Mưa lũ vượt lịch sử ở miền Trung khiến 50 người chết và mất tích

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mưa lũ vượt lịch sử ở miền Trung khiến 50 người chết và mất tích

Thùy Linh

(NLĐO) - Mưa lũ lịch sử ở miền Trung đã khiến 50 người chết và mất tích, hơn 52 ngàn ngôi nhà ngập trong nước.

Thống kê từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ 30 chiều ngày 20-11, mưa lũ ở miền Trung khiến 50 người chết, mất tích, trong đó 41 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 16, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 4).

Mưa lũ vượt lịch sử ở miền Trung khiến 50 người chết và mất tích - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn ở Đắk Lắk. Ảnh: NLĐO

Hiện, có 52.056 nhà ngập; 13.071 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 2.066 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 88 ha thủy sản thiệt hại (Khánh Hòa).

Hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông: 2 vị trí Quốc lộ 1; 14 vị trí đường Trường Sơn Đông; 1 vị trí Quốc lộ 14; 7 vị trí Quốc lộ 40B; 2 vị trí Quốc lộ 20 (trong đó có sạt lở, ách tắc tại đèo Prenn và sạt lở, đứt gãy đèo Mimosa tỉnh Lâm Đồng, địa phương đã công bố tình huống khẩn cấp); và 142 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông…

Ngày 19-11 đã dừng 8 chuyến tàu khách. Ngày 20-11, tiếp tục dừng 6 chuyến khách (SE8, SE6, SE21, SE22, SE7 và SE5); còn mất điện 396.140 khách hàng.

Huy động hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ cứu hộ, cứu nạn người dân khỏi ngập lụt, sạt lở

Để hỗ trợ người dân, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo điều động 18.066 lượt người và 441 lượt phương tiện giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; điều động 4 máy bay trực thăng sẵn sàng cất cánh, cùng với 2 tấn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm để hỗ trợ nhân dân các vùng bị cô lập do mưa lũ.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các tỉnh huy động 41.767 lượt cán bộ cảnh sát và 3.207 lượt phương tiện triển khai ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả.

Về phía địa phương, tỉnh Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ: 2.000 tấn lương thực từ nguồn dữ trữ quốc gia; 3.000 kg, hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường, 1.000 túi sơ cấp cứu, 60 thuyền phao, 30 ca nô, 4 thuyền công suất lớn, 500 chiếc áo phao, 150 chiếc đèn pin áp suất cao.

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ 600 tỉ đồng để thực hiện các nội dung khắc phục hậu quả do thiên tai; đề nghị lực lượng Công binh Quân khu 7 phối hợp với địa phương khảo sát, khắc phục, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng (Đèo Preen, đèo Mimosa).

Tỉnh Khánh Hòa đề nghị hỗ trợ 1 xuồng DT3, 2 máy phát điện, 6.000 phao tròn, 3.000 áo phao, 50 bè nhẹ.

Tin liên quan

Lâm Đồng: 4 người tử vong, 18 người bị thương trong trận lũ kinh hoàng

Lâm Đồng: 4 người tử vong, 18 người bị thương trong trận lũ kinh hoàng

(NLĐO) - Do mưa lớn và nước đổ về rất mạnh, 4 người tại xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng không may tử vong khi bị nước cuốn, sạt lở đất, cây đổ trúng.

Trở về sau 4 ngày mất tích trong lũ, người nhà vỡ òa vui sướng

(NLĐO) – Ông Đinh Trọng Xa ở Đà Nẵng bị mất liên lạc suốt 4 ngày liền, người nhà lo lắng trình báo chính quyền địa phương.

Gia Lai đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tấn gạo cho người dân vùng mưa lũ

(NLĐO) – Dự báo mưa lũ sẽ còn kéo dài 2-3 ngày tới, nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân Gia Lai.

ngập lụt miền Trung thiệt hại người mất tích người chết mưa lũ vượt lịch sử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo