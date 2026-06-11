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Sức khỏe

Mùa thi, chuyên gia chỉ cách ăn uống, vận động để không "sập nguồn"

Tin-ành: Hồng Đào

(NLĐO)- Đừng chỉ chăm chăm nhồi nhét kiến thức mà quên đầu tư cho sức khỏe. Dinh dưỡng thông minh, vận động khoa học để tự tin bước vào phòng thi.

Đang mùa thi cử, áp lực học tập khiến các sĩ tử dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi và suy giảm trí nhớ. Để não bộ vận hành với 100% công suất, một chế độ dinh dưỡng khoa học sẽ giúp các sĩ tử bứt phá điểm số thành công.

Bà Nguyễn Hoàng Yến Nhi, Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế - Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, chia sẻ một số "mẹo" giúp sĩ tử giữ vững phong độ đỉnh cao.

Bí quyết vàng để sĩ tử chinh phục mọi mùa thi - Ảnh 1.

Não bộ chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng tiêu thụ tới 20% năng lượng của toàn cơ thể.

"Nhiên liệu" siêu cấp cho não bộ

Não bộ chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng tiêu thụ tới 20% năng lượng của toàn cơ thể. Đừng để "máy" sập nguồn bằng cách nạp ngay năng lượng từ:

Tinh bột hấp thu chậm: Cơm, khoai lang, yến mạch, bánh mì nguyên cám. Đây là nguồn năng lượng chính duy trì sự tỉnh táo kéo dài.

TIN LIÊN QUAN

Chất béo "vàng" (Omega-3 và Lecithin): Có nhiều trong cá hồi, cá thu, trứng, các loại hạt (hạt óc chó, hạnh nhân)… giúp dẫn truyền thần kinh nhanh nhạy, tăng khả năng ghi nhớ.

Sắt và vitamin nhóm B: Thịt bò, gan, trứng, rau xanh đậm (cải bó xôi, súp lơ xanh...). Nếu thiếu sắt gây buồn ngủ, kém tập trung; vitamin B giúp chuyển hóa năng lượng cho não.

Vận động thông minh - Giải tỏa căng thẳng

Quy tắc "Giải lao chủ động": Cứ mỗi 60 phút học tập, hãy đứng dậy thực hiện vài động tác vươn vai, co duỗi cổ tay, cổ chân để máu huyết lưu thông.

Vận động ngoài trời: Lựa chọn môn thể thao theo sở thích cá nhân (đi bộ nhanh, đạp xe, cầu lông…). Ánh sáng tự nhiên và việc vận động giúp cơ thể tiết ra Endorphin - "liều thuốc" tự nhiên giúp thổi bay căng thẳng và lo âu.

Bí quyết vàng để sĩ tử chinh phục mọi mùa thi - Ảnh 2.

Cứ mỗi 60 phút học tập, hãy đứng dậy thực hiện vài động tác vươn vai, co duỗi cổ tay, cổ chân để máu huyết lưu thông

Bài tập cho mắt: Hãy áp dụng quy tắc 20-20-20 (sau mỗi 20 phút làm việc hãy nghỉ ngơi trong 20 giây và tập trung nhìn vào một vật cách xa 20 feet, khoảng 6 m) để tránh mỏi mắt, khô mắt khi ôn tập cường độ cao.

Nguyên tắc 3 "KHÔNG" để giữ vững phong độ

KHÔNG bỏ bữa sáng: Bữa sáng là bắt buộc để kích hoạt não bộ sau một đêm dài.

KHÔNG lạm dụng cà phê, trà đậm: Chất kích thích chỉ mang lại sự tỉnh táo "giả tạo" tức thời, sau đó sẽ gây kiệt sức, lo âu và mất ngủ.

KHÔNG ăn thức ăn lạ, đồ lề đường: Tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa ngay trước ngày thi.

Ngoài ra, các sĩ tử cũng đừng quên:

Thanh lọc cơ thể: Đừng quên uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày.

Ngủ đủ giấc: Tuyệt đối không thức thâu đêm. Giấc ngủ từ 6 - 8 tiếng là lúc não bộ "sắp xếp" lại kiến thức đã học vào bộ nhớ dài hạn.

Đừng chỉ chăm chăm "nhồi nhét" kiến thức mà quên đầu tư cho sức khỏe. Hãy nạp dinh dưỡng một cách thông minh và vận động khoa học để tự tin bước vào phòng thi với tâm thế của người chiến thắng!


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Ăn uống gì trong mùa thi?

Chế độ ăn uống phù hợp có thể làm cho con người thông minh hơn. Thiếu chất dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ khiến nó hoạt động không tốt. Ví dụ như nếu thiếu i-ốt, trẻ con sẽ bị ngu đần...

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