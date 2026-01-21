Lo ngại Mỹ, Canada lên kịch bản chưa từng có trong hơn 100 năm qua

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Lo ngại Mỹ, Canada lên kịch bản chưa từng có trong hơn 100 năm qua

Hải Hưng

(NLĐO) - Lần đầu tiên sau hơn 100 năm Canada xây dựng kịch bản phòng thủ giả định trước khả năng bị Mỹ tấn công từ biên giới phía Nam.

Thông tin trên vừa được báo Globe and Mail đăng tải, nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên sau hơn 100 năm Ottawa tính đến giả định về một cuộc tấn công như vậy.

Kịch bản loại trừ phương án giới chức Canada yêu cầu công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc nhưng thừa nhận ưu thế quân sự áp đảo của Mỹ.

Lo ngại Mỹ, Canada lên kịch bản “chưa từng có” suốt thế kỷ qua - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng "trật tự thế giới có sự rạn nứt" sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi kiểm soát hoàn toàn đảo Greenland của Đan Mạch. Ảnh: Anadolu

Các tướng lĩnh Canada cho rằng nếu kịch bản xấu xảy ra, nước này buộc phải chuyển sang chiến tranh phi đối xứng. Khi đó, Canada sẽ áp dụng cách thức tương tự lực lượng du kích với các đòn "tập kích nhỏ lẻ và đánh nhanh rút gọn".

Tài liệu cũng đề cập đến vai trò của thiết bị bay không người lái (drone) trong việc gây tổn thất tối đa cho lực lượng chiếm đóng, tương tự như xung đột Nga – Ukraine hiện tại.

Tuy vậy, kịch bản cũng nhấn mạnh rằng khả năng Mỹ sử dụng vũ lực để tấn công Canada "cực kỳ thấp".

Sở dĩ Ottawa phải lên kế hoạch "100 năm có một" bởi Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần nói muốn Canada trở thành một phần của Mỹ. Thậm chí, nhà lãnh đạo Mỹ còn bông đùa gọi cựu Thủ tướng Justin Trudeau là "thống đốc bang Canada" và ví quốc gia láng giềng với "bang thứ 51 của nước Mỹ".

Canada cũng từng hứng chịu mức thuế 35% do Washington áp đặt hồi tháng 8 năm ngoái, trước khi được "điều chỉnh giảm có điều kiện".

Thông tin từ kênh NBC News gần đây cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn có "sự ám ảnh" với ý tưởng biến Canada thành một phần của Mỹ.

Lo ngại Mỹ, Canada lên kịch bản “chưa từng có” suốt thế kỷ qua - Ảnh 2.

Binh lính Canada tập trận trong điều kiện mùa đông. Ảnh: Globe and Mail

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết trật tự thế giới đang có "sự rạn nứt", đặc biệt sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ kiểm soát đảo Greenland thuộc Đan Mạch "bằng cách này hay cách khác", bao gồm cả biện pháp quân sự.

Quân đội Canada hiện có khoảng 71.500 binh sĩ chính quy và 30.000 quân dự bị, thấp hơn rất nhiều so với lực lượng vũ trang Mỹ với khoảng 2,8 triệu quân. 

Ottawa nhận định thuỷ quân lục chiến Mỹ với khoảng 186.000 binh sĩ tại ngũ cùng hơn 40.000 quân dự bị có thể là lực lượng chủ công trong trường hợp xảy ra tiến đánh Canada.

Để khắc phục sự thiếu hụt lực lượng, Đại tướng Jennie Carignan, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Canada, trước đó đã công bố kế hoạch xây dựng một lực lượng dự bị tình nguyện quy mô 400.000 người. 

Một nguồn tin quốc phòng cấp cao cho biết Canada sẽ có nhiều nhất 3 tháng để chuẩn bị cho một cuộc tấn công cả đường bộ lẫn đường biển, với những dấu hiệu đầu tiên là sự tăng cường, tập kết lực lượng quân sự của Mỹ.

Theo kịch bản khi bị tấn công Canada sẽ kêu gọi sự hỗ trợ từ các đồng minh như Anh, Pháp.

Tại Davos – Thụy Sĩ hôm 20-1, Thủ tướng Carney đã nồng nhiệt chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron như một cử chỉ thể hiện sự đoàn kết đôi bên.

Tổng thống Pháp đang dẫn đầu các động thái phản ứng với việc tổng thống Mỹ đăng tải công khai một tin nhắn riêng tư của ông lên mạng và tái khẳng định việc kiểm soát đảo Greenland.

Lo ngại Mỹ, Canada lên kịch bản “chưa từng có” suốt thế kỷ qua - Ảnh 3.

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Telegraph

Greenland chuẩn bị cho kịch bản xung đột

"Xung đột quân sự có thể không xảy ra nhưng không thể loại trừ" - Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nói trong họp báo ngày 20-1.

Ông nói thêm rằng người dân và giới chức cần bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản bị tấn công. Theo ông, chính quyền Greenland sẽ thành lập một tổ công tác để hỗ trợ người dân chuẩn bị cho những kịch bản gián đoạn trong đời sống hàng ngày nếu xung đột nổ ra, bao gồm khuyến nghị mỗi hộ gia đình tích trữ đủ lương thực cho ít nhất 5 ngày.

Tin liên quan

Máy bay chở Tổng thống Donald Trump gặp sự cố, quay trở lại căn cứ

Máy bay chở Tổng thống Donald Trump gặp sự cố, quay trở lại căn cứ

(NLĐO) - Phi hành đoàn phát hiện “một sự cố điện nhỏ” và quyết định cho máy bay của Tổng thống Mỹ Donald Trump trở về căn cứ vì lý do an toàn.

Tổng thống Pháp đeo kính mát, đáp trả Mỹ tại Davos

(NLĐO) – Tổng thống Pháp đáp trả người đồng cấp Mỹ, cảnh báo thế giới dần mất đi quy tắc, khiến luật pháp quốc tế bị chà đạp, chỉ còn tồn tại luật của kẻ mạnh.

Mỹ bắt thêm tàu chở dầu "có liên quan đến Venezuela"

(NLĐO) - Tàu chở dầu Sagitta mang cờ Liberia và do một công ty Hồng Kông (Trung Quốc) quản lý đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ hôm 20-1.

Canada Mỹ Greenland Quân sự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo