Phó Thủ tướng: Tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 Bualoi gây ra

Sáng 29-9, sau khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Quân khu 4.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Quân khu 4 - Ảnh: VGP

Báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết dự báo, từ ngày 29 đến 30-9, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai có mưa từ 150-250 mm, có nơi trên 400 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị đang lên. Nguy cơ ngập lụt tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã phía tây tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá công tác dự báo bão số 10 chính xác, không tạo ra sự chủ quan. Công tác chỉ đạo của cả hệ thống chính trị đã bám sát tình hình từng thời điểm, bảo đảm các khâu cảnh báo, tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả được thực hiện đồng bộ. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận sự vào cuộc trách nhiệm, nghiêm túc của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, cùng với các địa phương.

Đặc biệt là sự phối hợp giữa các lực lượng, cũng như việc các địa phương đã phát huy tốt kinh nghiệm từ ứng phó các cơn bão số 3, số 5, triển khai hiệu quả phương châm "4 tại chỗ"; cơ bản chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống bão lũ, nhờ vậy, thiệt hại về người được giảm đến mức thấp nhất.

Bão số 10 khiến nhiều nhà ở Nghệ An sập, tốc mái

Tuy nhiên, bão số 10 đến khoảng 10 giờ sáng nay mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền Nghệ An. Vì vậy, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời cung cấp thông tin cho người dân.

Đồng thời, đề nghị bám sát dự báo khí tượng thủy văn, xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp, nhất là trong bối cảnh mực nước tại các hồ, đập, sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa dự kiến dâng cao, nhiều nơi có khả năng đạt mức báo động 3. Đây là tình huống cần cảnh giác đặc biệt, gắn với những giải pháp ứng phó cụ thể, đồng thời, phải tăng cường bảo vệ các tuyến đê, nhất là những đoạn đê xung yếu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương rà soát các thiệt hại, nắm chắc tình hình các địa bàn và bố trí các lực lượng quân đội, công an và các lực lượng của địa phương để hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa bị hư hỏng, đặc biệt, ưu tiên các gia đình người có công, thương binh, liệt sĩ, hộ neo người; cũng như các công trình quan trọng như cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền cần kiến nghị để giải quyết kịp thời.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thống nhất với các đề xuất và giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát các công trình xung yếu, nhất là hệ thống đê điều đã xuống cấp nghiêm trọng. Đồng thời, cần điều chỉnh quy hoạch dân cư ven biển, xây dựng chiến lược cụ thể nhằm bảo đảm an toàn bền vững cho người dân.