Kinh tế

Mua vé số khi về quê chúc Tết, nam thanh niên ở TPHCM trở thành tỉ phú

Thu Tâm

(NLĐO) – Nam thanh niên quê TPHCM về quê chúc Tết thì mua vé số Khánh Hòa, khi trở về phát hiện trúng giải độc đắc

Chiều 21-2 (mùng 5 Tết), chị Thùy Dương – chủ đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM – chia sẻ thông tin bất ngờ về một người trúng độc đắc xổ số miền Trung khi mua vé số đài Khánh Hòa.

Mua vé số chúc Tết , Nam thanh niên ở TPHCM trúng độc đắc 2 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nam thanh niên ở TPHCM trúng độc đắc vé số Khánh Hòa. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương

Theo đó, một nam thanh niên ở Thủ Dầu Một về quê chúc Tết thì mua một tờ vé số Khánh Hòa, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng chiều 18-2, đến khi trở lại Thủ Dầu Một thì người này phát hiện tờ vé số đó trúng độc đắc 2 tỉ đồng. Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn này là đại lý vé số Thùy Dương.

Dòng chia sẻ của chị Thùy Dương nhận về hơn 600 trăm lượt thích, chia sẻ và bình luận, như: "Chiều nay tới tui"; "Bữa em mua 2 tờ Khánh Hòa trúng lô 200.000 đồng mà vô TPHCM không ai đổi chị ơi"; "Xin vía chiều nay trúng độc đắc"; "Mong một lần mình gặp nhau"…

Ngoài đổi thưởng cho nam khách hàng nêu trên, đại lý vé số Thùy Dương còn gây "sốc" khi liên tục bán trúng giải độc đắc của 2 đài thuộc xổ số miền Nam là vé số Bình Thuận (mùng 3 Tết) và vé số Bình Dương (mùng 4 Tết).

Mua vé số chúc Tết , Nam thanh niên ở TPHCM trúng độc đắc 2 tỉ đồng - Ảnh 2.

Vé số Bình Thuận trúng độc đắc tại đại lý vé số Thùy Dương. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương

"Vé số mùng 3 và mùng 4 Tết nhà em bán trúng giải độc đắc. Chiều nay mùng 5 Tết mà trúng tiếp là kỷ lục luôn" – chị Thùy Dương chia sẻ trên trang Facebook của đại lý mình.

Xổ số miền Nam hôm nay (21-2) sẽ mở thưởng đối với vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 4 đài là TPHCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

    Thông báo