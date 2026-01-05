HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lao động

Mức thưởng Tết nguyên đán ở Hà Nội cao nhất hơn 600 triệu đồng

Văn Duẩn

(NLĐO) - Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2026 cao nhất của công nhân, lao động ở Hà Nội được công bố là hơn 600 triệu đồng thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 3.182 doanh nghiệp, Sở Nội vụ TP Hà Nội đã có thông tin về tình hình lương, thưởng Tết của 4 loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

Hà Nội thưởng Tết cao nhất hơn 600 triệu đồng - Ảnh 1.

Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2026 của công nhân, lao động ở Hà Nội có mức thưởng cao nhất là hơn 600 triệu đồng thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh (ảnh minh họa)

Cụ thể, đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 46,5 triệu đồng/người/tháng; mức tiền lương thấp nhất là 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, mức thưởng bình quân trong dịp Tết Dương lịch 2026 của các doanh nghiệp thuộc loại hình này là 1 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 15 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân là 3,5 triệu đồng/người. Đặc biệt, đơn vị có mức thưởng cao nhất là 103 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Về loại hình Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 45 triệu đồng/người/tháng; mức tiền lương thấp nhất là 6,6 triệu đồng/người/tháng.

Cụ thể, mức thưởng bình quân trong dịp Tết Dương lịch của các doanh nghiệp là 1 triệu đồng/người. Đơn vị có mức thưởng cao nhất là 18 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người. Đối với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân là 3,7 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 45 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Ở khối doanh nghiệp dân doanh ghi nhận lương cao nhất là 230 triệu đồng/người/tháng. Đối với tết Dương lịch, mức thưởng bình quân là 800.000 đồng/người. Đơn vị có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người

Đối với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân là 4 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 614 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 1 triệu đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, đơn vị có mức tiền lương cao nhất là 225 triệu đồng/người/tháng; mức tiền lương thấp nhất là 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân là 1 triệu đồng/người. Trong đó, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 37 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người. Đối với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân là 4,5 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 286 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 1 triệu đồng/người.

Một địa phương có mức thưởng tết cho người lao động cao nhất gần 200 triệu đồng

Một địa phương có mức thưởng tết cho người lao động cao nhất gần 200 triệu đồng

(NLĐO)- Xu hướng những năm gần đây, các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng nhìn chung không chú trọng chi thưởng Tết Dương lịch cho người lao động.

Thưởng Tết ở Quảng Trị: Cao nhất 170 triệu, thấp nhất 200.000 đồng

(NLĐO) - Thưởng Tết Nguyên đán 2026 ở Quảng Trị có sự chênh lệch lớn, nơi cao nhất 170 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất chỉ 200.000 đồng

Doanh nghiệp 34.000 lao động công bố thưởng Tết Nguyên Đán Bính Ngọ

(NLĐO)- Ngoài thưởng Tết, doanh nghiệp này cũng công bố mức điều chỉnh lương tối thiểu và tỉ lệ tăng lương định kỳ năm 2026

    Thông báo