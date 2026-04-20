Muốn sử dụng tiếp lao động người nước ngoài sau 4 năm, doanh nghiệp phải làm gì?

Theo quy định của Bộ luật Lao động, khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn. Thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động. Mặt khác, cũng theo bộ luật này, thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 2 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 2 năm.

Vướng mắc

Với quy định trên, nhiều doanh nghiệp hiện nay đang hiểu rằng người lao động nước ngoài chỉ được cấp giấy phép lao động và ký hợp đồng lao động với thời hạn tối đa 4 năm. Dẫn đến vướng mắc khi doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng lao động người nước ngoài sau thời hạn này.

Thời hạn giấy phép lao động đối với lao động người nước ngoài tối đa là 2 năm và được gia hạn thêm 1 lần (tối đa là 2 năm)

Cụ thể, bà Nguyễn Thu Trang- đại diện một doanh nghiệp tại TPHCM, cho hay Công ty của bà được cơ quan chức năng hướng dẫn người lao động nước ngoài chỉ được cấp giấy phép lao động với thời hạn tối đa 4 năm (cấp lần đầu và 1 lần gia hạn) với hình thức "di chuyển nội bộ doanh nghiệp".

Sau thời gian này, nếu người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì doanh nghiệp phải xin cấp giấy phép lao động mới với hình thức làm việc khác với hình thức "di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp". Tuy vậy, bà Trang vẫn còn băn khoăn khi thực hiện vì không có văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Phải bảo đảm thành phần hồ sơ

Giải đáp băn khoăn này, Bộ Nội vụ cho hay tại Điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định một trong các hình thức làm việc của người lao động nước ngoài là "di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp".

Đối với hình thức làm việc này, trường hợp phải thực hiện cấp giấy phép lao động, một trong các giấy tờ chứng minh trong thành phần hồ sơ là văn bản của người sử dụng lao động tại nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc có thời hạn tại hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và xác nhận đã được người sử dụng lao động tại nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục ngay trước khi vào Việt Nam làm việc (quy định tại điểm a khoản 6 Điều 18 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP).

Trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì một trong các giấy tờ chứng minh trong thành phần hồ sơ của hình thức làm việc trên là văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP, kèm theo văn bản của người sử dụng lao động tại nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc có thời hạn tại hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và xác nhận đã được người sử dụng lao động tại nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục ngay trước khi vào Việt Nam làm việc (quy định tại điểm c khoản 5 Điều 8 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP).

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp tiếp tục có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài và có đề nghị cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc cấp giấy phép lao động (sau khi đã gia hạn 1 lần) theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thì phải bảo đảm thành phần hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 219/2025/NĐ-CP.