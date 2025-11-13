Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam vào chung kết Pickleball Cup - PPA Tour Úc, màn "tái ngộ" được mong chờ

Pickleball Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ khi hai tay vợt hàng đầu Trương Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam cùng ghi tên mình vào chung kết nội dung đơn nam chuyên nghiệp tại Melbourne Pickleball Cup thuộc PPA Tour Úc 2025. Tái hiện màn đối đầu ở Vietnam Cup 2025 tại Đà Nẵng.

Trong buổi trưa 13-11, Trương Vinh Hiển khiến khán giả tại Melbourne nổ tung cảm xúc khi ngược dòng ngoạn mục trước Jimmy Liong (Malaysia). Sau khi thua nhanh 3-11 ở set đầu, tay vợt 21 tuổi thi đấu bùng nổ, thắng lại 11-8 ở set 2 và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 11-7 đầy bản lĩnh trong set quyết định, dù phải thi đấu dưới thời tiết nắng gắt và gió lớn.

Trước đó, Vinh Hiển cũng gây ấn tượng khi lần lượt vượt qua Daiki Tanabe (Nhật Bản) và cuộc ngược dòng kịch tính đầu tiên trong ngày trước hạt giống số 1 Jack Wong (Hồng Kông).

Dù bị Jack Wong dẫn trước khi thua set 1, Vinh Hiển đã tạo nên màn ngược dòng kịch tính khi gỡ hòa 1-1 với chiến thắng 11-8 ở set 2.

Trong set cuối, dưới thời tiết nắng gắt và gió lớn, Vinh Hiển bị đối thủ dẫn trước 2 điểm, nhưng anh nỗ lực rút ngắn từng chút khi gỡ hòa 2-2, 3-3. Tay vợt Việt Nam liền ghi 4 điểm dẫn ngược 7-3. Dù vấp phải sự phản kháng đầy nỗ lực của đối thủ, Vinh Hiển vẫn giành chiến thắng chung cuộc 11-7, để tiến vào chung kết đơn nam chuyên nghiệp.

Ở nhánh còn lại, Lý Hoàng Nam tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp khi thắng áp đảo Theo Platel 2-0 (11-0, 11-5) tại bán kết sau khi vượt qua Louis Lavile ở tứ kết trong 2 set (11-3, 11-3). Tay vợt Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận ở 2 trận đấu loạt trực tiếp, không cho đối thủ cơ hội phản kháng và tạo ra lợi thế về thể lực trước khi đụng độ Vinh Hiển.

Với màn tái đấu của hai tay vợt này, chung kết toàn Việt Nam tại Úc giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển hứa hẹn sẽ là màn so tài đỉnh cao, tạo thêm cột mốc lịch sử cho Pickleball Việt Nam trên bản đồ thế giới.