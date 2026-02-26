HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ bắt cựu phi công tiêm kích F-35 vì bị cáo buộc bí mật huấn luyện phi công Trung Quốc

Thu Hương

(NLĐO) - Cựu Thiếu tá Không quân Mỹ Gerald Brown bị bắt với cáo buộc "phản bội lời thề", âm mưu đào tạo trái phép phi công chiến đấu cho phía Trung Quốc.

Các công tố viên cáo buộc ông Gerald Eddie Brown Jr. (65 tuổi, bí danh "Runner") cung cấp và âm mưu cung cấp trái phép các "dịch vụ quốc phòng" cho phi công thuộc Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) từ tháng 08-2023 - đài Fox News đưa tin ngày 26-2.

Ông này bị các đặc vụ liên bang Mỹ đã bắt giữ tại bang Indiana hôm 25-2.

Cựu phi công F-35 Mỹ bị bắt vì huấn luyện quân đội Trung Quốc trái phép - Ảnh 1.

Các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một cựu phi công chiến đấu của Không quân Mỹ bị cáo buộc huấn luyện phi công quân sự Trung Quốc trái phép mà không có sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao. Ảnh: AP.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Brown đã vi phạm nghiêm trọng Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí (AECA). 

Các công tố viên cho biết hoạt động huấn luyện này bắt buộc phải có sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao theo các quy định xuất khẩu liên bang, song ông Brown không có bất kỳ giấy phép nào để cung cấp dịch vụ này cho quân đội nước ngoài.

"Lực lượng Không quân Mỹ đã đào tạo Thiếu tá Brown trở thành một phi công tiêm kích tinh nhuệ và giao phó cho ông nhiệm vụ bảo vệ quốc gia. Giờ đây, ông ta lại bị cáo buộc huấn luyện cho các phi công quân sự Trung Quốc" - Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp John A. Eisenberg cho biết.

Hồ sơ truy tố cho thấy Brown đã đàm phán hợp đồng thông qua một đồng phạm có liên kết với Stephen Su Bin — công dân Trung Quốc từng bị Mỹ kết án năm 2016 vì đánh cắp dữ liệu quốc phòng. 

Tháng 12-2023, Brown bay sang Trung Quốc và ở lại cho đến đầu tháng 2-2026. Tại đây, ông bị cáo buộc thuyết trình và giải đáp các câu hỏi chuyên sâu về chiến thuật của Không quân Mỹ cho phía PLAAF.

Trước khi bị bắt, Brown có 24 năm phục vụ trong Không quân Mỹ (giải ngũ năm 1996). Ông từng chỉ huy các đơn vị hạt nhân, dẫn đầu nhiệm vụ chiến đấu và là huấn luyện viên trên các dòng máy bay F-15, F-16 và A-10. 

Đáng chú ý, Brown còn trực tiếp đào tạo phi công Mỹ điều khiển tiêm kích tàng hình tối tân F-35 Lightning II theo dạng hợp đồng dân sự.

Cựu phi công F-35 Mỹ bị bắt vì huấn luyện quân đội Trung Quốc trái phép - Ảnh 2.

Bà Saffrine Duggan, vợ cựu phi công Mỹ Daniel Duggan, phát biểu bên ngoài tòa án Sydney vào ngày 24-05-2024 về vụ việc của chồng. Cựu phi công Mỹ Duggan đang chống lại lệnh dẫn độ về Mỹ với cáo buộc đào tạo phi công quân sự Trung Quốc trái phép, tương tự như trường hợp Gerald Brown. Ảnh: AP.

Bà Jeanine Ferris Pirro, Công tố viên Đặc khu Columbia, tuyên bố Brown đã "phá vỡ lời thề bảo vệ đất nước và phản bội quốc gia, gây nguy hiểm cho sự an toàn của các quân nhân và đồng minh".

Hiện tại, Brown đối mặt với án tù liên bang nhiều năm. Vụ việc này tiếp nối trường hợp của Daniel Edmund Duggan, một cựu phi công Mỹ khác cũng đang bị cáo buộc tương tự và chờ dẫn độ từ Úc.

Triệt phá đường dây kết hôn giả giữa lính Mỹ và công dân Trung Quốc

Triệt phá đường dây kết hôn giả giữa lính Mỹ và công dân Trung Quốc

(NLĐO) – 11 đối tượng bị truy tố tại bang Florida – Mỹ với cáo buộc âm mưu kết hôn giả, lôi kéo các quân nhân Mỹ kết hôn với công dân Trung Quốc.

Bầu trời Trung Đông rầm rập bóng dáng tiêm kích Mỹ, phi đội F-35 sẵn sàng tấn công sâu Iran?

(NLĐO) – Nhịp độ điều động quân sự của Mỹ tới Trung Đông đang gia tăng nhanh chóng.

Panama cắt hợp đồng cảng liên quan Trung Quốc, giao công ty Đan Mạch, Thụy Sĩ vận hành

(NLĐO) – Tập đoàn vận tải biển Maersk (Đan Mạch) và MSC (Thụy Sĩ) đã thay thế doanh nghiệp Trung Quốc điều hành 2 cảng quan trọng trên kênh đào Panama.

