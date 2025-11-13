Giải đấu pickleball trên du thuyền 5 sao, thu hút 100 tay vợt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Giải đấu pickleball trên du thuyền 5 sao, thu hút 100 tay vợt

Tường Phước

(NLĐO) - Giải Pickleball Doanh nhân Sài Gòn - Star Travel Cup lần I hứa hẹn là điểm nhấn độc đáo của Hải trình Quốc tế Doanh nhân Sài Gòn - Sắc màu Thành công.

Từ ngày 14 đến 19-11, đoàn Hội Doanh nhân Sài Gòn sẽ khởi hành "Hải trình Quốc tế - Sắc màu Thành công" trên siêu du thuyền Spectrum of the Seas - Royal Caribbean, kết nối hành trình giữa Thượng Hải (Trung Quốc) và Fukuoka (Nhật Bản). Không chỉ là chuyến du lịch, đây là hành trình của sức khỏe, tinh thần thể thao và kết nối doanh nhân Việt Nam với thế giới.

Giải Pickleball Doanh nhân Sài Gòn quy tụ 100 tay vợt tranh tài - Ảnh 1.

Trên du thuyền Spectrum of the Seas, Giải Pickleball Doanh nhân - Star Travel Cup lần I hứa hẹn là một điểm nhấn độc đáo của "Hải trình Quốc tế Doanh nhân Sài Gòn - Sắc màu Thành công".

Giải đấu do Ban Thể thao và Ban Chăm sóc Sức khỏe Doanh nhân - Hội Doanh nhân Sài Gòn phối hợp thực hiện, với Star Travel Vietnam là nhà tài trợ chính và đơn vị đồng hành chiến lược của toàn bộ hải trình. Môn Pickleball - môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn - đang trở thành biểu tượng của lối sống năng động, hiện đại và cân bằng.

Việc đưa pickleball lên du thuyền quốc tế là bước đi tiên phong, thể hiện tinh thần "Doanh nhân Việt hội nhập toàn cầu" - nơi sức khỏe và kết nối cùng song hành.

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, chia sẻ: "Thể thao không chỉ rèn luyện thể lực mà còn là cách để doanh nhân rèn ý chí và tinh thần đồng đội. Pickleball là môn thể thao mới mẻ nhưng phù hợp với doanh nhân: nhẹ nhàng, vui tươi, kết nối. Chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần sống khỏe và năng lượng tích cực này ra cộng đồng".

Giải Pickleball Doanh nhân Sài Gòn quy tụ 100 tay vợt tranh tài - Ảnh 2.

Star Travel Vietnam - nhà tài trợ chính của giải đấu - không chỉ đồng hành về tổ chức mà còn là đơn vị tiên phong lan tỏa lối sống khỏe. Bà Phạm Kim Nhung, CEO Star Travel Vietnam, cho biết hoạt động này không chỉ mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng, mà là một hành trình tái tạo năng lượng, tạo ra một sân chơi năng lượng và văn minh - nơi doanh nhân kết nối bằng thể thao.

Giải đấu quy tụ gần 100 doanh nhân hội viên, chia bảng thi đấu giao hữu, vinh danh và trao giải tại đêm Gala "Sắc màu Thành công" - một trong những điểm nhấn đáng nhớ của hành trình.

"Doanh nhân ngày nay cần không chỉ thành công trong kinh doanh, mà còn phải biết cân bằng, giữ sức khỏe, chia sẻ và kết nối - đó là giá trị mà chúng tôi muốn gửi gắm" - ông Lư Nguyễn Xuân Vũ nói thêm.

Song song với giải đấu, đoàn doanh nhân sẽ tham dự Tọa đàm "Doanh nhân & Sức khỏe" cùng Bác sĩ Noriko Mori - Viện trưởng Bệnh viện Sakura Shimizu (Nhật Bản). Buổi tọa đàm mang đến góc nhìn mới về tầm soát và quản lý sức khỏe lãnh đạo.

Tin liên quan

Đưa Pickleball đến gần hơn với môi trường giáo dục đại học

Đưa Pickleball đến gần hơn với môi trường giáo dục đại học

(NLĐO) - Liên đoàn Quần vợt – Pickleball TP HCM luôn sẵn sàng đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong công tác đào tạo, huấn luyện, tổ chức giải đấu

Giải Pickleball Báo Phụ Nữ TP HCM lần 3-2025: Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe

(NLĐO) - Giải Pickleball Báo Phụ nữ TP HCM lần 3 năm 2025 diễn ra trọn vẹn với thông điệp "Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe".

"Bào giải" kiếm tiền, tay vợt pickleball gây bức xúc với khán giả và đồng nghiệp

(NLĐO) - Việc Triệu Cầu Lông cùng lúc dự 3 giải đấu đã khiến 2/3 giải đấu ảnh hưởng, bị người hâm mộ chỉ trích và còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối thủ.

pickleball Hội Doanh nhân Sài Gòn Giải Pickleball Doanh Nhân Sài Gòn Spectrum of the Seas – Royal Caribbean Hải Trình Quốc Tế – Sắc Màu Thành Công Star Travel Cup lần I
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo