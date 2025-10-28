Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, đợt mưa lớn những ngày qua tại Đà Nẵng không phải do ảnh hưởng của bão hay áp thấp nhiệt đới, mà do tác động tổ hợp của nhiều yếu tố thời tiết khác nhau.

Cụ thể, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao đã gây ra mưa to đến rất to trên toàn địa bàn thành phố.

Đợt mưa lớn này đã được cảnh báo và dự báo từ rất sớm (từ ngày 22-10), đây là hình thế gây mưa lớn điển hình cho khu vực Trung Bộ nói chung và cho TP Đà Nẵng nói riêng. Loại hình thế thời tiết này thường xuất hiện ở khu vực Trung Bộ cũng như Đà Nẵng.

Người dân đưa ô tô lên cầu Chìm (xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) tránh lũ. Ảnh: Nam Sơn

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, nhận định về đợt mưa này đã được dự báo từ rất sớm và theo dõi cập nhật thường xuyên để có chất lượng dự báo tin cậy nhất. Từ ngày 22-10 đơn vị đã nhận định mưa trên địa bàn TP Đà Nẵng từ ngày 22 đến ngày 27-10, phổ biến từ 500-700mm, có nơi trên 900mm. Đây là đợt mưa kéo dài và có khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn.

Dự báo mưa là yếu tố rất khó

Tuy nhiên, cũng theo Đài Khí tượng, dự báo mưa là một yếu tố rất khó trong lĩnh vực khí tượng không chỉ ở Việt Nam mà còn là vấn đề khó ở trên thế giới. Do mưa có nhiều yếu tố phức tạp tác động và biến đổi rất nhanh theo không gian, thời gian.

Vấn đề dự báo đợt mưa này được chia thành nhiều giai đoạn, nếu chia nhỏ từng giai đoạn thì có diễn biến khác một ít nhưng về tổng thể thì không có sự thay đổi nhiều. Số liệu các trạm đo hiện nay đã gần đạt đến khoảng giá trị dự báo ở trên.

Trong ngày 27 và 28-10, đợt mưa đang gây lũ lớn và ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn; sạt lở ở vùng núi phía tây thành phố, ngập úng trong khu đô thị. Dự báo từ nay đến hết ngày 29-10 vẫn còn mưa lớn. Sau ngày 30-10 diễn biến mưa lớn có xu hướng giảm dần trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo dự báo mới nhất, từ sáng sớm 28-10 đến hết đêm 29-10, tại các xã, phường tại TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phía bắc phổ biến 120-250mm, có nơi trên 300mm; các xã, phường vùng đồng bằng phía nam 150-300mm, có nơi trên 350mm; các xã, phường vùng núi phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn >150mm/3h ở vùng núi.



