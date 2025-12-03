HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Bạn đọc

Mưa lớn trong đêm, nước dâng ngập nhà ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Ngọc Giang

(NLĐO) - Đêm qua và rạng sáng nay, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TPHCM) xuất hiện mưa lớn, kèm sấm chớp một số nơi

Đêm 2 và rạng sáng 3-12, một trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến một số khu vực tại phường Tân Hải, TPHCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) bị ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Chị Huyền Trang, sống cách Quốc lộ 51 khoảng 20 m, cho biết mưa bắt đầu từ nửa đêm và kéo dài liên tục. Đến gần 1 giờ sáng 3-12, nước bất ngờ dâng nhanh, tràn vào nhà khiến toàn bộ đồ đạc bị ngâm nước. 

Gia đình chị phải sang nhà hàng xóm trú tạm trong đêm. "Những năm trước khi mưa lớn cũng có ngập nhưng chưa bao giờ sâu và nhanh như lần này" - chị Trang chia sẻ.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ xuất hiện mưa lớn trong đêm - Ảnh 1.

Nước tràn vào nhà chị Huyền Trang vào nửa đêm

VIDEO: Bên trong căn nhà của gia đình chị Trang sau trận mưa lớn đêm qua

Theo người dân địa phương, khu vực phường Tân Hải đêm qua không có sấm sét nhưng mưa đều và kéo dài. Nhà chị Trang lại nằm ở vị trí trũng nên nước từ xung quanh đổ dồn về nhanh hơn, khiến căn nhà bị ngập nặng hơn so với các hộ lân cận. 

Tại phường Vũng Tàu, mưa lớn kèm sấm chớp cũng xuất hiện trong đêm, gây lo lắng cho người dân. Tuy nhiên, mưa kéo dài không lâu và không ghi nhận tình trạng ngập úng. 

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ xuất hiện mưa lớn trong đêm - Ảnh 2.

Khu vực này thấp hơn so với xung quanh, sáng nay nước vẫn chưa thể thoát

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3-12, khu vực TPHCM có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trong mưa dông, nguy cơ xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 24-32 độ C.

