Ngày 20-11 khó quên trong một ngôi trường tại “rốn lũ” Gia Lai

Ngày 20-11, mưa tại phía Đông Gia Lai đã giảm so với hôm trước nhưng nhiều khu vực vẫn ngập sâu, giao thông bị chia cắt, đặc biệt là "rốn lũ" Quy Nhơn Bắc.

Giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn bơi giữa dòng nước lũ tiếp tế lương thực cho sinh viên trong ký túc xá.

Tại khuôn viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, nước đã rút nhưng vẫn còn chỗ ngập trên 1,5 m. Sinh viên không kịp chuẩn bị nhu yếu phẩm, điện nước gián đoạn, sinh hoạt đảo lộn hoàn toàn. Ngày lễ tri ân trở thành một "cuộc chiến chống lũ" ngay giữa lòng trường học.

Trước tình hình đó, các thầy cô gác lại mọi kế hoạch riêng. Họ trở thành những "người vận chuyển đặc biệt", lội qua nước và bùn lầy, đưa từng thùng mì, nước uống, lương thực đến tay sinh viên.

Không chỉ tiếp nhận hỗ trợ từ chính quyền và nhà trường, nhiều thầy cô còn tự tay nấu ăn, chia thành từng hộp cơm nóng, ổ bánh mì, mang lên ký túc xá. Giữa trời mưa lạnh, hình ảnh thầy cô mặc áo mưa tạm bợ, tay ôm thùng thức ăn nổi trên nước nhưng vẫn nở nụ cười trấn an sinh viên khiến bất cứ ai chứng kiến cũng cảm nhận được tình thương vô bờ.

Theo cô Hồ Thị Thu Hiền, giảng viên Khoa Du lịch và Dịch vụ, nhà trường đã chuẩn bị khoảng 300 hộp cơm, 300 ổ bánh mì, 50 thùng mì tôm cùng nhiều thùng nước uống. "Nếu trường còn ngập lụt, chúng tôi sẽ tiếp tục nấu thêm các suất ăn, đảm bảo các em có đủ lương thực trong suốt thời gian lũ chưa rút" - cô Hiền chia sẻ.

Ngày 20-11 năm nay, không hoa, không quà, nhưng thầy và trò vẫn trân trọng. Trong mắt sinh viên, hình ảnh thầy cô áo mưa, lội nước mang cơm nước vẫn giữ nụ cười trở thành biểu tượng của tình thương và trách nhiệm.

"Nhìn thầy cô lội nước mang cơm cho chúng em mà thấy ấm lòng lạ thường. Trong lúc sợ hãi, bỡ ngỡ vì lũ, thầy cô vẫn quan tâm, chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhất. Em sẽ không bao giờ quên hình ảnh ấy" – em Nguyễn Thị Lan, sinh viên nhà trường, bày tỏ.

Thực phẩm được giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn chuẩn bị, mang đến trao tận tay cho các em sinh viên trong ký túc xá

Thầy Phạm Văn Tường nói: "Ngày này thật khó quên. Nhìn các em được an toàn, được chăm sóc, là chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhất. Hoa tươi có thể héo, lời chúc có thể phai, nhưng sự quan tâm trong những lúc nguy hiểm sẽ khắc sâu trong trái tim mọi người".

Giữa những ngày mưa lũ, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn vẫn là nơi sinh viên cảm nhận được sự che chở, ấm áp và gắn kết. Ngày 20-11 năm nay, ý nghĩa lễ tri ân được nâng lên tầm cao mới: không phải ở lời nói hay hoa cắm trong bình, mà ở từng hành động, từng tấm lòng của thầy cô dành cho học trò.