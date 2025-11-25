Thác Pa Sỹ sạt lở nghiêm trọng, tạm dừng đón khách du lịch

Ngày 25-11, UBND xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, gây sạt lở, cuốn trôi nhiều hạng mục công trình, khiến hạ tầng tại điểm du lịch thác Pa Sỹ bị hư hỏng nghiêm trọng.

Theo UBND xã Măng Đen, lượng mưa lớn đã làm đất đá sạt trượt xuống suối, bồi lấp nhiều đoạn dòng chảy; một số cây rừng ngã đổ, chắn lối đi và gây cản trở lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách.

Điểm du lịch thác Pa Sỹ bị hư hỏng nghiêm trọng do mưa lũ

Nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen thông báo tạm dừng hoạt động tại điểm du lịch thác Pa Sỹ cho đến khi có thông báo mới.

Hiện nay, xã Măng Đen đang tập trung kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai phương án sửa chữa, đảm bảo an toàn trước khi đón khách trở lại. UBND xã Măng Đen đề nghị các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp lữ hành không đưa du khách vào khu vực thác Pa Sỹ trong thời gian tạm dừng hoạt động.

Xã Măng Đen tạm đóng cửa điểm du lịch thác Pa Sỹ

"Trước mắt xã sẽ sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để xử lý dòng chảy và khắc phục phần cầu bị hư hỏng, về lâu dài sẽ báo cáo và đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa tổng thể. Điểm du lịch sẽ mở cửa trở lại sau khi hoàn thành công tác khắc phục", lãnh đạo UBND xã Măng Đen nói.

Trước đó, ngày 24-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường sạt lở tại khu vực thác Pa Sỹ.

Tại đây, ông Hiển yêu cầu xã Măng Đen và các đơn vị liên quan khẩn trương khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm trượt lở và triển khai giải pháp đảm bảo an toàn hạ tầng du lịch. Đồng thời, yêu cầu đánh giá tổng thể mức độ thiệt hại và phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất phương án khắc phục phù hợp trong thời gian sớm nhất.

Thác Pa Sỹ - một trong những điểm thu hút đông đảo du khách đến Măng Đen, nhờ cảnh quan tự nhiên và khí hậu mát mẻ. Mỗi năm nơi đây thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách.