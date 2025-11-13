HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam vào chung kết Pickleball Cup - PPA Tour Úc, màn "tái ngộ" được mong chờ

Quốc An

(NLĐO) - Khép lại loạt trận bán kết PPA Tour Úc, Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam tái ngộ ở chung kết, mang đến nhiều sự thu hút từ quê nhà.

Pickleball Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ khi hai tay vợt hàng đầu Trương Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam cùng ghi tên mình vào chung kết nội dung đơn nam chuyên nghiệp tại Melbourne Pickleball Cup thuộc PPA Tour Úc 2025. Tái hiện màn đối đầu ở Vietnam Cup 2025 tại Đà Nẵng.

Trong buổi trưa 13-11, Trương Vinh Hiển khiến khán giả tại Melbourne nổ tung cảm xúc khi ngược dòng ngoạn mục trước Jimmy Liong (Malaysia). Sau khi thua nhanh 3-11 ở set đầu, tay vợt 21 tuổi thi đấu bùng nổ, thắng lại 11-8 ở set 2 và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 11-7 đầy bản lĩnh trong set quyết định, dù phải thi đấu dưới thời tiết nắng gắt và gió lớn.

Trước đó, Vinh Hiển cũng gây ấn tượng khi lần lượt vượt qua Daiki Tanabe (Nhật Bản) và cuộc ngược dòng kịch tính đầu tiên trong ngày trước hạt giống số 1 Jack Wong (Hồng Kông).

Trương Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam tạo “chung kết trong mơ” tại PPA Tour Úc - Ảnh 1.

Dù bị Jack Wong dẫn trước khi thua set 1, Vinh Hiển đã tạo nên màn ngược dòng kịch tính khi gỡ hòa 1-1 với chiến thắng 11-8 ở set 2.

Trong set cuối, dưới thời tiết nắng gắt và gió lớn, Vinh Hiển bị đối thủ dẫn trước 2 điểm, nhưng anh nỗ lực rút ngắn từng chút khi gỡ hòa 2-2, 3-3. Tay vợt Việt Nam liền ghi 4 điểm dẫn ngược 7-3. Dù vấp phải sự phản kháng đầy nỗ lực của đối thủ, Vinh Hiển vẫn giành chiến thắng chung cuộc 11-7, để tiến vào chung kết đơn nam chuyên nghiệp.

Ở nhánh còn lại, Lý Hoàng Nam tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp khi thắng áp đảo Theo Platel 2-0 (11-0, 11-5) tại bán kết sau khi vượt qua Louis Lavile ở tứ kết trong 2 set (11-3, 11-3). Tay vợt Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận ở 2 trận đấu loạt trực tiếp, không cho đối thủ cơ hội phản kháng và tạo ra lợi thế về thể lực trước khi đụng độ Vinh Hiển.

Trương Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam tạo “chung kết trong mơ” tại PPA Tour Úc - Ảnh 2.

Với màn tái đấu của hai tay vợt này, chung kết toàn Việt Nam tại Úc giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển hứa hẹn sẽ là màn so tài đỉnh cao, tạo thêm cột mốc lịch sử cho Pickleball Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Tin liên quan

"Bào giải" kiếm tiền, tay vợt pickleball gây bức xúc với khán giả và đồng nghiệp

"Bào giải" kiếm tiền, tay vợt pickleball gây bức xúc với khán giả và đồng nghiệp

(NLĐO) - Việc Triệu Cầu Lông cùng lúc dự 3 giải đấu đã khiến 2/3 giải đấu ảnh hưởng, bị người hâm mộ chỉ trích và còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối thủ.

Vinh Hiển loại Lý Hoàng Nam, chung kết Pickleball Vietnam Cup thành "chuyện riêng" chủ nhà

(NLĐO) - Trận bán kết của Lý Hoàng Nam và Vinh Hiển diễn ra căng thẳng, với những tranh cãi cùng trọng tài đã làm tăng thêm phần kịch tính cho trận đấu.

Lý Hoàng Nam thắng "dễ" Linh Giang, Việt Nam có 3 đại diện ở bán kết Pickleball Vietnam Cup

(NLĐO) - Tứ kết Giải Pickleball quốc tế PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 là màn thể hiện sức mạnh của các tay vợt chủ nhà, đặc biệt là Lý Hoàng Nam.

Lý Hoàng Nam PPA Tour Vinh Hiển Pickleball Cup
