Giải đấu pickleball trên du thuyền 5 sao, thu hút 100 tay vợt

Từ ngày 14 đến 19-11, đoàn Hội Doanh nhân Sài Gòn sẽ khởi hành "Hải trình Quốc tế - Sắc màu Thành công" trên siêu du thuyền Spectrum of the Seas - Royal Caribbean, kết nối hành trình giữa Thượng Hải (Trung Quốc) và Fukuoka (Nhật Bản). Không chỉ là chuyến du lịch, đây là hành trình của sức khỏe, tinh thần thể thao và kết nối doanh nhân Việt Nam với thế giới.

Trên du thuyền Spectrum of the Seas, Giải Pickleball Doanh nhân - Star Travel Cup lần I hứa hẹn là một điểm nhấn độc đáo của "Hải trình Quốc tế Doanh nhân Sài Gòn - Sắc màu Thành công".

Giải đấu do Ban Thể thao và Ban Chăm sóc Sức khỏe Doanh nhân - Hội Doanh nhân Sài Gòn phối hợp thực hiện, với Star Travel Vietnam là nhà tài trợ chính và đơn vị đồng hành chiến lược của toàn bộ hải trình. Môn Pickleball - môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn - đang trở thành biểu tượng của lối sống năng động, hiện đại và cân bằng.

Việc đưa pickleball lên du thuyền quốc tế là bước đi tiên phong, thể hiện tinh thần "Doanh nhân Việt hội nhập toàn cầu" - nơi sức khỏe và kết nối cùng song hành.

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, chia sẻ: "Thể thao không chỉ rèn luyện thể lực mà còn là cách để doanh nhân rèn ý chí và tinh thần đồng đội. Pickleball là môn thể thao mới mẻ nhưng phù hợp với doanh nhân: nhẹ nhàng, vui tươi, kết nối. Chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần sống khỏe và năng lượng tích cực này ra cộng đồng".

Star Travel Vietnam - nhà tài trợ chính của giải đấu - không chỉ đồng hành về tổ chức mà còn là đơn vị tiên phong lan tỏa lối sống khỏe. Bà Phạm Kim Nhung, CEO Star Travel Vietnam, cho biết hoạt động này không chỉ mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng, mà là một hành trình tái tạo năng lượng, tạo ra một sân chơi năng lượng và văn minh - nơi doanh nhân kết nối bằng thể thao.

Giải đấu quy tụ gần 100 doanh nhân hội viên, chia bảng thi đấu giao hữu, vinh danh và trao giải tại đêm Gala "Sắc màu Thành công" - một trong những điểm nhấn đáng nhớ của hành trình.

"Doanh nhân ngày nay cần không chỉ thành công trong kinh doanh, mà còn phải biết cân bằng, giữ sức khỏe, chia sẻ và kết nối - đó là giá trị mà chúng tôi muốn gửi gắm" - ông Lư Nguyễn Xuân Vũ nói thêm.

Song song với giải đấu, đoàn doanh nhân sẽ tham dự Tọa đàm "Doanh nhân & Sức khỏe" cùng Bác sĩ Noriko Mori - Viện trưởng Bệnh viện Sakura Shimizu (Nhật Bản). Buổi tọa đàm mang đến góc nhìn mới về tầm soát và quản lý sức khỏe lãnh đạo.