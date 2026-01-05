Mức thưởng Tết nguyên đán ở Hà Nội cao nhất hơn 600 triệu đồng

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 3.182 doanh nghiệp, Sở Nội vụ TP Hà Nội đã có thông tin về tình hình lương, thưởng Tết của 4 loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2026 của công nhân, lao động ở Hà Nội có mức thưởng cao nhất là hơn 600 triệu đồng thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh (ảnh minh họa)

Cụ thể, đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 46,5 triệu đồng/người/tháng; mức tiền lương thấp nhất là 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, mức thưởng bình quân trong dịp Tết Dương lịch 2026 của các doanh nghiệp thuộc loại hình này là 1 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 15 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân là 3,5 triệu đồng/người. Đặc biệt, đơn vị có mức thưởng cao nhất là 103 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Về loại hình Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 45 triệu đồng/người/tháng; mức tiền lương thấp nhất là 6,6 triệu đồng/người/tháng.

Cụ thể, mức thưởng bình quân trong dịp Tết Dương lịch của các doanh nghiệp là 1 triệu đồng/người. Đơn vị có mức thưởng cao nhất là 18 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người. Đối với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân là 3,7 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 45 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Ở khối doanh nghiệp dân doanh ghi nhận lương cao nhất là 230 triệu đồng/người/tháng. Đối với tết Dương lịch, mức thưởng bình quân là 800.000 đồng/người. Đơn vị có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người

Đối với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân là 4 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 614 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 1 triệu đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, đơn vị có mức tiền lương cao nhất là 225 triệu đồng/người/tháng; mức tiền lương thấp nhất là 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân là 1 triệu đồng/người. Trong đó, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 37 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người. Đối với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân là 4,5 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 286 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 1 triệu đồng/người.