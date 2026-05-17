Mưa giông kèm lốc mạnh, nhiều nhà dân ở Châu Đức hư hỏng

Ngày 17-5, ông Phan Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Châu Đức (TPHCM) cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị tốc mái, hư hỏng do gió lốc.

Theo UBND xã Châu Đức, khoảng 17 giờ ngày 16-5, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm gió giật mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến các ấp Xà Bang 1 và Xà Bang 2.

Lực lượng chức năng xã Châu Đức hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng

Thống kê ban đầu cho thấy có 8 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó nhiều căn nhà bị tốc mái, sập cửa, có trường hợp bị gió cuốn bay toàn bộ mái nhà. Ngoài ra, nhiều cây xanh trên địa bàn cũng bị ngã đổ, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Một người dân ở ấp Xà Bang 1 cho biết cơn lốc xảy ra rất nhanh, gia đình không kịp trở tay khi mái tôn bị cuốn bay. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền và lực lượng chức năng, người dân đã được giúp dọn dẹp, gia cố tạm thời nhà cửa để ổn định chỗ ở.

Cơn lốc kéo qua khiến nhiều nhà dân bị ảnh hưởng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Châu Đức đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các đoàn thể xuống hiện trường xử lý sự cố.

Lực lượng chức năng tiến hành cắt tỉa, di dời cây xanh ngã đổ, dựng lại hàng rào, hạ các biển bảng nghiêng đổ và hỗ trợ người dân sửa chữa, gia cố nhà cửa nhằm bảo đảm an toàn giao thông và sinh hoạt.

Đến tối cùng ngày, nhiều khu vực bị ảnh hưởng cơ bản đã được khắc phục. Hiện Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp tục phối hợp rà soát các cây xanh có nguy cơ ngã đổ trong mùa mưa để kịp thời xử lý, đồng thời hỗ trợ các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 17-5, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong dưới chân cột đèn, tại công viên Ao Cá, đường Võ Thị Sáu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 16-5, người dân lưu thông qua khu vực đối diện số 28B Võ Thị Sáu thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động cạnh cột đèn chiếu sáng cao hơn 4 m trên vỉa hè Công viên Ao Cá nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tới hiện trường sau khi nhận được tin báo, ảnh cắt từ clip người dân

Nhận tin báo, công an và lực lượng y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng nạn nhân đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là anh L.D.V. (31 tuổi, ngụ TP Đồng Nai).

Được biết đêm 16-5, khu vực Vũng Tàu và các địa phương lân cận xuất hiện cơn mưa đầu mùa rất lớn kèm sấm chớp, nhiều tuyến đường cũng bị ngập cục bộ.

Công viên Ao Cá rộng khoảng 44.000 m², nằm ở góc đường Võ Thị Sáu - Phan Chu Trinh, được cải tạo và đưa vào sử dụng làm điểm vui chơi, tập thể dục thu hút đông người dân và du khách đến chụp ảnh.

Hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.