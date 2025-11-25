HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thác Pa Sỹ sạt lở nghiêm trọng, tạm dừng đón khách du lịch

T.Trực

(NLĐO) – Để đảm bảo an toàn, địa phương tạm dừng đón khách du lịch tại thác Pa Sỹ do sạt lở nghiêm trọng.

Ngày 25-11, UBND xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, gây sạt lở, cuốn trôi nhiều hạng mục công trình, khiến hạ tầng tại điểm du lịch thác Pa Sỹ bị hư hỏng nghiêm trọng.

Theo UBND xã Măng Đen, lượng mưa lớn đã làm đất đá sạt trượt xuống suối, bồi lấp nhiều đoạn dòng chảy; một số cây rừng ngã đổ, chắn lối đi và gây cản trở lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách.

Thác Pa Sỹ tan hoang sau mưa lũ, tạm dừng đón khách du lịch - Ảnh 1.

Điểm du lịch thác Pa Sỹ bị hư hỏng nghiêm trọng do mưa lũ

Nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen thông báo tạm dừng hoạt động tại điểm du lịch thác Pa Sỹ cho đến khi có thông báo mới.

Hiện nay, xã Măng Đen đang tập trung kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai phương án sửa chữa, đảm bảo an toàn trước khi đón khách trở lại. UBND xã Măng Đen đề nghị các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp lữ hành không đưa du khách vào khu vực thác Pa Sỹ trong thời gian tạm dừng hoạt động.

Thác Pa Sỹ tan hoang sau mưa lũ, tạm dừng đón khách du lịch - Ảnh 2.

Xã Măng Đen tạm đóng cửa điểm du lịch thác Pa Sỹ

"Trước mắt xã sẽ sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để xử lý dòng chảy và khắc phục phần cầu bị hư hỏng, về lâu dài sẽ báo cáo và đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa tổng thể. Điểm du lịch sẽ mở cửa trở lại sau khi hoàn thành công tác khắc phục", lãnh đạo UBND xã Măng Đen nói.

Trước đó, ngày 24-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường sạt lở tại khu vực thác Pa Sỹ.

Tại đây, ông Hiển yêu cầu xã Măng Đen và các đơn vị liên quan khẩn trương khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm trượt lở và triển khai giải pháp đảm bảo an toàn hạ tầng du lịch. Đồng thời, yêu cầu đánh giá tổng thể mức độ thiệt hại và phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất phương án khắc phục phù hợp trong thời gian sớm nhất.

Thác Pa Sỹ - một trong những điểm thu hút đông đảo du khách đến Măng Đen, nhờ cảnh quan tự nhiên và khí hậu mát mẻ. Mỗi năm nơi đây thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách.

Tin liên quan

Sạt lở suối, uy hiếp tính mạng hàng trăm hộ dân Quảng Ngãi

Sạt lở suối, uy hiếp tính mạng hàng trăm hộ dân Quảng Ngãi

(NLĐO) - Suối Đăk Ter tại Quảng Ngãi đang sạt lở nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho hàng trăm hộ dân và các công trình.

Đường độc đạo sạt lở nghiêm trọng, hơn 300 người dân bị chia cắt

(NLĐO) – Do đường bị sạt lở, người dân muốn ra ngoài mua nhu yếu phẩm về nhà cũng mất gần 4 tiếng đồng hồ.

Sạt lở hàng ngàn mét khối đất, Quốc lộ 24 bị chia cắt

NLĐO) - Sạt lở hàng ngàn mét khối đất đã khiến Quốc lộ 24 bị chia cắt hoàn toàn, phương tiện không thể qua lại, cần chọn lộ trình khác để thay thế.

sạt lở nghiêm trọng mưa lớn kéo dài khách du lịch đảm bảo an toàn khắc phục hậu quả
