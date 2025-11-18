Mưa lớn ở miền Trung khiến 14 người chết và mất tích

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc, chia sẻ đau thương, mất mát đối với các gia đình có người bị nạn, mất tích, bị thương do thiên tai, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả liên tiếp của đồng bào miền Trung trước cảnh "lũ chồng lũ", "bão chồng bão".



Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) khiến 6 người chết. Ảnh: NLĐO

Tiếp theo các Công điện số 217 và số 218, để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và lãnh đạo các tỉnh, TP: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng phải chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, nhất là nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, sẵn sàng ứng phó với những kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.

Ứng phó mưa lớn, Thủ tướng yêu cầu đặt tính mạng nhân dân lên trên hết

Thủ tướng yêu cầu đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân lên trên hết, huy động lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu vực dân cư bị cô lập do ngập lụt, sạt lở đất để kịp thời hỗ trợ người dân, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, sơ tán những trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, phối hợp với các lực lượng khác kịp thời hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai các chính sách hỗ trợ, kịp thời chi trả bảo hiểm để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau thiên tai; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ của các địa phương theo đúng quy định của pháp luật.