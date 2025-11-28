Mua trang phục công an mặc "lấy le" với bạn gái, thanh niên nhận cái kết đắng

Chiều 28-11, một lãnh đạo UBND xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau cho biết công an xã vừa xử phạt 1 triệu đồng đối với thanh niên sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân.

L.T.H. bị xử phạt về hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân

Theo thông tin ban đầu, ngày 24-11, sau khi nhận tin báo của người dân về nghi vấn một thanh niên là "công an giả", Công an xã Hưng Mỹ đã phân công lực lượng kiểm tra và xác minh thông tin.

Qua làm việc, thanh niên tên L.T.H. (SN 2000; ngụ xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau) cho hay trước đó đã mua 1 bộ trang phục công an nhân dân với cấp hàm trung úy trên mạng xã hội.

Sau đó, H. mặc bộ trang phục trên chụp ảnh, định đăng lên mạng nhằm "lấy le" với bạn gái… Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện hành vi thì H. đã bị Công an xã Hưng Mỹ phát hiện.

Công an xã Hưng Mỹ đã lập hồ sơ xử phạt H. về hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân.







