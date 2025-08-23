HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tranh luận về chuyện bảo đảm an ninh cho Ukraine

Hoàng Phương

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm 21-8 đã nêu các điều kiện cần thiết cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine

Theo đài RT, Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nói sẵn sàng gặp, kể cả ông Volodymyr Zelensky, nếu các chuyên gia và bộ trưởng chuẩn bị và giải quyết kỹ lưỡng mọi vấn đề cần được xem xét ở cấp cao nhất.

Sau cuộc trao đổi gần đây với ông Putin và ông Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine nên gặp trực tiếp trước khi xem xét tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ba bên có sự tham gia của ông. Tuy nhiên, theo đài RT, Bộ trưởng Ngoại giao Nga lưu ý rằng ông Zelensky trước đây từng bác bỏ mọi đối thoại với Tổng thống Putin. Nhà lãnh đạo Ukraine thậm chí đã ký sắc lệnh năm 2022 cấm các cuộc đàm phán như vậy và đến nay vẫn chưa hủy bỏ.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Zelensky hôm 21-8 cáo buộc Nga né tránh cuộc gặp giữa ông và người đồng cấp Nga. Ông Zelensky cũng bày tỏ sẵn sàng gặp ông Putin, nhưng chỉ sau khi các đồng minh của Ukraine thống nhất về những bảo đảm an ninh cho Kiev. Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm nước này hy vọng "sẽ nắm rõ cấu trúc các bảo đảm an ninh trong vòng 7 đến 10 ngày tới". Đáp lại, ông Lavrov cáo buộc Ukraine đưa ra những yêu cầu an ninh phi thực tế. Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói thêm mọi động thái triển khai binh sĩ châu Âu tới Ukraine đều "hoàn toàn không thể chấp nhận", trong lúc cáo buộc giới chức Ukraine không quan tâm tới một "giải pháp bền vững, công bằng và lâu dài".

Tranh luận về chuyện bảo đảm an ninh cho Ukraine - Ảnh 1.

Các lãnh đạo quốc phòng NATO thảo luận về vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine tại cuộc họp trực tuyến hôm 20-8 Ảnh: NATO

Vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine tiếp tục được các quan chức Mỹ và châu Âu thảo luận. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 21-8 nói với cố vấn an ninh quốc gia một số nước châu Âu rằng Washington sẽ tham gia các bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột nhưng châu Âu cần đóng vai trò chính trong vấn đề này. Dù vậy, ông Rubio, hiện còn là quyền cố vấn an ninh quốc gia của ông Donald Trump, không nêu chi tiết về những bảo đảm an ninh cụ thể mà Mỹ có thể cam kết.

Trước đó, theo trang Politico, ông Elbridge Colby, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách, cho biết Washington dự định chỉ đóng vai trò tối thiểu trong bất kỳ bảo đảm an ninh nào cho Kiev. Phát biểu này là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy châu Âu sẽ phải gánh phần lớn trách nhiệm duy trì hòa bình lâu dài tại Ukraine.

Theo đài CNN, Tổng thống Donald Trump đã loại trừ khả năng triển khai binh sĩ Mỹ trên bộ, nhưng Washington và các đồng minh đang xem xét nhiều lựa chọn khác. Chẳng hạn như châu Âu đang muốn Mỹ tiếp tục cung cấp thông tin tình báo và giám sát quân sự. Tại các cuộc gặp thượng đỉnh ở Nhà Trắng vào đầu tuần này, chủ đề bảo đảm an ninh cho Ukraine là nội dung trọng tâm. Ông Donald Trump khi đó cho biết sẽ tiếp tục bàn thảo nội dung chi tiết với các nhà lãnh đạo châu Âu. Đến ngày 21-8, nhà lãnh đạo Mỹ nói ông sẽ dành 2 tuần để đánh giá tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Khi được hỏi về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình, Tổng thống Donald Trump nói với kênh Newsmax rằng sẽ biết rõ kết quả thế nào "trong vòng hai tuần nữa". Ông cho biết thêm, Mỹ có thể sẽ phải chọn hướng đi khác nếu tình hình bế tắc nhưng không cung cấp chi tiết.


