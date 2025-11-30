HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Mưa lũ triền miên, du lịch Huế vẫn đạt được con số đáng mừng

Q.Nhật

(NLĐO) - Trong tháng 11, lượng khách đến với Huế vẫn rất cao, doanh thu du lịch cũng vượt xa so với cùng kỳ năm 2024.

Ngày 30-11, Văn phòng UBND TP Huế cho biết trong tháng 11, lượng khách du lịch ước tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 63% so với cùng kỳ. 

Từ đầu năm đến nay, lượng khách đến với Huế ước đạt hơn 5,8 triệu lượt, tăng 65% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 1,7 triệu lượt, tăng 41%; doanh thu từ du lịch ước đạt 11.700 tỉ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Mưa lũ triền miên, du lịch Huế vẫn đạt được con số mơ ước - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài tham quan Đại nội Huế sau đợt mưa lũ.

Đây là những con số cho thấy ngành du lịch Huế đang phát triển mạnh mẽ dù trong tháng 11, địa phương này liên tiếp hứng chịu thời tiết bất lợi với những đợt mưa lũ triền miên.

Trong tháng cuối cùng của năm 2025, ngành du lịch TP Huế cho biết tiếp tục tổ chức thành công các sự kiện lễ hội, hoạt động văn hóa, du lịch trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2025. 

Đồng thời phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội nghị tổng kết và lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia. Đảm bảo chủ động nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tính đến tháng 11, TP Huế thu ngân sách đạt 12.900 tỉ đồng, vượt dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 63% kế hoạch Thủ tướng giao, nằm trong nhóm địa phương có tiến độ cao hơn trung bình cả nước.

Tin liên quan

Gia Lai khởi động 3 dự án đô thị - du lịch trên 8.500 tỉ đồng

Gia Lai khởi động 3 dự án đô thị - du lịch trên 8.500 tỉ đồng

(NLĐO) - Ba dự án với tổng vốn đầu tư trên 8.500 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ thu hút các tỉ phú và ngôi sao thế giới đến Gia Lai nghỉ dưỡng.

Thác Pa Sỹ sạt lở nghiêm trọng, tạm dừng đón khách du lịch

(NLĐO) – Để đảm bảo an toàn, địa phương tạm dừng đón khách du lịch tại thác Pa Sỹ do sạt lở nghiêm trọng.

Thanh tra Chính phủ nêu loạt vi phạm tại dự án khu du lịch Tràng An, Ninh Bình

(NLĐO)- Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã nêu loạt vi phạm tại dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An (tỉnh Ninh Bình).

du lịch khách du lịch di sản di tích lượng khách du lịch
