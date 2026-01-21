HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Mức thưởng Tết Nguyên đán người lao động ở Quảng Ninh cao hơn năm ngoái

Tr.Đức

(NLĐO)- Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cho người lao động trong doanh nghiệp ở Quảng Ninh cơ bản đảm bảo tương đương và cao hơn Tết năm 2025

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Nội vụ Quảng Ninh, nhìn chung các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh duy trì mức lương, thu nhập đảm bảo cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định. Mức tiền thưởng dự kiến cho người lao động (NLĐ) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cơ bản đảm bảo tương đương và cao hơn dịp Tết năm 2025.

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cho NLĐ ở Quảng Ninh dự kiến tăng cao - Ảnh 1.

Mức tiền thưởng dự kiến cho người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cơ bản đảm bảo tương đương và cao hơn dịp Tết năm 2025

Theo số liệu báo cáo của 2.269 đơn vị, doanh nghiệp, mức tiền lương bình quân của NLĐ trong năm 2025 đạt khoảng 12,72 triệu đồng/người/tháng (bằng 112,8% so với năm 2024). Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các doanh nghiệp dự kiến chi mức thưởng bình quân khoảng 9 triệu đồng/người (bằng 112,5% so với năm 2025).

Trong đó, nhóm doanh nghiệp có vốn nhà nước và doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước ghi nhận mức thưởng bình quân dự kiến dịp Tết Nguyên đán 2026 đạt 11 triệu đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, dự kiến thưởng Tết Nguyên đán 2026 bình quân 5,52 triệu đồng/người.

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ghi nhận mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán 2026 đạt 8,56 triệu đồng/người.

Theo Sở Nội vụ Quảng Ninh, một số doanh nghiệp, đặc biệt trong khối FDI và doanh nghiệp dân doanh, không áp dụng quy chế thưởng Tết riêng mà thực hiện chi trả cho NLĐ thông qua tháng lương thứ 13 hoặc các hình thức hỗ trợ khác, nhằm đảm bảo quyền lợi và khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Tin liên quan

Thực hư một doanh nghiệp ở Đồng Tháp thưởng Tết bằng vàng cho 1.000 công nhân?

Thực hư một doanh nghiệp ở Đồng Tháp thưởng Tết bằng vàng cho 1.000 công nhân?

(NLĐO) – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam lên tiếng trước thông tin doanh nghiệp này thưởng Tết bằng vàng cho 1.000 công nhân

Người lao động Công ty CP đồ hộp Hạ Long lo lắng liệu có được thưởng Tết Nguyên đán?

(NLĐO)- Theo thông tin từ Công đoàn cơ sở, Công ty CP đồ hộp Hạ Long có 650 lao động

Thưởng Tết cao nhất tại TPHCM hơn 1,84 tỉ đồng

(NLĐO) – Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất tại TPHCM là hơn 1,84 tỉ đồng/người, dù giảm so với năm trước nhưng vẫn dẫn đầu các địa phương đã công bố

tỉnh Quảng Ninh lương tối thiểu vùng tết nguyên đán người lao động
