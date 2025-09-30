HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Xe khách chở 15 người đột ngột chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn

Như Quỳnh

(NLĐO) - Lưu thông qua cầu tràn, xe khách chở 15 người đột ngột chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy cuồn cuộn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 30-9, một xe khách chở 15 người lưu thông trên quốc lộ 34 theo hướng Bắc Mê - Hà Giang, khi đi qua cầu tràn đoạn qua thôn Bắc Bìu, xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang đã bất ngờ bị chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Video xe khách chở 15 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn. Nguồn: MXH

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng xã Ngọc Đường đã có mặt kịp thời, tổ chức giải cứu toàn bộ hành khách trên xe đến nơi an toàn.

Được biết, hiện chiếc xe khách vẫn mắc kẹt giữa dòng nước và các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai biện pháp để giải cứu phương tiện.

VIDEO: Xe khách chở 15 người đột ngột chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn- Ảnh 2.

Xe khách chở 15 người mặc kẹt giữa dòng nước lũ. Ảnh: T. Quang

Do ảnh hưởng của bão số 10 và hoàn lưu sau bão, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa lớn, nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực, tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt.

Báo Người Lao Động kêu gọi chung tay khắc phục hậu quả Bão số 10 BUALOI

Báo Người Lao Động kêu gọi chung tay khắc phục hậu quả Bão số 10 BUALOI

(NLĐO) - Sau hơn 10 giờ đổ bộ, bão số 10 Bualoi quần thảo khu vực đất liền từ miền Trung tới Bắc Bộ đã để lại những thiệt hại lớn về người và tài sản

Quốc lộ 1 ngập sâu hơn 1 m, gần 79.000 căn nhà ở Hà Tĩnh hư hại do bão số 10 Bualoi

(NLĐO) - Nước sông Lam dâng cao đã khiến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh ngập sâu, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, cấm phương tiện qua lại

Số người thương vong do bão số 10 tăng cao, tàn phá hàng trăm ngàn ngôi nhà

(NLĐO) - Tới sáng 30-9, bão số 10 đã khiến 19 người chết, 92 người bị thương, trong khi 21 người mất tích, mất liên lạc chưa thể tìm thấy.

