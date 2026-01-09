Mỹ tiếp tục tuyên bố đột kích và bắt một tàu chở dầu ở vùng biển Caribe

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ tiếp tục tuyên bố đột kích và bắt một tàu chở dầu ở vùng biển Caribe

Phương Linh

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ ngày 9-1 (giờ địa phương) thông báo đã đột kích một tàu chở dầu ở vùng biển Caribe mà không xảy ra sự cố nào.

“Trong một chiến dịch rạng sáng (9-1), lính thủy đánh bộ và thủy thủ từ Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear, phối hợp với Bộ An ninh Nội địa, đã xuất phát từ tàu USS Gerald R.Ford và bắt giữ tàu Motor/Tanker Olina ở biển Caribe mà không xảy ra vấn đề gì” - Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

“Những vụ bắt giữ này được hỗ trợ bởi Nhóm Tác chiến Đổ bộ của Hải quân Mỹ, gồm các tàu trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và có hỏa lực mạnh như USS Iwo Jima, USS San Antonio và USS Fort Lauderdale. Chiến dịch Southern Spear của Bộ Chiến tranh Mỹ kiên định với sứ mệnh bảo vệ đất nước bằng cách chấm dứt hoạt động bất hợp pháp và khôi phục an ninh ở Tây bán cầu” - tuyên bố cho biết thêm.

Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ khẳng định chiến dịch này gửi thông điệp rõ ràng rằng “không có nơi trú ẩn an toàn nào cho tội phạm”.

Mỹ tiếp tục truy bắt thêm tàu chở dầu - Ảnh 1.

Hình ảnh Mỹ công bố về tàu Olina. Ảnh: Photo: US Southern Command

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem nhấn mạnh "tội phạm trên thế giới đã nhận cảnh báo” sau chiến dịch mới nhất.

"Sáng sớm nay, (Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ) đã khám xét và bắt giữ tàu chở dầu Olina ở vùng biển quốc tế phía Đông biển Caribe. Đây là một tàu chở dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ bị nghi ngờ chở dầu bị Mỹ cấm vận. Con tàu này rời Venezuela nhằm trốn tránh lực lượng Mỹ" - bà Noem viết trên X.

"Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ sẽ bắt giữ các tàu chở dầu bị trừng phạt, thực thi luật pháp Mỹ và quốc tế, loại bỏ nguồn tài trợ cho hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả khủng bố ma túy" - bà Noem nói thêm.

Vanguard - công ty quản lý rủi ro hàng hải của Anh - cho biết thiết bị theo dõi vị trí (AIS) của tàu Olina hoạt động lần cuối cách đây 52 ngày trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Venezuela, phía Đông bắc Curaçao. 

“Vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc truy đuổi các tàu có liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu bị trừng phạt của Venezuela trong khu vực” - thông báo của công ty cho hay.

Tàu Olina được cho là treo cờ Timor Leste. Một nguồn tin tiết lộ tàu này trước đó rời Venezuela và quay trở lại khu vực. Con tàu có sức chứa hàng hóa lên tới 890.000 thùng dầu, trị giá tương đương 53 triệu USD theo giá thị trường hiện tại 60 USD/thùng. 

Tờ Wall Street Journal đưa tin con tàu này - trước đây có tên Minerva M - từng bị Mỹ trừng phạt vì vận chuyển dầu Nga. Tờ báo này lưu ý động thái mới nhất của Washington có thể làm leo thang thêm căng thẳng giữa Washington và Moscow. Trước đó vài ngày, Mỹ mới bắt giữ một tàu khác do Nga bảo hộ.

Vụ việc của tàu Olina là lần thứ 5 Mỹ bắt giữ tàu chở dầu nghi có liên quan tới Venezuela trong những tuần gần đây. 

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga có liên hệ với Venezuela

Mỹ tuyên bố bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga có liên hệ với Venezuela

(NLĐO) - Theo các nguồn tin mà truyền thông Nga, Mỹ và châu Âu trích dẫn, lực lượng Mỹ đã bắt được Marinera, tàu chở dầu treo cờ Nga có liên hệ với Venezuela.

Ông Donald Trump tuyên bố "sẽ bắt đầu tấn công trên bộ" các băng đảng ma túy Mexico

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập việc tấn công các băng đảng ma túy "đang thống trị Mexico" khi trả lời phỏng vấn đài Fox News.

Mỹ muốn kiểm soát hoạt động bán dầu của Venezuela "vô thời hạn"

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Venezuela sẽ mua các sản phẩm của Mỹ bằng nguồn thu từ việc bán dầu mỏ của quốc gia này.

Mỹ tàu chở dầu Venezuela hạm đội bóng tối
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo