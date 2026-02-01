HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

"Mưa" thẻ phạt trong trận thắng của HAGL

Tường Phước

(NLĐO) - Có lợi thế sân nhà, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vất vả giành chiến thắng 1-0 khi tiếp đón SHB Đà Nẵng ở vòng 12 V-League 2025-2026 tối 1-2

Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng - Clip: FPT Play

Kết quả trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và SHB Đà Nẵng ở vòng 12 sẽ ảnh hưởng đến vị thứ trong nhóm cuối bảng xếp hạng V-League 2025-2026. Đội bóng phố núi đã tạm thời thoát hiểm khi giành chiến thắng nhờ pha lập công duy nhất của ngoại binh Gabriel Da Conceicão Dos Santos.

img

Đáng chú ý, xuyên suốt trận đấu, trong tài chính Lê Vũ Linh đã phải rút ra đến 9 thẻ vàng cho cầu thủ hai đội. Lối chơi không ngại va chạm khiến đội khách nhận đến 6 thẻ vàng, có nguy cơ hao hụt lực lượng ở vòng đấu tiếp theo.

img

img

Sau vòng 12, đội bóng nhà bầu Đức vươn lên thứ 10 bảng xếp hạng V-League 2025-2026 với 11 điểm, hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng đến 4 điểm. Cùng ngày, Thanh Hóa và Nam Định cầm hòa với tỉ số 2-2, tiếp tục níu chân nhau ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

CLB Công an TP.HCM thắng vòng 12 V-League nhờ hai chân sút Việt kiều

CLB Công an TP.HCM thắng vòng 12 V-League nhờ hai chân sút Việt kiều

(NLĐO) - Williams Lee Oliver Grant và Ngô Đăng Khoa lần lượt lập công giúp CLB Công an TP.HCM thắng đẹp chủ nhà PVF-CAND với tỉ số 2-1 tối 1-2

Đỗ Hùng Dũng dính thẻ đỏ, Hà Nội FC vẫn thắng dễ

(NLĐO) - Chỉ 16 phút sau khi ghi bàn cho đội nhà, "nhạc trưởng" Đỗ Hùng Dũng phải rời sân vì thẻ đỏ nhưng Hà Nội FC vẫn thắng dễ Sông Lam Nghệ An với tỉ số 3-1

Lucao lập cú đúp giúp Thể Công Viettel thắng đẹp Hải Phòng

(NLĐO) - Ghi 2 bàn thắng vào lưới Hải Phòng, tiền đạo Lucao giúp Thể Công Viettel giành trọn 3 điểm trong trận cầu tâm điểm vòng 12 V-League 2025-2026 hôm 31-1

SHB Đà Nẵng CLB Hoàng Anh Gia Lai bầu Đức V-League 2025-2026
