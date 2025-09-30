VIDEO: Xe khách chở 15 người đột ngột chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 30-9, một xe khách chở 15 người lưu thông trên quốc lộ 34 theo hướng Bắc Mê - Hà Giang, khi đi qua cầu tràn đoạn qua thôn Bắc Bìu, xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang đã bất ngờ bị chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Video xe khách chở 15 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn. Nguồn: MXH

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng xã Ngọc Đường đã có mặt kịp thời, tổ chức giải cứu toàn bộ hành khách trên xe đến nơi an toàn.

Được biết, hiện chiếc xe khách vẫn mắc kẹt giữa dòng nước và các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai biện pháp để giải cứu phương tiện.

Xe khách chở 15 người mặc kẹt giữa dòng nước lũ. Ảnh: T. Quang

Do ảnh hưởng của bão số 10 và hoàn lưu sau bão, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa lớn, nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực, tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt.