Mỹ tiếp tục tuyên bố đột kích và bắt một tàu chở dầu ở vùng biển Caribe

“Trong một chiến dịch rạng sáng (9-1), lính thủy đánh bộ và thủy thủ từ Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear, phối hợp với Bộ An ninh Nội địa, đã xuất phát từ tàu USS Gerald R.Ford và bắt giữ tàu Motor/Tanker Olina ở biển Caribe mà không xảy ra vấn đề gì” - Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

“Những vụ bắt giữ này được hỗ trợ bởi Nhóm Tác chiến Đổ bộ của Hải quân Mỹ, gồm các tàu trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và có hỏa lực mạnh như USS Iwo Jima, USS San Antonio và USS Fort Lauderdale. Chiến dịch Southern Spear của Bộ Chiến tranh Mỹ kiên định với sứ mệnh bảo vệ đất nước bằng cách chấm dứt hoạt động bất hợp pháp và khôi phục an ninh ở Tây bán cầu” - tuyên bố cho biết thêm.

Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ khẳng định chiến dịch này gửi thông điệp rõ ràng rằng “không có nơi trú ẩn an toàn nào cho tội phạm”.

Hình ảnh Mỹ công bố về tàu Olina. Ảnh: Photo: US Southern Command

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem nhấn mạnh "tội phạm trên thế giới đã nhận cảnh báo” sau chiến dịch mới nhất.

"Sáng sớm nay, (Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ) đã khám xét và bắt giữ tàu chở dầu Olina ở vùng biển quốc tế phía Đông biển Caribe. Đây là một tàu chở dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ bị nghi ngờ chở dầu bị Mỹ cấm vận. Con tàu này rời Venezuela nhằm trốn tránh lực lượng Mỹ" - bà Noem viết trên X.

"Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ sẽ bắt giữ các tàu chở dầu bị trừng phạt, thực thi luật pháp Mỹ và quốc tế, loại bỏ nguồn tài trợ cho hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả khủng bố ma túy" - bà Noem nói thêm.

Vanguard - công ty quản lý rủi ro hàng hải của Anh - cho biết thiết bị theo dõi vị trí (AIS) của tàu Olina hoạt động lần cuối cách đây 52 ngày trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Venezuela, phía Đông bắc Curaçao.

“Vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc truy đuổi các tàu có liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu bị trừng phạt của Venezuela trong khu vực” - thông báo của công ty cho hay.

Tàu Olina được cho là treo cờ Timor Leste. Một nguồn tin tiết lộ tàu này trước đó rời Venezuela và quay trở lại khu vực. Con tàu có sức chứa hàng hóa lên tới 890.000 thùng dầu, trị giá tương đương 53 triệu USD theo giá thị trường hiện tại 60 USD/thùng.

Tờ Wall Street Journal đưa tin con tàu này - trước đây có tên Minerva M - từng bị Mỹ trừng phạt vì vận chuyển dầu Nga. Tờ báo này lưu ý động thái mới nhất của Washington có thể làm leo thang thêm căng thẳng giữa Washington và Moscow. Trước đó vài ngày, Mỹ mới bắt giữ một tàu khác do Nga bảo hộ.

Vụ việc của tàu Olina là lần thứ 5 Mỹ bắt giữ tàu chở dầu nghi có liên quan tới Venezuela trong những tuần gần đây.