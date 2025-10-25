Mưa lớn khiến trận đấu giữa Becamex TP HCM và Hà Nội FC tạm ngưng ở phút 22

HLV Harry Kewell đã có màn ra mắt đội bóng mới khá thất vọng, sau trận thua Ninh Bình ở vòng 7 diễn ra trên sân nhà Hàng Đẫy.

Vì vậy, Hà Nội FC đặt mục tiêu giành 3 điểm khi hành quân đến sân Gò Đậu ở vòng 8 V-League 2025-2026 tối 25-10.



Becamex TP HCM đang có chuỗi 2 trận bất bại

Tuy nhiên, cơn mưa xuất hiện tại TP HCM từ trước trận đấu khiến mặt sân Gò Đậu sũng nước, ảnh hưởng đến đấu pháp chiến thuật của hai đội.

Các cầu thủ Becamex TP HCM lẫn Hà Nội FC chỉ có thể phát bóng mạnh qua phần sân đối phương song đội khách có hai tình huống tấn công hiểm hóc.

Sự xuất sắc của thủ thành Minh Toàn đã phá vỡ cơ hội mở tỉ số của thầy trò ông Harry Kewell. Phút thứ 20, công nghệ VAR trên sân ngưng hoạt động vì ảnh hưởng của cơn mưa lớn.

Hai phút sau đó, trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải trao đổi với lãnh đạo, cầu thủ hai đội và trợ lý trọng tài thứ 4, trước khi đưa ra quyết định tạm ngưng trận đấu.



Khoảng thời gian thi đấu còn lại của màn so tài giữa Becammex TP HCM và Hà Nội FC sẽ được quyết định diễn ra tùy thuộc tình hình thời tiết cũng như chất lượng mặt sân Gò Đậu.

