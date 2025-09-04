HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Mưa trút xuống nhiều nơi ở TP HCM

THÁI HÙNG - ÁI MY

(NLĐO) - Mưa vừa, mưa to lần lượt trút xuống nhiều nơi ở TP HCM vào chiều tối nay 4-9

Theo ghi nhận, hơn 17 giờ hôm nay (4-9), bầu trời TP HCM kéo mây đen và nhanh chóng tối sầm lại, mưa vừa mưa to lần lượt trút xuống nhiều nơi. Trước đó, từ sáng đến chiều nay, trời có nắng gián đoạn, mưa rào và dông cũng xuất hiện nhiều xã, phường ở TP HCM.

Hồi 17 giờ 30 phút, Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cho biết TP HCM tồn tại hình thế gây mưa dông do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

Mưa trút xuống nhiều nơi ở TP HCM- Ảnh 1.
Mưa trút xuống nhiều nơi ở TP HCM- Ảnh 2.

Cơn mưa không quá lớn nhưng có dai dẳng đến tối

Theo đó, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực Phường Vũng Tàu, Xã Long Hải, Xã Xuyên Mộc, Xã Bình Châu, Xã Hòa Hội, Xã Hưng Long, Xã Bình Hưng, Phường Tân Hưng, Phường Cát Lái, Phường An Khánh, Phường Bình Trưng, Xã Xuân Hòa, Phường Bình Quới, Phường Hiệp Bình, Phường Phước Long, Phường Long Bình, Phường Thủ Đức, Phường Tam Bình, Phường Linh Xuân, Phường Tăng Nhơn Phú, Phường Bình Hòa, Phường Dĩ An, Phường Đông Hòa, Phường Tân Đông Hiệp,  Xã Tân An, Xã Tân Hưng...

Trong vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. 

Lượng mưa được dự báo phổ biến từ 6-30 mm, có nơi trên 40 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Một số video mưa dông ở TP HCM chiều tối nay:

Mưa lớn khiến một đoạn đường khu vực phường Long Trường đọng nước




TP HCM sắp có triều cường với mức độ rủi ro thiên tai cấp 2

TP HCM sắp có triều cường với mức độ rủi ro thiên tai cấp 2

(NLĐO) - Đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông.

Giảm tổn thất trong mùa mưa

Người dân vất vả trong nước ngập, hạ tầng giao thông xuống cấp, cây xanh gãy đổ... tái diễn trong mùa mưa nên cần có giải pháp kịp thời để giảm tổn thất

Lo lắng cũ trong mùa mưa mới

Tại TP HCM, khi mùa mưa chính thức bắt đầu cũng là lúc các nỗ lực về chống ngập nhiều năm nay được kiểm chứng

mưa TP HCM Mùa mưa
