Thời sự

Mưa lũ ở Nam Trung Bộ là hiện tượng cực đoan, vượt kỷ lục lịch sử

Thùy Linh

(NLĐO) - Đợt mưa lũ Nam Trung Bộ từ 16 đến 22-11 là một hiện tượng cực đoan, vượt kỷ lục lịch sử.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa tại nhiều trạm như Sơn Hòa (Đắk Lắk) 601,2 mm hay Quy Nhơn (Gia Lai) 380,6 mm đều vượt các kỷ lục lịch sử từng ghi nhận, trong khi một số trạm khác như Sơn Thành Tây, Sơn Thành Đông, Hòa Mỹ Tây, Sông Hinh ghi nhận tới 1.000 - 1.200 mm chỉ trong vài ngày.

Mưa lũ Nam Trung Bộ vượt kỷ lục lịch sử , hiện tượng cực đoan hiếm gặp - Ảnh 1.

Mưa lũ vượt kỷ lục lịch sử đã khiến nhiều khu vực ở Nam Trung Bộ ngập sâu. Ảnh: NLĐO

Theo phân loại của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), đây là các sự kiện hiếm gặp, gần như không thể dự báo chính xác định lượng.

Ngoài ra, lượng mưa tích lũy từ tháng 10 đến giữa tháng 11-2025 đã đạt mức rất cao, cao hơn trung bình nhiều năm 120-200%, khiến đất đai bão hòa.

Khi bước vào đợt mưa chính, chỉ cần thêm 300-500 mm mưa bổ sung là đã hình thành lũ lớn.

Theo thống kê trong 30 năm qua, các đợt lũ lớn ở Nam Trung Bộ thường xảy ra trước ngày 15-11. Tuy nhiên, đợt lũ lớn năm 2025 lại xuất hiện muộn hơn so với quy luật này.

"Đợt lũ lớn bất thường này là một minh chứng rõ ràng cho thấy quy luật lũ truyền thống đang thay đổi, phản ánh xu hướng thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường do tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến sự thay đổi của hoàn lưu, bão và áp thấp nhiệt đới" - các chuyên gia đánh giá.

Thiên tai đang xảy ra thường xuyên hơn và khốc liệt hơn đã đặt ra đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực dự báo, quản lý rủi ro và phòng chống thiên tai cho khu vực này.

Lũ phá kỷ lục lịch sử trên nhiều sông là cực kỳ hiếm

Từ ngày 16 đến 22-11, lũ lớn, đặc biệt lớn và lũ lịch sử đã xuất hiện trên nhiều sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và Lâm Đồng. Tại một số trạm trên sông Kỳ Lộ, hạ lưu sông Ba (ở Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Đa Nhim (Lâm Đồng) đã ghi nhận mức lũ vượt lịch sử trong vòng 30-40 năm trở lại đây. Đỉnh lũ trên sông Ba tại trạm Phú Lâm trong đợt lũ này có chu kỳ lặp lại ước tính khoảng 50 năm (tần suất hiếm).

Đặc điểm đặc biệt của đợt lũ này là nhiều sông lớn cùng vượt lũ lịch sử: Sông Kỳ Lộ (tại Đắk Lắk) vượt kỷ lục 2009, sông Ba (tại Đắk Lắk) vượt 1993, sông Dinh Ninh Hòa (tại Khánh Hòa) vượt 1986.

Hiện tượng lũ đồng thời phá kỷ lục trên 3-5 lưu vực là cực kỳ hiếm, gần như chưa từng xuất hiện trong hơn 50 năm quan trắc, và không thuộc "mức lũ tính toán thông thường". Điều này cho thấy chỉ dự báo chính xác hơn vẫn không đủ để ngăn chặn thiên tai vượt lịch sử.

Theo các chuyên gia, trận lũ lịch sử từ ngày 16 đến 22-11 tại khu vực Nam Trung Bộ thêm một lần nữa cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của nước ta trước các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là mưa và lũ. Kể từ đầu năm, sau Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, khu vực Nam Trung Bộ đã trở thành "tâm lũ", cho thấy mức độ khốc liệt của thiên tai ở vùng này.

Mưa lũ Nam Trung Bộ vượt kỷ lục lịch sử , hiện tượng cực đoan hiếm gặp - Ảnh 2.

Thủ tướng: Dựng lại nhà cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt trước Tết

Thủ tướng: Dựng lại nhà cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt trước Tết

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu xây dựng đề án dựng nhà cho người mất nhà cửa xong trước 31-1-2026 để đến trước Tết Nguyên đán năm 2026 người dân có nhà đón Tết.

Sau lũ, hồ thủy điện nhận "món hàng" không mong muốn từ rừng sâu

(NLĐO) - "Món hàng" từ rừng sâu trôi về sau lũ có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hồ đập thủy điện khiến chủ hồ vất vả xử lý

Thủ tướng yêu cầu ký chi ngay 500 tỉ đồng và 2.000 tấn gạo cho Đắk Lắk khắc phục lũ

(NLĐO) - Ngoài 500 tỉ đồng đồng và 2.000 tấn gạo phải ký chi ngay, đến 31-1-2026, hơn 1.000 căn nhà bị sập, cuốn trôi ở Đắk Lắk phải được khắc phục

