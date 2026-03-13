HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ có động thái lạ với dầu của Nga

Xuân Mai

(NLĐO) - Mỹ tạm thời cho phép mua các lô dầu của Nga bị mắc kẹt trên biển để ổn định thị trường năng lượng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 12-3 cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng đây là một "biện pháp ngắn hạn, có phạm vi áp dụng hẹp" chỉ áp dụng cho dầu đang trên đường vận chuyển.

Mỹ có động thái lạ với dầu mỏ của Nga - Ảnh 1.

Các tàu chở dầu và tàu hàng xếp hàng ở eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Theo đài CNBC, tính đến ngày 12-3, có khoảng 124 triệu thùng dầu có nguồn gốc từ Nga đang nằm trên biển tại 30 địa điểm trên toàn cầu.

Ông Bessent lưu ý rằng biện pháp tạm thời này sẽ không mang lại lợi ích tài chính đáng kể nào cho chính phủ Nga. Ông giải thích lý do là Moscow thu phần lớn doanh thu năng lượng từ các khoản thuế được tính ngay tại thời điểm khai thác ở mỏ.

Một thông báo trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ cho biết các giao dịch mua bán được phép kéo dài đến ngày 11-4.

Hiện tại, nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và Liên minh châu Âu (EU) vẫn đang áp đặt các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga do cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022, trong đó có việc áp mức giá trần 44,1 USD/thùng. EU cũng đã cam kết sẽ loại bỏ hoàn toàn các nguồn nhập khẩu dầu còn lại từ Nga vào cuối năm 2027.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng nói với Sky News rằng Hải quân Mỹ, có thể cùng với một liên minh quốc tế, sẽ hộ tống các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nếu điều đó khả thi về mặt quân sự.

Ông cho biết thêm kế hoạch hộ tống sẽ được triển khai ngay khi Mỹ kiểm soát hoàn toàn bầu trời và khả năng tái thiết vũ khí tên lửa của Iran bị triệt tiêu hoàn toàn.

Trong khi đó, theo hãng tin Mehr, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết các tàu thuyền phải phối hợp với hải quân nước này để đi qua eo biển Hormuz. Người phát ngôn Esmaeil Baghaei nói: "An ninh của eo biển Hormuz có tầm quan trọng sống còn đối với Iran bởi an ninh của đất nước gắn liền với an ninh của khu vực. Với đường bờ biển dài nhất trên Vịnh Ba Tư và Biển Oman, Iran luôn phải gánh chịu chi phí để bảo vệ tuyến đường thủy chiến lược này".

Ông Baghaei nói thêm: "Sự bất ổn ở khu vực do Mỹ và chính quyền Israel gây ra có thể ảnh hưởng đến hoạt động di chuyển của tàu thuyền. Dù vậy, Iran không muốn eo biển này trở nên mất an toàn và các tàu phải phối hợp với hải quân Iran khi đi qua để đảm bảo duy trì an ninh hàng hải".

Lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei hôm 12-3 tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chiến đấu và đóng cửa eo biển Hormuz, xem đây là một đòn bẩy chống lại Mỹ và Israel.

Donald Trump Israel Iran Dầu eo biển Hormuz Nga
    Thông báo