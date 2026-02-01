"Mưa" thẻ phạt trong trận thắng của HAGL

Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng - Clip: FPT Play

Kết quả trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và SHB Đà Nẵng ở vòng 12 sẽ ảnh hưởng đến vị thứ trong nhóm cuối bảng xếp hạng V-League 2025-2026. Đội bóng phố núi đã tạm thời thoát hiểm khi giành chiến thắng nhờ pha lập công duy nhất của ngoại binh Gabriel Da Conceicão Dos Santos.

Đáng chú ý, xuyên suốt trận đấu, trong tài chính Lê Vũ Linh đã phải rút ra đến 9 thẻ vàng cho cầu thủ hai đội. Lối chơi không ngại va chạm khiến đội khách nhận đến 6 thẻ vàng, có nguy cơ hao hụt lực lượng ở vòng đấu tiếp theo.

Sau vòng 12, đội bóng nhà bầu Đức vươn lên thứ 10 bảng xếp hạng V-League 2025-2026 với 11 điểm, hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng đến 4 điểm. Cùng ngày, Thanh Hóa và Nam Định cầm hòa với tỉ số 2-2, tiếp tục níu chân nhau ở nhóm cuối bảng xếp hạng.