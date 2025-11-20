Mưa lũ vượt lịch sử ở miền Trung khiến 50 người chết và mất tích

Thống kê từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ 30 chiều ngày 20-11, mưa lũ ở miền Trung khiến 50 người chết, mất tích, trong đó 41 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 16, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 4).



Lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn ở Đắk Lắk. Ảnh: NLĐO

Hiện, có 52.056 nhà ngập; 13.071 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 2.066 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 88 ha thủy sản thiệt hại (Khánh Hòa).

Hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông: 2 vị trí Quốc lộ 1; 14 vị trí đường Trường Sơn Đông; 1 vị trí Quốc lộ 14; 7 vị trí Quốc lộ 40B; 2 vị trí Quốc lộ 20 (trong đó có sạt lở, ách tắc tại đèo Prenn và sạt lở, đứt gãy đèo Mimosa tỉnh Lâm Đồng, địa phương đã công bố tình huống khẩn cấp); và 142 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông…

Ngày 19-11 đã dừng 8 chuyến tàu khách. Ngày 20-11, tiếp tục dừng 6 chuyến khách (SE8, SE6, SE21, SE22, SE7 và SE5); còn mất điện 396.140 khách hàng.

Huy động hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ cứu hộ, cứu nạn người dân khỏi ngập lụt, sạt lở

Để hỗ trợ người dân, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo điều động 18.066 lượt người và 441 lượt phương tiện giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; điều động 4 máy bay trực thăng sẵn sàng cất cánh, cùng với 2 tấn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm để hỗ trợ nhân dân các vùng bị cô lập do mưa lũ.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các tỉnh huy động 41.767 lượt cán bộ cảnh sát và 3.207 lượt phương tiện triển khai ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả.

Về phía địa phương, tỉnh Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ: 2.000 tấn lương thực từ nguồn dữ trữ quốc gia; 3.000 kg, hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường, 1.000 túi sơ cấp cứu, 60 thuyền phao, 30 ca nô, 4 thuyền công suất lớn, 500 chiếc áo phao, 150 chiếc đèn pin áp suất cao.



Tỉnh Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ 600 tỉ đồng để thực hiện các nội dung khắc phục hậu quả do thiên tai; đề nghị lực lượng Công binh Quân khu 7 phối hợp với địa phương khảo sát, khắc phục, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng (Đèo Preen, đèo Mimosa).

Tỉnh Khánh Hòa đề nghị hỗ trợ 1 xuồng DT3, 2 máy phát điện, 6.000 phao tròn, 3.000 áo phao, 50 bè nhẹ.