Thời sự

Mưa lớn ở Đà Nẵng diễn biến đúng kịch bản dự báo từ ngày 22-10

B.Vân

(NLĐO) - Mưa lớn sẽ có xu hướng giảm dần trên địa bàn TP Đà Nẵng kể từ sau ngày 30-10

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, đợt mưa lớn những ngày qua tại Đà Nẵng không phải do ảnh hưởng của bão hay áp thấp nhiệt đới, mà do tác động tổ hợp của nhiều yếu tố thời tiết khác nhau.

Cụ thể, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao đã gây ra mưa to đến rất to trên toàn địa bàn thành phố.

Đợt mưa lớn này đã được cảnh báo và dự báo từ rất sớm (từ ngày 22-10), đây là hình thế gây mưa lớn điển hình cho khu vực Trung Bộ nói chung và cho TP Đà Nẵng nói riêng. Loại hình thế thời tiết này thường xuất hiện ở khu vực Trung Bộ cũng như Đà Nẵng.

Mưa lớn Đà Nẵng diễn biến đúng kịch bản dự báo từ 22 - 10 đến 30 - 10 - Ảnh 1.

Người dân đưa ô tô lên cầu Chìm (xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) tránh lũ. Ảnh: Nam Sơn

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, nhận định về đợt mưa này đã được dự báo từ rất sớm và theo dõi cập nhật thường xuyên để có chất lượng dự báo tin cậy nhất. Từ ngày 22-10 đơn vị đã nhận định mưa trên địa bàn TP Đà Nẵng từ ngày 22 đến ngày 27-10, phổ biến từ 500-700mm, có nơi trên 900mm. Đây là đợt mưa kéo dài và có khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn.

Dự báo mưa là yếu tố rất khó

Tuy nhiên, cũng theo Đài Khí tượng, dự báo mưa là một yếu tố rất khó trong lĩnh vực khí tượng không chỉ ở Việt Nam mà còn là vấn đề khó ở trên thế giới. Do mưa có nhiều yếu tố phức tạp tác động và biến đổi rất nhanh theo không gian, thời gian.

Vấn đề dự báo đợt mưa này được chia thành nhiều giai đoạn, nếu chia nhỏ từng giai đoạn thì có diễn biến khác một ít nhưng về tổng thể thì không có sự thay đổi nhiều. Số liệu các trạm đo hiện nay đã gần đạt đến khoảng giá trị dự báo ở trên.

Trong ngày 27 và 28-10, đợt mưa đang gây lũ lớn và ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn; sạt lở ở vùng núi phía tây thành phố, ngập úng trong khu đô thị. Dự báo từ nay đến hết ngày 29-10 vẫn còn mưa lớn. Sau ngày 30-10 diễn biến mưa lớn có xu hướng giảm dần trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo dự báo mới nhất, từ sáng sớm 28-10 đến hết đêm 29-10, tại các xã, phường tại TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phía bắc phổ biến 120-250mm, có nơi trên 300mm; các xã, phường vùng đồng bằng phía nam 150-300mm, có nơi trên 350mm; các xã, phường vùng núi phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn >150mm/3h ở vùng núi.


Lũ "đặc biệt lớn" ở Đà Nẵng, xã dời trụ sở trong đêm

(NLĐO) – Mưa lớn nguy cơ sạt lở đất, UBND xã Trà Leng – TP Đà Nẵng đã di dời trụ sở ngay trong đêm.

Khoảnh khắc nghẹn ngào: Người dân Đà Nẵng khiêng quan tài vượt nước lũ đi an táng

(NLĐO) – Trời mưa khiến nước suối chảy xiết, người dân vùng cao ở TP Đà Nẵng gồng mình khiêng chiếc quan tài vượt dòng nước dữ để đưa đi an táng.

Nước tràn qua Quốc lộ 1 ở Đà Nẵng, CSGT cấm đường, phân luồng lên cao tốc

(NLĐO) – Mưa lớn, hồ Phú Ninh xả nước điều tiết, nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 qua địa phận phía Nam TP Đà Nẵng bị ngập không thể lưu thông.

Đà Nẵng mưa lớn
