Phó Thủ tướng: Tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 Bualoi gây ra

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phó Thủ tướng: Tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 Bualoi gây ra

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Các địa phương cần tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi, ứng phó với lũ lụt, sạt lở sau bão.

Sáng 29-9, sau khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Quân khu 4.

Phó Thủ tướng: Tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 Bualoi gây ra- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Quân khu 4 - Ảnh: VGP

Báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết dự báo, từ ngày 29 đến 30-9, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai có mưa từ 150-250 mm, có nơi trên 400 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị đang lên. Nguy cơ ngập lụt tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã phía tây tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá công tác dự báo bão số 10 chính xác, không tạo ra sự chủ quan. Công tác chỉ đạo của cả hệ thống chính trị đã bám sát tình hình từng thời điểm, bảo đảm các khâu cảnh báo, tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả được thực hiện đồng bộ. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận sự vào cuộc trách nhiệm, nghiêm túc của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, cùng với các địa phương.

Đặc biệt là sự phối hợp giữa các lực lượng, cũng như việc các địa phương đã phát huy tốt kinh nghiệm từ ứng phó các cơn bão số 3, số 5, triển khai hiệu quả phương châm "4 tại chỗ"; cơ bản chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống bão lũ, nhờ vậy, thiệt hại về người được giảm đến mức thấp nhất.

Phó Thủ tướng: Tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 Bualoi gây ra- Ảnh 2.

Bão số 10 khiến nhiều nhà ở Nghệ An sập, tốc mái

Tuy nhiên, bão số 10 đến khoảng 10 giờ sáng nay mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền Nghệ An. Vì vậy, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời cung cấp thông tin cho người dân.

Đồng thời, đề nghị bám sát dự báo khí tượng thủy văn, xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp, nhất là trong bối cảnh mực nước tại các hồ, đập, sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa dự kiến dâng cao, nhiều nơi có khả năng đạt mức báo động 3. Đây là tình huống cần cảnh giác đặc biệt, gắn với những giải pháp ứng phó cụ thể, đồng thời, phải tăng cường bảo vệ các tuyến đê, nhất là những đoạn đê xung yếu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương rà soát các thiệt hại, nắm chắc tình hình các địa bàn và bố trí các lực lượng quân đội, công an và các lực lượng của địa phương để hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa bị hư hỏng, đặc biệt, ưu tiên các gia đình người có công, thương binh, liệt sĩ, hộ neo người; cũng như các công trình quan trọng như cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền cần kiến nghị để giải quyết kịp thời.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thống nhất với các đề xuất và giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát các công trình xung yếu, nhất là hệ thống đê điều đã xuống cấp nghiêm trọng. Đồng thời, cần điều chỉnh quy hoạch dân cư ven biển, xây dựng chiến lược cụ thể nhằm bảo đảm an toàn bền vững cho người dân.

Tin liên quan

Bão số 10 tàn phá Quảng Trị: 12 người mất tích, gần 400 nhà tốc mái hư hỏng

Bão số 10 tàn phá Quảng Trị: 12 người mất tích, gần 400 nhà tốc mái hư hỏng

(NLĐO) - Bão số 10 gây thiệt hại nghiêm trọng tại Quảng Trị, làm 12 người mất tích và gần 400 nhà hư hỏng. Giao thông và nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề.

VIDEO: Hàng loạt nhà dân tốc mái, tôn bay la liệt sau khi bão số 10 Bualoi quần thảo nhiều giờ

(NLĐO) - Hàng loạt nhà dân tốc mái, mái tôn la liệt khắp nơi, cây cối gãy đổ hàng loạt sau khi bão số 10 Bualoi quần thảo nhiều giờ.

Gấp rút ứng phó bão số 10 và mưa lũ

Nhiều địa phương ở miền Trung khẩn trương nỗ lực phòng chống bão số 10 và nguy cơ ngập lụt diện rộng do hoàn lưu bão

tỉnh Nghệ An tỉnh Thanh Hóa Phó Thủ tướng khắc phục hậu quả Phó thủ tướng Trần Hồng Hà bộ Nông nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo