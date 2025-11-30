Mưa lũ triền miên, du lịch Huế vẫn đạt được con số đáng mừng

Ngày 30-11, Văn phòng UBND TP Huế cho biết trong tháng 11, lượng khách du lịch ước tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 63% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, lượng khách đến với Huế ước đạt hơn 5,8 triệu lượt, tăng 65% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 1,7 triệu lượt, tăng 41%; doanh thu từ du lịch ước đạt 11.700 tỉ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Du khách nước ngoài tham quan Đại nội Huế sau đợt mưa lũ.

Đây là những con số cho thấy ngành du lịch Huế đang phát triển mạnh mẽ dù trong tháng 11, địa phương này liên tiếp hứng chịu thời tiết bất lợi với những đợt mưa lũ triền miên.

Trong tháng cuối cùng của năm 2025, ngành du lịch TP Huế cho biết tiếp tục tổ chức thành công các sự kiện lễ hội, hoạt động văn hóa, du lịch trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2025.

Đồng thời phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội nghị tổng kết và lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia. Đảm bảo chủ động nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tính đến tháng 11, TP Huế thu ngân sách đạt 12.900 tỉ đồng, vượt dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 63% kế hoạch Thủ tướng giao, nằm trong nhóm địa phương có tiến độ cao hơn trung bình cả nước.