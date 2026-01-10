HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Mua vàng giả 40.000 đồng, tới tiệm vàng tráo vàng thật 30 triệu đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Người phụ nữ ở Thanh Hóa mua một chiếc nhẫn tròn màu vàng có hình dạng tương tự chiếc nhẫn vàng 2 chỉ thật, lấy tem gắn vào rồi đi tráo đổi.

Ngày 10-1, tin từ Công an xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nhanh chóng xác minh, làm rõ được người phụ nữ dùng "vàng giả" để tráo "vàng thật" xảy ra tại tiệm vàng Thịnh Thủy (xã Lam Sơn).

Mua vàng giả 40.000 đồng, tới tiệm vàng tráo vàng thật 30 triệu đồng - Ảnh 1.

Người phụ nữ mua vàng giả 40.000 đồng tới tiệm vàng lừa tráo lấy 2 chỉ vàng thật 30 triệu đồng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 15 giờ 15 phút ngày 5-1, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đến hiệu vàng Thịnh Thủy hỏi mua 3 chiếc nhẫn vàng. Trong khi xem vàng, lợi dụng sơ hở của chủ hiệu vàng trong khi tính tiền, người phụ nữ này đã nhanh tay "tráo" 1 chiếc nhẫn vàng (loại 2 chỉ) bằng nhẫn giả đã chuẩn bị sẵn.

Sau khi tráo được vàng giả lấy vàng thật, người phụ nữ tiếp tục yêu cầu chủ tiệm vàng cho xem thêm các sản phẩm khác nhưng không mua mà lấy trong túi ra đôi bông tai bằng vàng bán lại cho chủ hiệu vàng rồi ra về.

Chủ tiệm vàng sau đó sắp xếp lại hàng thì mới phát hiện chiếc nhẫn 2 chỉ là vàng giả. Trích xuất camera an ninh, chủ hiệu vàng phát hiện người phụ nữ đến xem vàng và bán lại đôi bông tai là thủ phạm đã tráo đổi chiếc nhẫn vàng 2 chỉ (có giá trị khoảng 30 triệu đồng).

Tại cơ quan công an, người phụ nữ khai tên là Vi Thị Chuyên (SN 1993; ngụ xã Tân Thành, tỉnh Thanh Hóa). Để thực hiện hành vi tráo đổi vàng giả lấy vàng thật, Chuyên đã mua sẵn một chiếc nhẫn tròn màu vàng có kích thước mẫu mã tương đương chiếc nhẫn vàng 2 chỉ thật với giá 40.000 đồng. Sau đó, lấy tem của cơ sở vàng khác gắn vào chiếc nhẫn rồi tới tiệm vàng Thịnh Thủy tráo 2 chỉ vàng.

Hiện, vụ việc đã được Công an xã Lam Sơn bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý theo thẩm quyền.

