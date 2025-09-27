HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nguồn cơn khiến tuyển Malaysia bị FIFA phạt nặng

Tường Phước

(NLĐO) - Sau chiến thắng áp đảo 4-0 trước tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, truyền thông châu Á đã có nghi vấn về sự gian lận cầu thủ của Malaysia.

Tuyển Malaysia nhanh chóng thay đổi diện mạo lối chơi, nâng tầm đẳng cấp sau khi nhập tịch nhiều cầu thủ Nam Mỹ, châu Âu.

Trong trận tiếp đón tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, nhóm cầu thủ nhập tịch của Malaysia như Hector Hevel, Palermo, Facundo Garces hay Joao Figueiredo, Endrick Santos... giúp đội chủ nhà giành chiến thắng áp đảo 4-0.

Nguồn cơn khiến Malaysia bị FIFA phạt nặng - Ảnh 1.

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia vượt trội tuyển thủ Việt Nam

Sau trận đấu, nhiều luồng ý kiến trái chiều nhận xét về việc nhập tịch cầu thủ của Malaysia. Trong số đó, tờ News Strait Times của Malaysia cũng bất ngờ đăng tải thông tin đội tuyển quốc gia nước này có nguy cơ bị FIFA cấm thi đấu quốc tế cho đến năm 2027 ở nhiều cấp độ.

Nhiều chuyên gia bóng đá cũng thẳng thắn cho rằng Malaysia gian lận trong việc nhập tịch cầu thủ không rõ nguồn gốc nhưng có chất lượng chuyên môn cao. Trong đó, ông Justinus Lhaksana - chuyên gia bóng đá Indonesia - cáo buộc Malaysia nhập tịch không đúng quy định một loạt cầu thủ.

Nguồn cơn khiến Malaysia bị FIFA phạt nặng - Ảnh 2.

FIFA ra án phạt nặng việc gian lận cầu thủ của Malaysia

Vị chuyên gia này tiết lộ FIFA cấm đội tuyển Malaysia thi đấu các giải quốc tế ở nhiều cấp độ vì sử dụng nhiều cầu thủ có nguồn gốc "giả mạo". "Malaysia vẫn được phép tham dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á vì giải đấu này không được FIFA công nhận. Tuy nhiên, họ sẽ bị cấm tham dự đến năm 2027" - ông Justinus Lhaksana chia sẻ.

Bình luận của ông Justin hôm 21-7 càng gây tranh cãi nhiều hơn khi cho rằng Indonesia tuân thủ nghiêm ngặt quy định về nhập tịch, còn Malaysia thì không. 

Trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) lẫn FIFA phủ nhận việc Malaysia bị điều tra bởi không có khiếu nại nào liên quan đến trận đấu gặp Việt Nam. Đại diện FAM cũng khẳng định làm đúng quy định.

Nguồn cơn khiến Malaysia bị FIFA phạt nặng - Ảnh 3.

Tuyển Việt Nam có thể được xử thắng trận thau đậm Malaysia

"Ở Indonesia, chúng tôi có thể truy tìm nguồn gốc của một cầu thủ từ hai hoặc ba thế hệ trước, bằng giấy khai sinh và mọi thứ. Hãy nhìn các cầu thủ của chúng tôi - (Shayne) Pattynama, (Joey) Pelupessy, (Ragnar) Oratmangoen, (Stefano) Lilipaly, thậm chí cả Emil Audero - tất cả đều rõ ràng mang dòng máu Indonesia" - ông Justin phân tích.

Sáng 27-9, LĐBĐ Việt Nam cũng thông tin về việc FIFA ra án phạt nặng LĐBĐ Malaysia (FAM) vì nhập tịch cầu thủ sai quy định, theo Điều 22 của Quy định Kỷ luật FIFA liên quan đến việc làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu.

Nguồn cơn khiến Malaysia bị FIFA phạt nặng - Ảnh 4.

Nội dung trên trang VFF viết: "Sau khi tiến hành thủ tục xem xét và đánh giá chứng cứ, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định phạt FAM số tiền 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ). Bảy cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông báo quyết định. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ này đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

Theo quy định, FAM và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời cũng có thể kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo qui định hiện hành.

Sau khi quyết định của FIFA có hiệu lực, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành xem xét và ra quyết định xử lý đối với vi phạm của FAM".

LĐBĐ Malaysia kháng cáo án phạt của FIFA với 7 cầu thủ nhập tịch trận gặp Việt Nam

LĐBĐ Malaysia kháng cáo án phạt của FIFA với 7 cầu thủ nhập tịch trận gặp Việt Nam

(NLĐO) - Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức đưa ra phản hồi về án phạt của FIFA với 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu ở vòng loại ASIAN Cup 2027.

FIFA phạt nặng Malaysia vì 7 cầu thủ gian lận hồ sơ nhập tịch ở trận thắng tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Theo quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA, LĐBĐ Malaysia bị phạt hơn 11,5 tỉ đồng và 7 cầu thủ gian lận hồ sơ nhập tịch bị cấm thi đấu 12 tháng.

Xem tuyển Việt Nam đấu Nepal trên kênh nào?

(NLĐO) - Hai trận đấu của tuyển Việt Nam chạm trán Nepal trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ diễn ra trên sân Bình Dương và Thống Nhất

    Thông báo