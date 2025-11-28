Mua sắm ngày Black Friday: Nơi đông khách, nơi ế ẩm dù giá giảm tới 70%-80%

Trên thế giới, Black Friday còn gọi là ngày "Thứ Sáu đen tối", được ấn định vào thứ Sáu đầu tiên sau ngày Lễ Tạ Ơn (một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Mỹ và Canada).



Khách hàng đã mua được nhiều sản phẩm thời trang từ sáng sớm

Năm 2025, Black Friday rơi vào ngày 28-11, tức thứ Sáu sau Lễ Tạ ơn. Đây là thời điểm mà hầu hết các cửa hàng, trung tâm thương mại và sàn thương mại điện tử đồng loạt tung chương trình giảm giá sâu.

Không khí tấp nập mua sắm từ sáng sớm tại một số cửa hàng trong ngày Black Friday

Khảo sát tại tổ hợp thương mại Lotte Mall Tây Hồ, Hà Nội, sau 9 giờ sáng nhiều khách hàng đã tới săn hàng giảm giá, trong đó mặt hàng thời trang được ưu chuộng.

Chị Thu Phương, phường Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết cùng nhóm bạn đi mua sắm. "Dù chương trình khuyến mãi kéo dài tới cuối tuần, tuy vậy tôi vẫn giữ thói quen đi mua hàng trong ngày Black Friday như những năm trước" – chị chia sẻ.

Nhiều thương hiệu tung chương trình khuyến mãi lên tới 70%-80%, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1… để thu hút khách hàng.

Trong khi một số thương hiệu thời trang nhanh nước ngoài được giới trẻ ưa chuộng, thu hút đông khách, nhiều cửa hàng lại vắng khách dù treo biển giảm tới 70%-80%.

Theo nhiều người bán hàng, không khí mua sắm dịp Black Friday 2-3 năm nay dần hạ nhiệt. Những năm trước đó, ở Việt Nam, Black Friday cũng tạo nên cơn sốt mua sắm lớn chưa từng có.

Vào ngày này, hàng chục ngàn người vẫn đổ đến các trung tâm thương mại xếp thành hàng dài, chờ vài tiếng đồng hồ hay chờ tới đêm khuya để săn hàng giảm giá. Có những cửa hàng "vỡ trận" phải đóng cửa hạn chế bớt khách tới mua sắm.

Một số hình ảnh mua sắm trong buổi sáng của ngày Thứ sáu đen tối:

Nhiều cửa hàng vắng khách dù giảm giá sâu

