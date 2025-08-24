UAV Ukraine tấn công, nhà máy lọc dầu Nga cháy 3 ngày chưa dập được

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

UAV Ukraine tấn công, nhà máy lọc dầu Nga cháy 3 ngày chưa dập được

Huệ Bình

(NLĐO) - Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở vùng Rostov, một trong những nhà máy lớn nhất miền Nam nước Nga, bốc cháy ngày thứ ba liên tiếp.

Thông tin trên đã được xác nhận qua hình ảnh vệ tinh từ NASA FIRMS và truyền thông địa phương, theo kênh Telegram Astra.

Người dân TP Novoshakhtinsk bình luận trên kênh Telegram của thị trưởng thành phố, ông Serhiy Bondarenko, phàn nàn rằng bầu không khí trở nên khó thở vì đám cháy và công nhân nhà máy không được phép rời khỏi vị trí làm việc dù đang có tình huống khẩn cấp.

Hôm 22-8, ông Bondarenko cho biết nồng độ của các chất như nitrogen dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide và hydrogen sulfide vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Ngoài ra, mức độ phóng xạ cũng bình thường.

Chiều 23-8, ông Bondarenko thông báo công tác chữa cháy vẫn đang tiếp tục và mô tả tình hình là "khó khăn". Sau đó, ông lưu ý, vào buổi tối, do "hướng gió thay đổi", nồng độ các chất độc hại trong không khí "có thể trở nên tồi tệ hơn", theo tờ The Moscow Times.

UAV Ukraine tấn công, nhà máy lọc dầu Nga cháy 3 ngày chưa dập được - Ảnh 1.

Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở vùng Rostov - Nga cháy ngày thứ ba liên tiếp. Ảnh: Ukrinform

Trước đó, rạng sáng 23-8, Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Dịch vụ Công cộng vùng Rostov, bà Antonina Pshenychnaya, nói rằng tại Krasny Sulin, một thị trấn có 35.000 dân cách Novoshakhtinsk khoảng 30 km, nguồn cung cấp nước đã bị cắt hoàn toàn.

Mục đích là để chính quyền có thể chuyển hướng nước tới các hồ chứa chữa cháy, phục vụ việc dập tắt đám cháy tại nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk. Bà Pshenychnaya khẳng định: "Nguồn cung cấp nước sẽ được khôi phục sau khi mực nước hồ chứa đầy và đường ống được điều áp".

Người dân được hứa hẹn sẽ có xe bồn chở nước tới "theo yêu cầu". Mặc dù vậy, nhiều người dân tức giận. 

Thị trưởng Novoshakhtinsk - ông Bondarenko, cho biết công tác chữa cháy vẫn đang gặp khó khăn. Ông khuyên người dân nên hạn chế ra ngoài, đóng kín cửa sổ vào ban đêm, đeo khẩu trang và bịt kín các kẽ hở bằng khăn ướt.

UAV Ukraine tấn công, nhà máy lọc dầu Nga cháy 3 ngày chưa dập được - Ảnh 2.

Người dân Novoshakhtinsk phàn nàn về khói độc. Ảnh: ASTRA

Theo hãng tin Ukrinform, nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk, bắt đầu hoạt động vào năm 2009, chiếm 1,7% công suất lọc dầu của Nga trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, sản xuất 5,6 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ.

UAV Ukraine lần đầu tiên nhắm vào cơ sở này vào tháng 6-2022, và cuộc tấn công mới nhất, gây ra vụ cháy hiện tại, xảy ra vào đêm 21-8.

Từ đầu tháng 8 đến nay, nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk là nhà máy thứ 7 bị UAV tấn công. Sau nhiều đợt tấn công, ít nhất bốn nhà máy lọc dầu lớn (Novokuibyshevsk, Volgograd, Saratov và Samara) ngừng sản xuất hoàn toàn, trong khi một nửa công suất của nhà máy lọc dầu Ryazan (thuộc sở hữu của Rosneft và cung cấp nhiên liệu cho Moscow và vùng lân cận) cũng bị tạm dừng.

Theo các báo cáo, các cuộc tấn công bằng UAV tăng cường nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong tháng 8 đã làm ngừng hoạt động 1/7 công suất lọc dầu của nước này.

Tin liên quan

Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Nga, Hungary và Slovakia giận dữ

Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Nga, Hungary và Slovakia giận dữ

(NLĐO) - Nguồn cung năng lượng quan trọng cho Hungary và Slovakia tạm thời bị cắt đứt sau cuộc tấn công của Ukraine vào một trạm bơm.

Tranh luận về chuyện bảo đảm an ninh cho Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm 21-8 đã nêu các điều kiện cần thiết cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine

Điểm nóng xung đột ngày 23-8: Những nước châu Âu nào sẵn sàng đưa quân đến Ukraine?

(NLĐO) - Hơn 10 quốc gia châu Âu sẵn sàng đưa quân đến Ukraine nhằm “đảm bảo an ninh” cho nước này, trong khi một số nước vẫn dè dặt hoặc từ chối.

nhà máy lọc dầu Nga - Ukraine hỏa hoạn cháy lớn UAV Ukraine
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo