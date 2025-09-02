HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Sinh viên TP HCM đạp xe 30 ngày ra Hà Nội xem diễu binh

Trọng Đức

(NLĐO) - Bạn Bùi Dương Duy, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp Cao đẳng Du lịch Sài Gòn, thực hiện hành trình đặc biệt 30 ngày đạp xe từ TP HCM ra Hà Nội xem diễu binh.

Bạn Bùi Dương Duy (23 tuổi, trú tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng), vừa tốt nghiệp Cao đẳng Du lịch Sài Gòn, đã thực hiện chuyến hành trình đặc biệt: Đạp xe từ TP HCM ra Hà Nội. Khởi hành ngày 1-8, đến ngày 30-8, Duy đã có mặt tại Thủ đô để tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Đại lễ Quốc khánh 2-9.

Sinh viên TP HCM đạp xe 30 ngày đến Hà Nội để xem lễ diễu binh - Ảnh 1.

Bạn Bùi Dương Duy chụp hình với các bác cựu chiến binh. Ảnh: Trọng Đức

Sinh viên TP HCM đạp xe 30 ngày đến Hà Nội để xem lễ diễu binh - Ảnh 2.

Ảnh: Trọng Đức

Sinh viên TP HCM đạp xe 30 ngày ra Hà Nội chia sẻ cảm xúc về lễ diễu binh

Chia sẻ cảm xúc, nam sinh viên Bùi Dương Duy cho biết bản thân rất vui mừng khi kịp đến Hà Nội đúng ngày trọng đại và hạnh phúc hơn nữa khi được chụp ảnh lưu niệm cùng các bác cựu chiến binh trong dịp ý nghĩa này.

Cùng với Bùi Dương Duy, nhiều bạn trẻ từ khắp các tỉnh, thành cũng đã háo hức đổ về Hà Nội để được trực tiếp hòa mình vào không khí hào hùng của lễ diễu binh, diễu hành.

Bạn Bùi Dương Duy chia sẻ cảm xúc. Video: Trọng Đức

Xúc động chứng kiến cựu chiến binh 95 tuổi ngồi xe lăn tới xem diễu binh

Xúc động chứng kiến cựu chiến binh 95 tuổi ngồi xe lăn tới xem diễu binh

(NLĐO) - Cụ Nguyễn Văn Môn năm nay đã 95 tuổi, là cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Vị trí 15 "Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam" phục vụ miễn phí người dân xem diễu binh

Lực lượng diễu binh, diễu hành di chuyển đến khu vực tập kết

(NLĐO) - Đúng 3 giờ sáng 2-9, đoàn xe tăng, thiết giáp, pháo tự hành bắt đầu lăn bánh từ đường Nguyễn Tri Phương tiến về phố Cửa Bắc.

Lực lượng diễu binh, diễu hành di chuyển đến khu vực tập kết

(NLĐO) - Đúng 3 giờ sáng 2-9, đoàn xe tăng, thiết giáp, pháo tự hành bắt đầu lăn bánh từ đường Nguyễn Tri Phương tiến về phố Cửa Bắc.

    Thông báo