Mừng thọ tuổi 80, nghệ sĩ Trang Bích Liễu mong ước điều gì?

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu bên bàn thờ của nghệ sĩ Thanh Tú

Ngày 14-11, nghệ sĩ Trang Bích Liễu cho biết bà đã có một sinh nhật lặng lẽ nhưng chứa chan yêu thương khi bước sang tuổi 80. "Gia đình chỉ tổ chức buổi cơm thân mật vì các con tôi cũng bận nhiều việc, có thể sắp xếp cho tôi có một buổi hội ngộ với bạn bè cùng trang lứa như: Thoại Miêu, Thanh Vy, Bo Bo Hoàng, Tô Kim Hồng, Tú Trinh, Mỹ Chi, Bích Hạnh, Thanh Nguyệt, Quốc Nhĩ, Hùng Minh, Phương Bình, Kiều Phượng Loan, Minh Vương, Kiều Tiên, Diệu Hiền, Phương Hồng Ngọc…trong một ngày gần nhất" – NS Trang Bích Liễu nói.

Bà cho biết niềm mơ ước đơn giản là được gặp gỡ bạn bè, hàn huyên tâm sự. "Đó là những người yêu quý anh Thanh Tú. Nhất là chị hai Kim Cương, người nghệ sĩ mà năm nào tổ chức "Nghệ sĩ tri âm" đều có phần quà trao tặng anh Thanh Tú và tôi" – bà xúc động nói.

Khán giả vẫn luôn yêu mến Trang Bích Liễu

Bà là nữ nghệ sĩ từng được mệnh danh là "cô đào trẻ của đợt sóng mới" cải lương Sài Gòn những năm 1970. Năm nay bà đón sinh nhật trong vòng tay gia đình, dù thiếu bạn nghề và những khán giả vẫn nhớ tiếng hát ngọt ngào của bà, nhưng bà tin sẽ sắp xếp để có cuộc hội ngộ ý nghĩa của tuổi 80.

Từ trái sang: NS Trang Bích Liễu, NSND Kim Cương và NSND Trịnh Kim Chi

Nhưng bên cạnh niềm vui bước vào tuổi bát tuần, vẫn là một khoảng trống không gì bù đắp nổi: nỗi nhớ người bạn đời – nghệ sĩ Thanh Tú, vai Nhuận Điền trong "Bên cầu dệt lụa" - đã ra đi hơn ba năm.

Nhắc đến chồng, bà lặng giọng: "Từ ngày ông ấy mất đến giờ, tôi buồn lắm. Nhiều người mời tôi đi hát mà tôi không đi nổi. Cứ cất tiếng hát là nhớ ông ấy rồi khóc, làm sao ca được…Cảm ơn Báo Người Lao Động với chương trình "Mai Vàng nhân ái" đã trao tặng cho tôi và anh Thanh Tú những món quà ý nghĩa. Ngày 7-11 vừa qua là ngày mà Báo Người Lao Động trao tặng "Mai Vàng nhân ái" cho tôi, xem như đó là món quà mừng thọ 80 tuổi ý nghĩa nhất" – NS Trang Bích Liễu nói.

"Tôi không ngờ sau ngày tham dự chương trình Giao lưu nghệ thuật, nhiều báo viết về tôi và khán giả đã dành tặng cho tôi nhiều lời khen, động viên, tôi xúc động lắm, cảm ơn ban tổ chức Giải Mai Vàng" - bà nói.

Trang Bích Liễu 3 năm không đứng trên sân khấu, nỗi cô đơn rất lớn

Sinh thời, nghệ sĩ Trang Bích Liễu – Thanh Tú luôn song hành như một đôi nghệ sĩ đẹp của sân khấu cải lương. Họ hát cùng nhau, đi lưu diễn cùng nhau, nâng đỡ nhau trong từng vai diễn. Khi ông bệnh, bà chăm sóc suốt 16 năm trời.

Khi ông mất, bà như mất đi một nửa cuộc đời. Trong một chương trình nghệ thuật gần đây, khi được mời hát lại trích đoạn "Bên cầu dệt lụa", khán phòng lặng đi khi nghe bà cất giọng. Vẫn ngọt như ngày nào, vẫn run rẩy cảm xúc như thứ âm thanh đi từ ký ức của một thời vàng son.

Nhưng đằng sau khoảnh khắc tỏa sáng ấy là những giọt nước mắt. "Đã lâu tôi không đứng sân khấu. Mỗi lần hát lại nhớ ông ấy… nên không ca được. Sợ hụt hơi, sợ đứng một mình…" – bà kể lại nghẹn ngào.

Từ trái sang: NS Hà Mỹ Xuân, đạo diễn Thanh Hiệp, NS Tú Trinh, Thanh Vy và Trang Bích Liễu

Ở tuổi 80, nghệ sĩ Trang Bích Liễu vẫn minh mẫn, chỉ đau nhức xương khớp, sức khỏe "khi dồi dào, khi thấy trong người hơi mệt", nhưng tinh thần nghề trong bà vẫn còn nguyên. Ở nhà, bà vẫn thỉnh thoảng ngân nga vài câu vọng cổ "cho đỡ nhớ nghề" và vơi đi nỗi cô đơn của đời nghệ sĩ về chiều.

Trang Bích Liễu là học trò của nhiều thầy trứ danh

Một đời nghệ thuật được bồi đắp bởi những bậc danh sư, bà cho rằng mình may mắn được truyền nghề bởi những tượng đài sân khấu như: NSND Phùng Há, NSND Năm Châu, Duy Lân, Kim Cúc, Chín Trích, Năm Cơ…

Tốt nghiệp Trường Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn (1971), bà được ông bầu Diệp Nam Thắng tuyển về đoàn Dạ Lý Hương, đó là cái nôi của biết bao tài danh thế hệ vàng của sân khấu cải lương.

Ở thời kỳ rực rỡ của sàn diễn, bà tỏa sáng trong hàng loạt vai diễn để đời trong các tác phẩm mà sau này bà vẫn nhớ đó là giai đoạn công tác tại Nhà hát Trần Hữu Trang: "Hòn đảo Thần Vệ Nữ". "Khói sóng Tiêu Tương", "Sân khấu về khuya", "Giấc mộng đêm xuân", "Rạng ngọc Côn Sơn"…

Với giọng ca trong trẻo, lối diễn duyên dáng, phong thái trẻ trung và tinh thần học nghề nghiêm túc khiến bà trở thành "cô đào hát trẻ của đợt sóng mới" – một hiện tượng nghệ thuật của giai đoạn.

NSƯT Ca Lê Hồng và NS Trang Bích Liễu

Nâng niu hạnh phúc đời thường

Sau ánh đèn rực rỡ là một cuộc sống bình yên và ấm áp. Bà có một con trai 39 tuổi tên Tiến hiện làm hướng dẫn viên du lịch và người con dâu hiền hậu hiện mở shop làm tóc tại nhà, bà có hai cháu nội quấn quýt bên bà.

Chính gia đình là nơi sưởi ấm trái tim người nghệ sĩ sau những tháng ngày đơn độc vì mất đi tri kỷ. Bà chia sẻ: "Tôi may mắn lắm, con dâu lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ, các cháu thương bà. Ở tuổi này, chỉ mong mình khỏe, con cháu bình an".

Trong căn nhà nhỏ nơi bạn bè đồng nghiệp ba năm qua vẫn đến trong ngày giỗ của nghệ sĩ Thanh Tú, bà đã treo những tấm hình cũ trên tường và luôn nhớ về ông. Bà còn cất những băng thu âm song ca của hai vợ chồng vẫn luôn được nâng niu như tài sản vô giá của đời nghệ sĩ.

Mỗi khi nhớ chồng, bà xem lại vở "Giấc mộng đêm xuân" mà Sân khấu Vàng tổ chức, để như được "trò chuyện với ông giữa hai thế giới" bà xúc động nói.

"80 năm – một chặng đường của tài năng, kiêu hãnh và lòng thủy chung, đối với tôi đó là cột mốc tuổi tác và đánh dấu mình đã trọn tình với gia đình, với khán giả. Ở tuổi này, tôi không còn mong gì nhiều ngoài sức khỏe" – NS Trang Bích Liễu nói.



