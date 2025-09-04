Thời tiết TP HCM hôm nay, 4-9: Có mưa dông

Hôm nay (4-9), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa

Theo phân tích của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, hôm nay cảm giác thực tế về nhiệt độ (RealFeel®) vào ban ngày có thể lên đến 36°C, khá oi bức ạ; độ ẩm hiện tại khoảng 82% nên người dân cần uống đủ nước, sử dụng các biện pháp bảo vệ da, chống nắng khi ra ngoài.

Ngoài ra, khả năng mưa vào ban ngày là 75%, ban đêm là 20%. Đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân nên luôn mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài; cẩn thận khi di chuyển trên đường, đặc biệt vào thời điểm có mưa lớn và giông bão vì đường có thể trơn trượt, tầm nhìn hạn chế và có nguy cơ ngập úng cục bộ; tránh trú mưa dưới gốc cây to, cột điện hoặc những nơi trống trải khi có dông, sét.



Thời tiết trên biển

Hình thái thời tiết có dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông có vị trí lúc 01 giờ ở khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc, 111,5-112,5 độ Kinh Đông.

Ngày và đêm nay, vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.