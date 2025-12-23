HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Hàng loạt ưu đãi chưa từng có cho lao động người nước ngoài tại Trung tâm tài chính quốc tế

G.Nam

(NLĐO) - Chính phủ ban hành cơ chế lao động đặc thù cho Trung tâm tài chính quốc tế và phân quyền cho địa phương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 325/2025/NĐ-CP quy định về lao động, việc làm và an sinh xã hội trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, với nhiều cơ chế đặc thù theo hướng thông thoáng, linh hoạt và phân quyền mạnh cho địa phương.

Nghị định cụ thể hóa các chủ trương của Quốc hội, đồng thời xây dựng khung chính sách lao động riêng, phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư và các dịch vụ liên quan.

Không khống chế tỉ lệ lao động nước ngoài

Theo quy định, người sử dụng lao động trong Trung tâm tài chính quốc tế được chủ động tuyển dụng lao động Việt Nam theo Bộ Luật Lao động. Đáng chú ý, việc tuyển dụng lao động nước ngoài không bị giới hạn về tỉ lệ, căn cứ vào nhu cầu công việc, với điều kiện không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Cách tiếp cận này được đánh giá là cởi mở, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh quốc tế.

Rút ngắn thủ tục, cấp phép tối đa 3 ngày

Nghị định cũng cắt giảm đáng kể thủ tục hành chính liên quan đến cấp và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Theo đó, doanh nghiệp không phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, cũng không phải thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển lao động nước ngoài.

Hàng loạt ưu đãi chưa từng có cho lao động người nước ngoài tại Trung tâm tài chính quốc tế - Ảnh 1.

Lao động nước ngoài tại Trung tâm tài chính quốc tế được áp dụng cơ chế thông thoáng, thủ tục rút gọn, thời hạn làm việc dài, tăng tính cạnh tranh quốc tế

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp, cấp lại hoặc gia hạn giấy phép lao động tối đa 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Các thủ tục này được thực hiện thống nhất theo Nghị định 219/2025/NĐ-CP.

Đối với các trường hợp được miễn giấy phép lao động, người sử dụng lao động chỉ cần đề nghị cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép, thời hạn giải quyết cũng không quá 3 ngày làm việc.

Thời hạn làm việc lên đến 10 năm, phân quyền cho địa phương

Một điểm mới đáng chú ý là thời hạn giấy phép lao động và giấy xác nhận trong Trung tâm tài chính quốc tế có thể lên đến 10 năm. Quy định này giúp người lao động nước ngoài yên tâm làm việc lâu dài, đồng thời giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Với một số đối tượng đặc thù được miễn hoàn toàn thủ tục xác nhận, doanh nghiệp chỉ cần thông báo trước ít nhất 3 ngày làm việc cho cơ quan điều hành tại địa phương, bằng hình thức trực tuyến, qua bưu chính hoặc nộp trực tiếp.

Nghị định giao thẩm quyền cấp, gia hạn và thu hồi giấy phép cho Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, nhằm tăng tính chủ động, rút ngắn quy trình và phù hợp với yêu cầu quản lý đặc thù.

Với các quy định trên, chính sách lao động tại Trung tâm tài chính quốc tế được thiết kế theo hướng thông thoáng nhưng chặt chẽ, góp phần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và phục vụ mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

