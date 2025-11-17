Mưa lớn kéo dài, nhiều xã ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thiệt hại nặng nề

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM vừa thống kê sơ bộ thiệt hại do đợt mưa lớn kéo dài tại các xã Bình Châu, Hồ Tràm, Đất Đỏ và Châu Đức. Đây là khu vực trũng, thấp, liên tục chịu ngập sâu từ ngày 10-11, có nơi phải đến ngày 15-11 nước mới rút.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, lượng nước dâng nhanh trên sông, kênh, rạch đã gây ngập nặng nhiều khu dân cư như Láng Găng, Thèo Nèo, Bình Tiến (xã Bình Châu); Gò Cát, Bà Rịa, Xóm Rẫy, Phước Hòa, Hồ Tràm (xã Hồ Tràm); Thanh An, Phước Sơn A, Gò Sầm (xã Đất Đỏ); Liên Lộc, Bàu Sen, Phước Chí (xã Châu Đức).

Mưa lớn gây ngập nhiều điểm tại xã Hồ Tràm sáng 11-11

Dù không ghi nhận thiệt hại về người nhưng toàn khu vực có hơn 68 hộ dân bị ảnh hưởng; 9 căn nhà ngập nước, hư hại tài sản. Hạ tầng dân sinh và công trình thủy lợi thiệt hại nghiêm trọng, đáng chú ý là kênh N2 thuộc công trình đập Cầu Mới (xã Bình Châu) bị sập thành kênh bên trái khoảng 36 m. Một hộ dân bị sập 15 m tường rào; tuyến đường Xà Bang - Láng Lớn bị tróc mặt nhựa khoảng 70 m2.

Sản xuất nông nghiệp chịu tổn thất lớn với hơn 126 ha lúa, bắp và hoa màu bị hư hại; 29 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; hơn 300 gia cầm và nhiều ao cá bị cuốn trôi. Những thiệt hại này được đánh giá ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và thu nhập của người dân vùng trũng.

Diện tích lớn lúa của người dân bị ảnh hưởng

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khẩn trương thống kê chi tiết thiệt hại để triển khai hỗ trợ theo theo quy định. Với những trường hợp ngoài quy định, Sở yêu cầu phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Trường hợp vượt thẩm quyền, các xã phải báo cáo để trình UBND TP xem xét.

Song song đó, các địa phương phải rà soát toàn bộ điểm ngập, đề xuất nâng cấp công trình thủy lợi, nạo vét kênh rạch và gia cố vị trí xung yếu theo phương châm "bốn tại chỗ". Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi được giao khẩn trương sửa chữa sự cố kênh N2 và kiểm soát chặt chẽ việc điều tiết xả lũ tại các hồ chứa nhằm giảm thiểu rủi ro cho vùng hạ du.