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Mưa lớn trước ngày thi, sĩ tử TPHCM thấp thỏm nỗi lo đến muộn

Vân Nhi - Huế Xuân

(NLĐO) - Chiều 10-6, các thí sinh tại TPHCM đến điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế, lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trước thời điểm làm thủ tục, nhiều khu vực xuất hiện mưa lớn. 

Tại một số điểm thi, thí sinh và phụ huynh phải đội mưa di chuyển đến trường. Không ít em cho biết khá lo lắng vì sợ kẹt xe hoặc đến trễ giờ làm thủ tục.

Đội mưa làm thủ tục thi, thí sinh lo nhất chuyện đến muộn - Ảnh 1.
Đội mưa làm thủ tục thi, thí sinh lo nhất chuyện đến muộn - Ảnh 2.

Sau khi được phổ biến quy chế, nhiều thí sinh cho biết điều đáng lưu ý nhất là thời gian có mặt tại điểm thi. Trần Tiến Vinh, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cho biết: "Em nghĩ lưu ý quan trọng nhất là giờ đi thi. Giám thị nhắc bọn em phải có mặt trước phòng thi ít nhất 30 phút, đồng thời phải mang đầy đủ giấy báo dự thi và căn cước công dân".

Cùng tâm trạng đó, Phạm Võ Hạnh Dung, học sinh Trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm, cho biết em bất ngờ khi được thông báo phải có mặt từ 6 giờ 15 vào buổi sáng và 13 giờ 15 vào buổi chiều. "Lúc đầu em không nghĩ mình phải đến sớm như vậy. Em sẽ cố gắng sắp xếp để không bị trễ giờ" - Dung chia sẻ.

Đội mưa làm thủ tục thi, thí sinh lo nhất chuyện đến muộn - Ảnh 3.
Đội mưa làm thủ tục thi, thí sinh lo nhất chuyện đến muộn - Ảnh 4.
Đội mưa làm thủ tục thi, thí sinh lo nhất chuyện đến muộn - Ảnh 5.

Mưa lớn vào đầu giờ chiều 10-6 khiến không ít thí sinh đến điểm thi muộn hơn dự kiến

Về tâm lý trước kỳ thi, nhiều thí sinh có những trạng thái khác nhau. Nhóm học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM) gồm Nguyễn Công Huy Tuấn, Hồ Minh Quý và Nguyễn Minh Kiệt cho biết có người cảm thấy thoải mái, có người hơi hồi hộp, trong khi cũng có bạn thừa nhận khá áp lực khi ngày thi đã cận kề.

Dù vậy, phần lớn đều cho biết không học thêm kiến thức mới mà chỉ xem lại các nội dung trọng tâm để giữ tinh thần ổn định. "Em sẽ ôn lại các phần trọng tâm thôi, không làm thêm câu nâng cao nữa vì sợ bị rối. Em muốn ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần tốt nhất" - Dung cho biết.

Đội mưa làm thủ tục thi, thí sinh lo nhất chuyện đến muộn - Ảnh 6.
Đội mưa làm thủ tục thi, thí sinh lo nhất chuyện đến muộn - Ảnh 7.

Những chiếc áo xanh đội hình Tiếp sức mùa thi Trường Đại học Y Dược TPHCM đồng hành cùng thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong chiều làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026.

Trong khi đó, Trần Tiến Vinh dự định đến chùa gần nhà để cầu bình an trước ngày thi. Nam sinh cho biết việc này giúp em cảm thấy yên tâm và tự tin hơn khi bước vào phòng thi. "Nếu vào phòng thi mà lo lắng thì em vẫn có một điểm tựa tinh thần để bình tĩnh hơn" - Vinh nói.

Ngày mai (11-6), kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chính thức diễn ra. Sau khi sáp nhập TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, nhiều nhất cả nước. Thành phố bố trí 246 điểm thi với hơn 6.000 phòng thi, trong đó có một điểm thi tại đặc khu Côn Đảo.

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