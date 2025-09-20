Soi tỉ số trận Manchester United - Chelsea: Khách lấn chủ





Cole Palmer (trái) có thể giúp Chelsea gây sốc trên sân Mancshester United

Sau trận thua tan nát 0-3 trước Manchester City, Manchester United sẽ cố gắng phục hồi khi tiếp đón Chelsea trong một trận derby Premier League khác.

HLV Ruben Amorim đang đứng trước nguy cơ mất việc, nhưng các fan Quỷ đỏ hy vọng trận đấu vào thứ Bảy có thể là bước ngoặt cho cả HLV trưởng Manchester United và các cầu thủ.

Tiền vệ giàu kinh nghiệm Casemiro đang nỗ lực trở lại đội hình xuất phát, trong khi tất cả Matheus Cunha, Mason Mount và Lisandro Martinez vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Chelsea đã đánh mất hai điểm trong trận hòa 2-2 với Brentford, nhưng trận derby địa phương này được đánh dấu bằng sự trở lại sau chấn thương của Cole Palmer.

Tiền vệ tài năng Palmer được nhiều người kỳ vọng sẽ ra sân ngay từ đầu trước Manchester United và với hàng phòng ngự yếu kém của Quỷ đỏ, không ít chuyên gia dự đoán đoàn quân của Enzo Maresca sẽ giành trọn ba điểm.

Cả Levi Colwill và Liam Delap đều tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, trong khi Benoit Badiashile vẫn còn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Trên các diễn đàn, các fan trung thành của Quỷ đỏ hy vọng chiến thắng Chelsea sẽ là cú hích đưa Manchester United trở lại đúng hướng trên hành trình tìm lại vị thế của gã khổng lồ. Đội tuyển cricket Nam Phi quả quyết Manchester United sẽ thắng 1-0 dù họ chỉ thắng 2 trong 5 lần tiếp đón The Blues ở Old Trafford. Cựu HLV Harry Redknapp tỏ ra thận trọng khi dự đoán kết quả hòa 2-2, nhưng cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đưa ra kết quả Quỷ đỏ thua 1-3.

Riêng chuyên gia dự đoán Chris Sutton của đài BBC đoán Chelsea thắng 2-1. Sutton là cựu tiền đạo Blackburn đã nổi tiếng gần đây về hiệu suất dự đoán (tuẩn qua ông đoán trúng đến 8 trong 10 trận vòng 4!). Người tiền nhiệm của Sutton ở BBC là Mark Lawrenson cũng đoán Chelsea thắng 1-0.

Dự đoán: Manchester United - Chelsea 1-2

Đối đầu trực tiếp

Manchester United chỉ giành chiến thắng trong hai trong số 11 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường với đối thủ Chelsea (hòa 6 thua 3). Nhưng họ bất bại trong 12 lần tiếp đón The Blues gần nhất tại Premier League (thắng 5 hòa 7) kể từ trận thua 1-0 vào tháng 5-2013.

Thật vậy, tỷ lệ chiến thắng ở Old Trafford của Chelsea tại Premier League (18% - 6/33) là tỷ lệ thấp nhất trên sân khách so với bất kỳ đội nào mà họ đã đến thăm 10 lần trở lên.

16-5-2025 Chelsea Manchester Utd 1-0 03-11-2024 Manchester Utd Chelsea 1-1 04-4-2024 Chelsea Manchester Utd 4-3 06-12-2023 Manchester Utd Chelsea 2-1 25-5-2023 Manchester Utd Chelsea 4-1 22-10-2022 Chelsea Manchester Utd 1-1 28-4-2022 Manchester Utd Chelsea 1-1 28-11-2021 Chelsea Manchester Utd 1-1 28-2-2021 Chelsea Manchester Utd 0-0 24-10-2020 Manchester Utd Chelsea 0-0





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 20/09 23:30 [14] Manchester Utd - Chelsea [5] 2.05 0 : 0 1.825 1.975 3 1.875

Manchester United có lẽ phải chấp nhận vai trò của một đội bóng tầm trung ở Premier League, nên dù cso1 lợi thế sân nhà, họ cũng không thể chấp ứng viên vô địch như Chelsea. Tỉ lệ ban đầu là đồng banh, Quỷ đỏ ăn đủ, trong lúc Chelsea chỉ ăn 82.

Đến chiều qua, giá Chelsea có nhích lên thành ăn 85 thua đủ, đến sáng nay là ăn 87 thua đủ, nhưng xu thế thị trường vẫn chưa đủ để làm thay đổi tỉ lệ. Dù trận đấu này nhiều khả năng sẽ có ít bàn thắng, nhưng chọn Chelsea vẫn thú vị hơn.

Khả năng trận đấu kết thúc hòa 1-1 là rất lớn khi giá đặt 1 ăn chỉ 7.9, còn tỉ số 2-2 có giá đặt 1 ăn đến 12. Khoảng cách mong manh giữa 2 đội thể hiện qua những thông số tương đồng. Ví dụ, tỉ số 2-1 và 1-2 cùng có giá đặt 1 ăn 9.6, còn 1-0 và 0-1 cùng có giá đặt 1 ăn 12. Ngược lại 2-0 và 0-2 có vẻ rất khó xảy đến khi có giá ăn 16 và 15.



