Nhiều người ở 2 tỉnh trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam

Chiều 28-5, các đại lý vé số đã tìm ra thêm nhiều khách hàng trúng giải độc đắc vé số của 3 đài là Sóc Trăng, Cần Thơ và Bến Tre.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Mai Trang, ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 27-5, giải độc đắc (dãy số 094538) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Sóc Trăng là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long và một đại lý vé số khác cũng ở tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số Sóc Trăng cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Duy và đại lý vé số Ngọc Duyên ở tỉnh Vĩnh Long.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng, giải độc đắc (dãy số 007940) của vé số Cần Thơ được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 5 vé Cần Thơ là đại lý vé số Hoàng ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 26-5, giải độc đắc (dãy số 710634) được xác định cũng "nổ" tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Bến Tre là đại lý vé số Mai Trang ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số Cần Thơ trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Thanh

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Bến Tre trúng tại tỉnh Vĩnh Long; còn giải độc đắc của vé số Cần Thơ trúng tại tỉnh An Giang. Trong khi đó, giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh Cà Mau.