158 ha thủy sản bị ngập, 20 tấn cá lồng tại xã Kỳ Hoa bị chết. Hơn 1.100 cột điện đổ gãy; vô số trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Clip: Nhiều cột điện trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh gãy, đổ chắn ngang Quốc lộ 8A, khiến phương tiện khi đi qua khu vực này chỉ lưu thông được một làn.

Tin liên quan

Hà Tĩnh tan hoang sau bão số 10 Bualoi

Hà Tĩnh tan hoang sau bão số 10 Bualoi

(NLĐO) - Cây cối gãy, đổ la liệt, mái tôn của nhà dân bị gió hất bay ra nằm đường, nhà dân tốc mái hàng loạt là những gì mà bão số 10 gây ra tại Hà Tĩnh.

Hình ảnh hàng trăm người gia cố đoạn kè biển bị sụt lún ở Hà Tĩnh

(NLĐO) - Hàng trăm người dân và lực lượng chức năng gia cố đoạn kè biển bị sụt lún ở Hà Tĩnh trong mưa to và gió mạnh.

Gió to, sóng lớn, người dân Hà Tĩnh "nín thở" trước giờ bão số 10 đổ bộ

(NLĐO) - Gió to rít liên tục, sóng lớn tại bãi biển Thạch Hải, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh), khiến người dân nơi đây đang “nín thở” trước lúc bão số 10 đổ bộ.

mưa lớn kéo dài chính quyền địa phương phân luồng giao thông phương tiện cơ giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo