HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ bất ngờ ôn hòa, châu Âu không quên cảnh giác

Phương Linh

(NLĐO) - Dù Mỹ mềm mỏng với châu Âu tại Hội nghị An ninh Munich, nhiều quan chức cho rằng Washington vẫn không hề thay đổi chính sách cốt lõi.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cách tiếp cận nồng ấm - thậm chí thân thiện - với các đồng minh châu Âu tại Hội nghị An ninh Munich cuối tuần qua. Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng thể hiện thông điệp rõ ràng: Hãy cùng tổng thống Mỹ định hình lại thế giới vì lợi ích của Washington, hoặc tránh ra chỗ khác.

Mỹ cử hơn 12 quan chức cấp cao dự Hội nghị Munich. Trên một số khía cạnh, đây là lần hiếm hoi chính quyền ông Donald Trump góp mặt trong những thể chế đa quốc gia mà họ chỉ trích gay gắt suốt năm qua.

Ông Elbridge Colby - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ - được khen ngợi vì kêu gọi Mỹ và đồng minh hợp tác đảm bảo an ninh cho châu Âu. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubi nhận tràng pháo tay nhiệt liệt khi tuyên bố Mỹ và châu Âu “thuộc về nhau”.

Mỹ bất ngờ ôn hòa, châu Âu cảnh giác - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới cuộc họp các bộ trưởng Ngoại giao G7 tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức hôm 14-2. Ảnh: AP

Năm 2025, châu Âu choáng váng trước lời chỉ trích gay gắt của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance về nền dân chủ của cựu lục địa. 

Một năm sau, bầu không khí hữu nghị hơn, thân tình hơn. Ngay cả các quan chức Mỹ - những người giữ khoảng cách với các đồng nghiệp châu Âu năm 2025 - cũng thường xuyên xuất hiện ở hành lang và bên lề hội nghị.

Tuy nhiên, nhiều quan chức châu Âu bức xúc. Những người tham dự cho biết mặc dù Mỹ thay đổi giọng điệu, song thông điệp gửi đi vẫn rõ ràng: Hãy tham gia cùng chúng tôi, nếu không, các vị sẽ đơn độc. “Tất nhiên chúng tôi muốn bắt tay với Mỹ. Nhưng Mỹ loại bỏ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, còn chúng tôi đề cao việc tuân thủ luật lệ” - người này nói.

“Thông điệp ngầm vẫn như cũ: Chúng tôi không muốn những đồng minh yếu kém, không muốn bảo vệ trật tự cũ” - một cựu quan chức châu Âu chia sẻ.

Trong bài phát biểu, ông Rubio đề cập tới phong trào MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại). Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb - người có mối quan hệ tốt với ông chủ Nhà Trắng - cho biết châu Âu sẽ không chấp nhận những lý tưởng như vậy.

“MAGA có nghĩa là chống EU, chống trật tự thế giới tự do, chống biến đổi khí hậu. Dòng chảy ngầm về mặt tư tưởng đang định hướng chính sách đối ngoại của Mỹ” - ông Stubb nói.

Sau hậu trường, các quan chức Mỹ thẳng thắn hơn. Ví dụ, tại một sự kiện bên lề ở Munich, ông Colby nói Mỹ có chung lợi ích nhưng không chung giá trị với châu Âu. 

“Chúng ta đã chuyển từ một ‘thế giới dựa trên giá trị’ sang một thế giới ‘dựa trên lợi ích’” - một người tham dự cho biết.

Những diễn biến tại Hội nghị An ninh Munich khó gây được tiếng vang lớn ở Washington. Các cố vấn muốn ông Donald Trump tập trung hơn vào đối nội. Một nguồn tin cho biết ông Vance không dự cuộc họp như các phó tổng thống khác để tập trung hơn vào chương trình nghị sự trong nước.

Việc ông Rubio thăm Hungary và Slovakia ngay sau đó cũng gây chú ý. Hungary và Slovakia là các quốc gia EU và NATO đang dần nghiêng về chủ nghĩa dân tộc và thân Nga.

“Ông Marco Rubio đến với giọng điệu hòa giải nhưng sau đó tới Hungary và Slovakia. Tín hiệu gì vậy?” - một nghị sĩ châu Âu đặt câu hỏi.

Tin liên quan

Hungary chỉ trích Ukraine, tuyên bố cứng rắn với EU

Hungary chỉ trích Ukraine, tuyên bố cứng rắn với EU

(NLĐO) - Đường ống dẫn dầu Druzhba về mặt kỹ thuật đã sẵn sàng để vận hành nhưng dầu chưa thể chảy từ Nga sang Hungary, hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 15-2.

Châu Âu siết "hạm đội bóng tối", Nga cảnh báo phong tỏa hàng hải

(NLĐO) - Anh và đồng minh châu Âu trong Lực lượng Viễn chinh chung cân nhắc tịch thu các tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, bất kể treo cờ của nước nào.

Cảng dầu Nga bốc cháy sau đòn UAV của Ukraine

(NLĐO) - Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một cảng ở biển Đen của Nga vào ngày 15-2.

Châu Âu hội nghị an ninh munich Tổng thống Mỹ Donald Trump Marco Rubio
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo