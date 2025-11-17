Mưa lớn kéo dài, nhiều xã ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thiệt hại nặng nề

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Mưa lớn kéo dài, nhiều xã ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thiệt hại nặng nề

Ngọc Giang

(NLĐO) - Đợt mưa lớn khiến nhiều xã như Bình Châu, Hồ Tràm, Đất Đỏ và Châu Đức bị ngập sâu, gây thiệt hại lớn về hoa màu, thủy sản, nhà cửa và hạ tầng dân sinh

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM vừa thống kê sơ bộ thiệt hại do đợt mưa lớn kéo dài tại các xã Bình Châu, Hồ Tràm, Đất Đỏ và Châu Đức. Đây là khu vực trũng, thấp, liên tục chịu ngập sâu từ ngày 10-11, có nơi phải đến ngày 15-11 nước mới rút.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, lượng nước dâng nhanh trên sông, kênh, rạch đã gây ngập nặng nhiều khu dân cư như Láng Găng, Thèo Nèo, Bình Tiến (xã Bình Châu); Gò Cát, Bà Rịa, Xóm Rẫy, Phước Hòa, Hồ Tràm (xã Hồ Tràm); Thanh An, Phước Sơn A, Gò Sầm (xã Đất Đỏ); Liên Lộc, Bàu Sen, Phước Chí (xã Châu Đức).

Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nặng tại nhiều xã ở Bà Rịa – Vũng Tàu cũ - Ảnh 1.

Mưa lớn gây ngập nhiều điểm tại xã Hồ Tràm sáng 11-11

Dù không ghi nhận thiệt hại về người nhưng toàn khu vực có hơn 68 hộ dân bị ảnh hưởng; 9 căn nhà ngập nước, hư hại tài sản. Hạ tầng dân sinh và công trình thủy lợi thiệt hại nghiêm trọng, đáng chú ý là kênh N2 thuộc công trình đập Cầu Mới (xã Bình Châu) bị sập thành kênh bên trái khoảng 36 m. Một hộ dân bị sập 15 m tường rào; tuyến đường Xà Bang - Láng Lớn bị tróc mặt nhựa khoảng 70 m2.

Sản xuất nông nghiệp chịu tổn thất lớn với hơn 126 ha lúa, bắp và hoa màu bị hư hại; 29 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; hơn 300 gia cầm và nhiều ao cá bị cuốn trôi. Những thiệt hại này được đánh giá ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và thu nhập của người dân vùng trũng.

Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nặng tại nhiều xã ở Bà Rịa – Vũng Tàu cũ - Ảnh 2.

Diện tích lớn lúa của người dân bị ảnh hưởng

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khẩn trương thống kê chi tiết thiệt hại để triển khai hỗ trợ theo theo quy định. Với những trường hợp ngoài quy định, Sở yêu cầu phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Trường hợp vượt thẩm quyền, các xã phải báo cáo để trình UBND TP xem xét.

Song song đó, các địa phương phải rà soát toàn bộ điểm ngập, đề xuất nâng cấp công trình thủy lợi, nạo vét kênh rạch và gia cố vị trí xung yếu theo phương châm "bốn tại chỗ". Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi được giao khẩn trương sửa chữa sự cố kênh N2 và kiểm soát chặt chẽ việc điều tiết xả lũ tại các hồ chứa nhằm giảm thiểu rủi ro cho vùng hạ du.

Tin liên quan

Cảnh báo mưa lớn, ngập và sạt lở bờ sông tại Đồng Nai

Cảnh báo mưa lớn, ngập và sạt lở bờ sông tại Đồng Nai

(NLĐO)-Mưa lớn tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 6-11 đến 19 giờ ngày 7-11 phổ biến từ 40-80 mm, có nơi trên 80 mm

Đồng Nai nhiều nơi ngập nặng sau mưa lớn, xe ô tô lật ngang

(NLĐO)- Cơn mưa lớn đêm qua khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Biên Hòa cũ ngập nặng, xe cộ di chuyển khó khăn

Từ 8 giờ sáng mai 6-11, xả lũ hồ chứa nước Sông Ray

(NLĐO)- Trước diễn biến mưa lớn, hồ chứa nước Sông Ray, công trình thủy lợi lớn nhất khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây sẽ xả lũ điều tiết trong 10 ngày

mưa lớn kéo dài thiệt hại Hồ Tràm Bình Châu sở nông nghiệp xả lũ Hoa màu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo