Mừng thọ tuổi 80, nghệ sĩ Trang Bích Liễu mong ước điều gì?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Mừng thọ tuổi 80, nghệ sĩ Trang Bích Liễu mong ước điều gì?

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Nhân dịp mừng thọ 80 tuổi nghệ sĩ Trang Bích Liễu, các đồng nghiệp cùng thế hệ đã chúc bà có nhiều niềm vui trong ngày đại thọ

Mừng thọ tuổi 80, nghệ sĩ Trang Bích Liễu mong ước điều gì? - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu bên bàn thờ của nghệ sĩ Thanh Tú

Ngày 14-11, nghệ sĩ Trang Bích Liễu cho biết bà đã có một sinh nhật lặng lẽ nhưng chứa chan yêu thương khi bước sang tuổi 80. "Gia đình chỉ tổ chức buổi cơm thân mật vì các con tôi cũng bận nhiều việc, có thể sắp xếp cho tôi có một buổi hội ngộ với bạn bè cùng trang lứa như: Thoại Miêu, Thanh Vy, Bo Bo Hoàng, Tô Kim Hồng, Tú Trinh, Mỹ Chi, Bích Hạnh, Thanh Nguyệt, Quốc Nhĩ, Hùng Minh, Phương Bình, Kiều Phượng Loan, Minh Vương, Kiều Tiên, Diệu Hiền, Phương Hồng Ngọc…trong một ngày gần nhất" – NS Trang Bích Liễu nói. 

Bà cho biết niềm mơ ước đơn giản là được gặp gỡ bạn bè, hàn huyên tâm sự. "Đó là những người yêu quý anh Thanh Tú. Nhất là chị hai Kim Cương, người nghệ sĩ mà năm nào tổ chức "Nghệ sĩ tri âm" đều có phần quà trao tặng anh Thanh Tú và tôi" – bà xúc động nói.

Khán giả vẫn luôn yêu mến Trang Bích Liễu

Bà là nữ nghệ sĩ từng được mệnh danh là "cô đào trẻ của đợt sóng mới" cải lương Sài Gòn những năm 1970. Năm nay bà đón sinh nhật trong vòng tay gia đình, dù thiếu bạn nghề và những khán giả vẫn nhớ tiếng hát ngọt ngào của bà, nhưng bà tin sẽ sắp xếp để có cuộc hội ngộ ý nghĩa của tuổi 80.

Mừng thọ tuổi 80, nghệ sĩ Trang Bích Liễu mong ước điều gì? - Ảnh 2.

Từ trái sang: NS Trang Bích Liễu, NSND Kim Cương và NSND Trịnh Kim Chi

Nhưng bên cạnh niềm vui bước vào tuổi bát tuần, vẫn là một khoảng trống không gì bù đắp nổi: nỗi nhớ người bạn đời – nghệ sĩ Thanh Tú, vai Nhuận Điền trong "Bên cầu dệt lụa" -  đã ra đi hơn ba năm. 

Nhắc đến chồng, bà lặng giọng: "Từ ngày ông ấy mất đến giờ, tôi buồn lắm. Nhiều người mời tôi đi hát mà tôi không đi nổi. Cứ cất tiếng hát là nhớ ông ấy rồi khóc, làm sao ca được…Cảm ơn Báo Người Lao Động với chương trình "Mai Vàng nhân ái" đã trao tặng cho tôi và anh Thanh Tú những món quà ý nghĩa. Ngày 7-11 vừa qua là ngày mà Báo Người Lao Động trao tặng "Mai Vàng nhân ái" cho tôi, xem như đó là món quà mừng thọ 80 tuổi ý nghĩa nhất" – NS Trang Bích Liễu nói.

"Tôi không ngờ sau ngày tham dự chương trình Giao lưu nghệ thuật, nhiều báo viết về tôi và khán giả đã dành tặng cho tôi nhiều lời khen, động viên, tôi xúc động lắm, cảm ơn ban tổ chức Giải Mai Vàng" - bà nói.

Trang Bích Liễu 3 năm không đứng trên sân khấu, nỗi cô đơn rất lớn

Sinh thời, nghệ sĩ Trang Bích Liễu – Thanh Tú luôn song hành như một đôi nghệ sĩ đẹp của sân khấu cải lương. Họ hát cùng nhau, đi lưu diễn cùng nhau, nâng đỡ nhau trong từng vai diễn. Khi ông bệnh, bà chăm sóc suốt 16 năm trời. 

Khi ông mất, bà như mất đi một nửa cuộc đời. Trong một chương trình nghệ thuật gần đây, khi được mời hát lại trích đoạn "Bên cầu dệt lụa", khán phòng lặng đi khi nghe bà cất giọng. Vẫn ngọt như ngày nào, vẫn run rẩy cảm xúc như thứ âm thanh đi từ ký ức của một thời vàng son. 

Nhưng đằng sau khoảnh khắc tỏa sáng ấy là những giọt nước mắt. "Đã lâu tôi không đứng sân khấu. Mỗi lần hát lại nhớ ông ấy… nên không ca được. Sợ hụt hơi, sợ đứng một mình…" – bà kể lại nghẹn ngào.

Mừng thọ tuổi 80, nghệ sĩ Trang Bích Liễu mong ước điều gì? - Ảnh 3.

Từ trái sang: NS Hà Mỹ Xuân, đạo diễn Thanh Hiệp, NS Tú Trinh, Thanh Vy và Trang Bích Liễu

Ở tuổi 80, nghệ sĩ Trang Bích Liễu vẫn minh mẫn, chỉ đau nhức xương khớp, sức khỏe "khi dồi dào, khi thấy trong người hơi mệt", nhưng tinh thần nghề trong bà vẫn còn nguyên. Ở nhà, bà vẫn thỉnh thoảng ngân nga vài câu vọng cổ "cho đỡ nhớ nghề" và vơi đi nỗi cô đơn của đời nghệ sĩ về chiều.

Trang Bích Liễu là học trò của nhiều thầy trứ danh

Một đời nghệ thuật được bồi đắp bởi những bậc danh sư, bà cho rằng mình may mắn được truyền nghề bởi những tượng đài sân khấu như: NSND Phùng Há, NSND Năm Châu, Duy Lân, Kim Cúc, Chín Trích, Năm Cơ… 

Tốt nghiệp Trường Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn (1971), bà được ông bầu Diệp Nam Thắng tuyển về đoàn Dạ Lý Hương, đó là cái nôi của biết bao tài danh thế hệ vàng của sân khấu cải lương.

Ở thời kỳ rực rỡ của sàn diễn, bà tỏa sáng trong hàng loạt vai diễn để đời trong các tác phẩm mà sau này bà vẫn nhớ đó là giai đoạn công tác tại Nhà hát Trần Hữu Trang: "Hòn đảo Thần Vệ Nữ". "Khói sóng Tiêu Tương", "Sân khấu về khuya", "Giấc mộng đêm xuân", "Rạng ngọc Côn Sơn"…

Với giọng ca trong trẻo, lối diễn duyên dáng, phong thái trẻ trung và tinh thần học nghề nghiêm túc khiến bà trở thành "cô đào hát trẻ của đợt sóng mới" – một hiện tượng nghệ thuật của giai đoạn.

Mừng thọ tuổi 80, nghệ sĩ Trang Bích Liễu mong ước điều gì? - Ảnh 4.

NSƯT Ca Lê Hồng và NS Trang Bích Liễu

Nâng niu hạnh phúc đời thường

Sau ánh đèn rực rỡ là một cuộc sống bình yên và ấm áp. Bà có một con trai 39 tuổi tên Tiến hiện làm hướng dẫn viên du lịch và người con dâu hiền hậu hiện mở shop làm tóc tại nhà, bà có hai cháu nội quấn quýt bên bà.

Chính gia đình là nơi sưởi ấm trái tim người nghệ sĩ sau những tháng ngày đơn độc vì mất đi tri kỷ. Bà chia sẻ: "Tôi may mắn lắm, con dâu lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ, các cháu thương bà. Ở tuổi này, chỉ mong mình khỏe, con cháu bình an".

Trong căn nhà nhỏ nơi bạn bè đồng nghiệp ba năm qua vẫn đến trong ngày giỗ của nghệ sĩ Thanh Tú, bà đã treo những tấm hình cũ trên tường và luôn nhớ về ông. Bà còn cất những băng thu âm song ca của hai vợ chồng vẫn luôn được nâng niu như tài sản vô giá của đời nghệ sĩ.

Mỗi khi nhớ chồng, bà xem lại vở "Giấc mộng đêm xuân" mà Sân khấu Vàng tổ chức, để như được "trò chuyện với ông giữa hai thế giới" bà xúc động nói.

"80 năm – một chặng đường của tài năng, kiêu hãnh và lòng thủy chung, đối với tôi đó là cột mốc tuổi tác và đánh dấu mình đã trọn tình với gia đình, với khán giả. Ở tuổi này, tôi không còn mong gì nhiều ngoài sức khỏe" – NS Trang Bích Liễu nói.


Tin liên quan

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu và nhà thơ Lê Minh Quốc nhận "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân"

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu và nhà thơ Lê Minh Quốc nhận "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân"

Buổi trao tặng quà diễn ra trong Chương trình Giao lưu nghệ thuật "Hướng đến Giải Mai Vàng lần thứ 31" diễn ra ngày 7-11, tại trụ sở Báo Người Lao Động

Trang Bích Liễu: Định mệnh hạnh phúc

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu tâm sự nhiều lúc bà cảm thấy kiệt sức, tuyệt vọng nhưng nghĩ còn có ông bên cạnh, bà lại tìm thấy niềm vui sống

Trang Bích Liễu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo