Nhiều tỉnh miền Trung mưa như trút, dự báo có nơi tới 800 mm, ngập lụt diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay 27-10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to; khu vực cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.



Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời đồ đạc ở Đà Nẵng. Ảnh: Trần Thường

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26-10 đến 8 giờ ngày 27-10 cục bộ có nơi trên 250 mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 936,8 mm, trạm Phước Ninh (TP Đà Nẵng) 275 mm...

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ ngày 27-10 đến sáng sớm ngày 29-10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm, TP Huế và TP Đà Nẵng phổ biến 300-500 mm, cục bộ có nơi trên 800 mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350 mm.



